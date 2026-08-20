Saltillo consigue dos primeros lugares en el Nacional de Patinaje Artístico 2026

El patinaje artístico sobre ruedas de Saltillo tuvo presencia en el Campeonato Nacional 2026, celebrado del 12 al 15 de agosto en Oaxtepec, Morelos, donde seis deportistas participaron dentro de los niveles competitivos del certamen. Entre las representantes saltillenses destacó Andrea Victoria Saldaña Cabello, quien consiguió el primer y segundo lugar nacional en las pruebas en las que compitió, para colocarse entre las participantes con mejores resultados de la competencia.

También sobresalió Miranda Nicole Luna Malacara, quien obtuvo el primer lugar nacional y sumó otro resultado para la delegación local. El grupo estuvo integrado además por Dalary Carolina Rodríguez Dávila, Victoria Utrera Rodríguez, Mariangela de la Cruz Salazar y Arely Gabriela de León Rosales, quienes formaron parte de las categorías competitivas del Nacional y completaron la representación de Saltillo en el encuentro. El Campeonato Nacional de Patinaje Artístico sobre Ruedas reunió a más de 500 atletas de distintas partes del país y se desarrolló como parte del proceso selectivo para conformar la selección mexicana que tendrá participación en competencias internacionales, incluido el campeonato mundial.

Para las deportistas locales, participar en este nivel representa parte del proceso que han seguido dentro de la disciplina, desde su preparación y competencias previas hasta llegar a un escenario nacional. Los resultados de Saldaña Cabello y Luna Malacara permitieron además que Saltillo apareciera entre los primeros lugares del certamen, mientras que el resto de las patinadoras sumaron experiencia dentro de una competencia que concentró a exponentes de diferentes estados. La participación nacional también forma parte de la preparación de las atletas que buscan continuar avanzando en sus respectivas categorías y tener oportunidades de representar a México en futuras competencias. Más allá de las medallas obtenidas, el campeonato permitió a las seis patinadoras medir su nivel frente a competidoras de otras entidades y conocer los aspectos que deberán reforzar de cara a los siguientes compromisos. Con los resultados obtenidos en Oaxtepec, las representantes saltillenses cerraron su participación en el Nacional 2026 con nuevos objetivos dentro de una disciplina que requiere preparación constante, trabajo técnico y participación en competencias para continuar avanzando.