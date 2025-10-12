Saltillense Gaby Rodríguez logra subcampeonato mundial en Atenas y hace historia para México
La tiradora coahuilense alcanzó la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Tiro Deportivo 2025, disputado en Atenas
La mexicana Gabriela “Gaby” Rodríguez Garza se proclamó subcampeona del mundo en la modalidad de skeet femenil, dentro del Campeonato Mundial de Tiro Deportivo 2025, que se celebra en Atenas.
La atleta saltillense logró una actuación impecable que la colocó como una de las mejores del planeta en esta disciplina.
Rodríguez terminó con 54 impactos acertados, apenas tres por debajo de la campeona Samantha Simonton de Estados Unidos, quien se llevó el oro con 57.
El podio lo completó la sueca Victoria Larsson, con 44 puntos. La competencia tuvo lugar en el Campo de Tiro de Malakasa, una de las sedes más emblemáticas del calendario internacional.
UNA CAMPAÑA DE CONSISTENCIA Y MADUREZ
Este resultado consolida la madurez deportiva de Gaby Rodríguez, quien ha representado a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y París 2024, donde terminó en los puestos 12 y 7, respectivamente.
En Atenas, la mexicana mostró gran consistencia, superando las semifinales con solvencia y asegurando su boleto a la final tras una serie perfecta de precisión y temple.
La tiradora de Saltillo ya había mostrado señales de su ascenso en competencias previas, incluyendo el Panamericano de Santiago 2023, donde obtuvo medalla de bronce, y diversas Copas del Mundo donde se posicionó dentro del Top 10 mundial.
RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL
Con este subcampeonato, Rodríguez se convierte en la primera mexicana en alcanzar una medalla en un Campeonato Mundial de escopeta femenil, un hecho histórico para el tiro deportivo nacional.
Su desempeño fue reconocido por la Federación Internacional de Tiro Deportivo (ISSF), que destacó la precisión y estabilidad técnica de la mexicana en una final marcada por vientos cruzados y alta exigencia.
“Estoy muy orgullosa de representar a México y de demostrar que nuestro país puede competir con las potencias del mundo. Este resultado me motiva a seguir buscando el oro”, declaró Rodríguez tras recibir su presea.
IMPULSO RUMBO AL CICLO OLÍMPICO 2028
El éxito en Atenas también refuerza su posición rumbo al nuevo ciclo olímpico, de cara a Los Ángeles 2028, donde México buscará consolidar su presencia en el tiro deportivo.
Gaby Rodríguez ya trabaja con el cuerpo técnico de la CONADE y la Federación Mexicana de Tiro y Caza en un plan enfocado en elevar su rendimiento competitivo internacional.
Con este resultado, México suma una nueva página de gloria en su historia deportiva y reafirma que el talento nacional sigue brillando en escenarios internacionales.