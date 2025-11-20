Saltillo: Anuncian fechas y boletos para Rodeo del Desierto, la batalla final, en el Lienzo Charro

Será este 27 de diciembre cuando en Saltillo se celebre la batalla final del Rodeo del Desierto en el Lienzo Charro profesor Enrique González.

La Batalla Final incluirá 30 toros, 27 vaqueros y 30 montas, una pantalla de 270 metros cuadrados, un área de comidas, toro mecánico y música en vivo.

La tarde de este jueves se realizó la presentación del evento en el mencionado recinto a donde acudieron el CEO de Rodeo del Desierto José González, Gerardo Bernal Martinez en representación del Gobierno Municipal de Saltillo, Miguel López de la Secretaría de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Público Productiva.