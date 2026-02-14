Saltillo albergará el Regional Deportivo del Tecnológico Nacional de México en mayo 2026

Con miras al arranque del semestre enero-junio 2026, estudiantes que integran las selecciones deportivas de los Burros Pardos del Instituto Tecnológico de Saltillo recibieron material destinado a fortalecer su preparación rumbo a las próximas competencias del calendario del sistema tecnológico.

La entrega se llevó a cabo en el gimnasio “Alejandro S. Guillot”, donde autoridades del plantel distribuyeron equipo que será utilizado por más de 300 alumnas y alumnos que representan a la institución en distintas disciplinas deportivas. Estos conjuntos participan regularmente en torneos convocados por el Tecnológico Nacional de México, además de encuentros organizados por universidades de la región.

El apoyo está orientado principalmente al trabajo de entrenamiento y preparación competitiva de los equipos representativos, quienes a lo largo del semestre tendrán actividad dentro de eventos institucionales que forman parte del proceso deportivo estudiantil a nivel regional y nacional.

Durante el mismo acto, se confirmó que el Saltillo será sede del Evento Regional Deportivo del TecNM, programado del 24 al 29 de mayo, en el que se espera la participación de cerca de mil estudiantes provenientes de más de diez institutos tecnológicos que conforman la Región III.

Esta etapa reúne a delegaciones de planteles ubicados en al menos cinco estados del país, quienes competirán en diversas disciplinas deportivas en busca de avanzar a la siguiente fase del circuito estudiantil. Para los equipos locales, representar al Tecnológico en condición de anfitriones implica también una preparación anticipada, considerando el nivel competitivo que caracteriza a este tipo de encuentros.