Oro y platas para Coahuila en la Americas Cup 2026 de patinaje sobre ruedas

El patinaje artístico sobre ruedas de Coahuila tuvo presencia internacional durante la Americas Cup 2026, celebrada del 17 al 22 de enero en Orlando, Florida, donde un grupo de deportistas del Colegio Nicolás Bravo participó como parte de un proceso deportivo que el club ha venido construyendo en los últimos años.

El evento reunió a representantes de 14 países, entre ellos Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Gran Bretaña, Guatemala, Italia, Paraguay, Estados Unidos y México. Las actividades iniciaron con pruebas de pista del 14 al 16 de enero, para posteriormente dar paso a las competencias oficiales a partir del día 17.

Dentro de los resultados obtenidos por la delegación coahuilense, destacó la actuación de Yaretzi Naomi de León Rosales, quien consiguió medalla de oro en la modalidad de figuras de escuela, segunda fuerza. Por su parte, Andrea Victoria Saldaña Cabello sumó dos medallas de plata, una en figuras de escuela y otra en programa libre, también dentro de la segunda fuerza.