Saltillo albergará el Regional Deportivo del Tecnológico Nacional de México en mayo 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/ 14 febrero 2026
    Saltillo albergará el Regional Deportivo del Tecnológico Nacional de México en mayo 2026
    Más de 300 estudiantes integran las selecciones deportivas que representarán al ITS en competencias institucionales. FOTO: CORTESÍA
Corin Zúñiga
por Corin Zúñiga

COMPARTIR

TEMAS


Deportes

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Tec De Saltillo

El Instituto Tecnológico de Saltillo se alista para ser sede del 24 al 29 de mayo, donde participarán cerca de mil estudiantes de más de diez tecnológicos de la Región III en distintas disciplinas

Con miras al arranque del semestre enero-junio 2026, estudiantes que integran las selecciones deportivas de los Burros Pardos del Instituto Tecnológico de Saltillo recibieron material destinado a fortalecer su preparación rumbo a las próximas competencias del calendario del sistema tecnológico.

La entrega se llevó a cabo en el gimnasio “Alejandro S. Guillot”, donde autoridades del plantel distribuyeron equipo que será utilizado por más de 300 alumnas y alumnos que representan a la institución en distintas disciplinas deportivas. Estos conjuntos participan regularmente en torneos convocados por el Tecnológico Nacional de México, además de encuentros organizados por universidades de la región.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuilenses entran en acción en la Indoor World Series Mérida 500 con la Selección Mexicana

El apoyo está orientado principalmente al trabajo de entrenamiento y preparación competitiva de los equipos representativos, quienes a lo largo del semestre tendrán actividad dentro de eventos institucionales que forman parte del proceso deportivo estudiantil a nivel regional y nacional.

Durante el mismo acto, se confirmó que el Saltillo será sede del Evento Regional Deportivo del TecNM, programado del 24 al 29 de mayo, en el que se espera la participación de cerca de mil estudiantes provenientes de más de diez institutos tecnológicos que conforman la Región III.

Esta etapa reúne a delegaciones de planteles ubicados en al menos cinco estados del país, quienes competirán en diversas disciplinas deportivas en busca de avanzar a la siguiente fase del circuito estudiantil. Para los equipos locales, representar al Tecnológico en condición de anfitriones implica también una preparación anticipada, considerando el nivel competitivo que caracteriza a este tipo de encuentros.

El Evento Regional Deportivo forma parte del sistema clasificatorio rumbo a competencias nacionales, por lo que representa una oportunidad para que las y los estudiantes midan su desempeño frente a instituciones del mismo subsistema educativo.

De esta manera, los equipos deportivos del Instituto Tecnológico de Saltillo continúan su preparación con el objetivo de llegar en condiciones óptimas a una de las competencias más relevantes del calendario deportivo del Tecnológico Nacional de México, ahora con la posibilidad de disputar la fase regional en casa.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Deportes

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Tec De Saltillo

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Doblete

Doblete
true

Reformas laborales: el legado de la 4T
Al revisar en la plataforma el apartado Contratos de obras, bienes y servicios en el municipio dedicado a Tequila, Jalisco, se encontró que ningún contrato ha sido subido desde octubre de 2024.

Revelan que exalcalde de Tequila nunca transparentó contratos ni auditorías
El funcionario explicó que los cierres parciales reportados en la carretera federal 54 obedecen a que el despliegue de seguridad continúa en la zona.

Zacatecas: aseguran que CJNG intentó rescatar a ‘El Braca’ con dron explosivo tras detención

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa.

Sarampión: señales tempranas que no debes ignorar
Para estudiantes de secundaria beneficiados con la Beca Rita Cetina ha concluido hace unos días el periodo de entrega de tarjetas del Banco del Bienestar, contabilizando más de un millón de plásticos entregados.

¿Qué hacer si no recogí la tarjeta de la Beca Rita Cetina 2026 para estudiantes de secundaria?
Promoción “Burger a 1 Beso” dará una Famous Star con Queso gratis al comprar un combo y dar un beso; solo aplica el 14 de febrero en sucursales participantes.

Carl’s Jr. lanza promoción ‘Burger a 1 Beso’ por el 14 de febrero: así te regala una Famous Star

Lío. El conflicto entre la familia de Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón suma un nuevo capítulo en los tribunales.

José Manuel Figueroa demanda a Imelda Garza y defiende la memoria de Julián