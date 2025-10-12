Saltillense Gaby Rodríguez logra subcampeonato mundial en Atenas y hace historia para México

La mexicana Gabriela “Gaby” Rodríguez Garza se proclamó subcampeona del mundo en la modalidad de skeet femenil, dentro del Campeonato Mundial de Tiro Deportivo 2025, que se celebra en Atenas.

La atleta saltillense logró una actuación impecable que la colocó como una de las mejores del planeta en esta disciplina.

Rodríguez terminó con 54 impactos acertados, apenas tres por debajo de la campeona Samantha Simonton de Estados Unidos, quien se llevó el oro con 57.

El podio lo completó la sueca Victoria Larsson, con 44 puntos. La competencia tuvo lugar en el Campo de Tiro de Malakasa, una de las sedes más emblemáticas del calendario internacional.