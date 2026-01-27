Oro y platas para Coahuila en la Americas Cup 2026 de patinaje sobre ruedas
Patinadoras del Colegio Nicolás Bravo de Coahuila participaron en Orlando, Florida, donde enfrentaron a representantes de 14 países y obtuvieron resultados destacados
El patinaje artístico sobre ruedas de Coahuila tuvo presencia internacional durante la Americas Cup 2026, celebrada del 17 al 22 de enero en Orlando, Florida, donde un grupo de deportistas del Colegio Nicolás Bravo participó como parte de un proceso deportivo que el club ha venido construyendo en los últimos años.
El evento reunió a representantes de 14 países, entre ellos Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Gran Bretaña, Guatemala, Italia, Paraguay, Estados Unidos y México. Las actividades iniciaron con pruebas de pista del 14 al 16 de enero, para posteriormente dar paso a las competencias oficiales a partir del día 17.
Dentro de los resultados obtenidos por la delegación coahuilense, destacó la actuación de Yaretzi Naomi de León Rosales, quien consiguió medalla de oro en la modalidad de figuras de escuela, segunda fuerza. Por su parte, Andrea Victoria Saldaña Cabello sumó dos medallas de plata, una en figuras de escuela y otra en programa libre, también dentro de la segunda fuerza.
Otras patinadoras tuvieron participaciones relevantes en distintas categorías. Arely de León Rosales finalizó en el cuarto lugar en figuras de escuela y en el undécimo sitio en libre. En lo que fue su primer evento internacional, Nicole Martínez Hernández se ubicó cuarta en figuras y séptima en libre, mientras que Maika López Gutiérrez obtuvo el quinto lugar en figuras y el lugar 15 en libre.
Asimismo, Dalary Carolina Rodríguez Dávila terminó quinta en figuras y libre, Miranda Nicole Luna Malacara fue sexta en ambas modalidades, Victoria Utrera Rodríguez cerró séptima en figuras y décimo tercera en libre, y Mariangela de la Cruz Salazar alcanzó el sexto puesto en figuras y el lugar 13 en libre.
Las deportistas estuvieron bajo la dirección de las entrenadoras Dinorah Suárez Cortez y Dinorah Cortez Sánchez, integrantes de la Asociación de Patines Sobre Ruedas de Coahuila, que encabeza la ingeniera Martha Elvia Rodríguez Leyva. El trabajo técnico y la preparación previa permitieron que varias de las atletas vivieran su primera experiencia fuera del país.
La participación en la Americas Cup representó no solo resultados en el medallero, sino también un paso más en el desarrollo del patinaje artístico sobre ruedas en el estado. El club reconoció el respaldo de los padres de familia, así como el apoyo de La Madriguera Casa del Adolescente y del Colegio Nicolás Bravo, instituciones que han facilitado espacios para el crecimiento de esta disciplina.