¡México pega doble! Rayados y León eliminan a la MLS y avanzan a Semifinales de Leagues Cup

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    ¡México pega doble! Rayados y León eliminan a la MLS y avanzan a Semifinales de Leagues Cup
    Rayados y León firmaron una noche redonda para la Liga MX en los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026. FOTOS: MEXSPORT

Orbelín Pineda resolvió con un golazo la batalla de Monterrey, mientras Diber Cambindo comandó la goleada esmeralda en Colorado

La Liga MX lanzó un rugido doble en Estados Unidos. Rayados de Monterrey y León derribaron a Chicago Fire y Real Salt Lake para instalarse en las Semifinales de la Leagues Cup 2026.

En el SeatGeek Stadium de Bridgeview, Illinois, Monterrey sobrevivió a sus errores antes de vencer 2-1 al Chicago Fire. La Pandilla tomó el control y encontró un penal al minuto 37, cuando el portero Chris Brady derribó a Hugo Cuypers dentro del área. Rubiel Vázquez señaló penal y, pese a revisar la acción en el VAR, dejó al guardameta sobre el campo. Lucas Ocampos cobró, pero estrelló su disparo en el poste.

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Rayados no permitió que el fallo lo quebrara. En el tiempo agregado del primer lapso, Gerardo Arteaga mandó un servicio que Víctor “Toro” Guzmán convirtió en el 1-0 con un cabezazo. Era el premio para el equipo de Matías Almeyda, dominante frente al mejor conjunto de la MLS durante la primera fase.

Chicago reaccionó al 59’. Philip Zinckernagel aprovechó una entrega equivocada de Ocampos y, tras recibir de Andrew Gutman, venció a Esteban Andrada para igualar. El juego quedó sobre el filo: cualquier descuido significaba la eliminación y la amenaza de los penales crecía.

Entonces apareció Orbelín Pineda. Al 83’, el mexicano cazó de aire un balón fuera del área y soltó un derechazo brutal que viajó hasta el ángulo más lejano de Brady. Golazo, desahogo y boleto: Monterrey eliminó al Fire de Robert Lewandowski y ahora espera al ganador de América contra Columbus Crew.

Más tarde, en Commerce City, Colorado, León convirtió su cruce ante Real Salt Lake en una exhibición. Diber Cambindo abrió la cuenta al 21’ tras una asistencia de Iván Moreno, y obligó al cuadro de la MLS a perseguir el marcador.

La resistencia estadounidense terminó por romperse en la segunda mitad. Sebastián Vegas amplió la ventaja al 66’ con un cabezazo tras un tiro de esquina cobrado por Fernando Beltrán. Apenas seis minutos después, Cambindo firmó su doblete y selló el contundente 3-0.

La Fiera confirmó así su paso perfecto y extendió su racha ganadora entre la Liga MX y la Leagues Cup. El equipo de Javier Gandolfi esperará al vencedor de Toluca contra Austin FC. La noche cerró con una imagen contundente: Monterrey sufrió y León arrasó, pero ambos hicieron ondear la bandera mexicana rumbo a las Semifinales.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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