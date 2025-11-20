Saltillo: Anuncian fechas y boletos para Rodeo del Desierto, la batalla final, en el Lienzo Charro

Deportes
/ 20 noviembre 2025
    Saltillo: Anuncian fechas y boletos para Rodeo del Desierto, la batalla final, en el Lienzo Charro
    Vaqueros nacionales e internacionales se harán presentes en el último Rodeo de Saltillo en 2025. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Vaqueros nacionales e internacionales se harán presentes en el último Rodeo de Saltillo en 2025

Será este 27 de diciembre cuando en Saltillo se celebre la batalla final del Rodeo del Desierto en el Lienzo Charro profesor Enrique González.

La Batalla Final incluirá 30 toros, 27 vaqueros y 30 montas, una pantalla de 270 metros cuadrados, un área de comidas, toro mecánico y música en vivo.

La tarde de este jueves se realizó la presentación del evento en el mencionado recinto a donde acudieron el CEO de Rodeo del Desierto José González, Gerardo Bernal Martinez en representación del Gobierno Municipal de Saltillo, Miguel López de la Secretaría de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Público Productiva.

Vaqueros nacionales e internacionales se harán presentes en el último Rodeo de Saltillo en 2025. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Asimismo estuvieron presentes el empresario Ricardo Valdés en representación de JR Sombreros y los actuales campeones Édgar Salazar, Roberto Saucedo y Diego Constante.

“Esperen este gran rodeo de calidad. Nosotros estamos 100 por ciento calificados, preparados mental y físicamente para este tipo de rodeos. Nos sentimos muy afortunados tanto como yo como mis compañeros. En lo personal he ido a muchísimos rodeos, he estado también internacionalmente compitiendo también en los Estados Unidos y créanme que este rodeo es uno de los cuales me gusta mucho”, comentó Constante.

Como premios se repartirán montos en efectivo además de las características hebillas de campeón, en el que será el último Rodeo de Saltillo en el año.

Vaqueros nacionales e internacionales se harán presentes en el último Rodeo de Saltillo en 2025. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Los organizadores comentaron que los primeros 10 niños y niñas que se inscriban al Rodeo Infantil lo harán gratis. Asimismo agregaron que se instalarán cerca de 25 calentadores al aire libre para hacer frente a las bajas temperaturas que pudieran presentarse.

Detallaron que los boletos se venderán a través de JR Sombreros —tanto en sucursales como en la página web— con una preventa de 250 pesos y 300 en taquilla el día del evento para el área general.

En el caso del área VIP las mesas se venderán en 3 mil 500 pesos en preventa y 4 mil en taquilla el día del evento.

Rodeo Saltillo

Saltillo

Alonso Flores Ramírez

Comunicólogo por la Universidad Autónoma de Nuevo León, docente de bachillerato, redactor, intento de fotógrafo, portero y aficionado al futbol, así sin tilde.

