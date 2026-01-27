Oro y platas para Coahuila en la Americas Cup 2026 de patinaje sobre ruedas

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/ 27 enero 2026
    Oro y platas para Coahuila en la Americas Cup 2026 de patinaje sobre ruedas
    La delegación del Colegio Nicolás Bravo representó a Coahuila y a México en la Americas Cup 2026 realizada en Orlando, Florida. FOTO: FB/PATINAJE ARTÍSTICO SALTILLO

Patinadoras del Colegio Nicolás Bravo de Coahuila participaron en Orlando, Florida, donde enfrentaron a representantes de 14 países y obtuvieron resultados destacados

El patinaje artístico sobre ruedas de Coahuila tuvo presencia internacional durante la Americas Cup 2026, celebrada del 17 al 22 de enero en Orlando, Florida, donde un grupo de deportistas del Colegio Nicolás Bravo participó como parte de un proceso deportivo que el club ha venido construyendo en los últimos años.

El evento reunió a representantes de 14 países, entre ellos Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Gran Bretaña, Guatemala, Italia, Paraguay, Estados Unidos y México. Las actividades iniciaron con pruebas de pista del 14 al 16 de enero, para posteriormente dar paso a las competencias oficiales a partir del día 17.

TE PUEDE INTERESAR: Checo Pérez cumple 36 años y los celebra al volante del Cadillac en el test de Barcelona

Dentro de los resultados obtenidos por la delegación coahuilense, destacó la actuación de Yaretzi Naomi de León Rosales, quien consiguió medalla de oro en la modalidad de figuras de escuela, segunda fuerza. Por su parte, Andrea Victoria Saldaña Cabello sumó dos medallas de plata, una en figuras de escuela y otra en programa libre, también dentro de la segunda fuerza.

Otras patinadoras tuvieron participaciones relevantes en distintas categorías. Arely de León Rosales finalizó en el cuarto lugar en figuras de escuela y en el undécimo sitio en libre. En lo que fue su primer evento internacional, Nicole Martínez Hernández se ubicó cuarta en figuras y séptima en libre, mientras que Maika López Gutiérrez obtuvo el quinto lugar en figuras y el lugar 15 en libre.

Asimismo, Dalary Carolina Rodríguez Dávila terminó quinta en figuras y libre, Miranda Nicole Luna Malacara fue sexta en ambas modalidades, Victoria Utrera Rodríguez cerró séptima en figuras y décimo tercera en libre, y Mariangela de la Cruz Salazar alcanzó el sexto puesto en figuras y el lugar 13 en libre.

Las deportistas estuvieron bajo la dirección de las entrenadoras Dinorah Suárez Cortez y Dinorah Cortez Sánchez, integrantes de la Asociación de Patines Sobre Ruedas de Coahuila, que encabeza la ingeniera Martha Elvia Rodríguez Leyva. El trabajo técnico y la preparación previa permitieron que varias de las atletas vivieran su primera experiencia fuera del país.

La participación en la Americas Cup representó no solo resultados en el medallero, sino también un paso más en el desarrollo del patinaje artístico sobre ruedas en el estado. El club reconoció el respaldo de los padres de familia, así como el apoyo de La Madriguera Casa del Adolescente y del Colegio Nicolás Bravo, instituciones que han facilitado espacios para el crecimiento de esta disciplina.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Patinaje Artístico
resultados

Localizaciones


Saltillo

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Larga cola

Larga cola
true

El sentimiento de los timados
Los viajes a Europa desde el norte de México serán más accesibles tras los anuncios de nuevas rutas y ampliación de frecuencias aéreas realizados durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026.

Madrid y París más cerca de Saltillo: México amplía vuelos a Europa desde Fitur 2026
Regalo. Bad Bunny convierte al coquí puertorriqueño en el símbolo central de su nueva colaboración con la NFL.

Bad Bunny lleva la cultura latina a la NFL con su nueva Concho Collection
Con el inicio del mes de febrero de 2026 se viene una nueva etapa de registro para algunos programas sociales impulsados por el Gobierno de México, con el objetivo de garantizar apoyo económico y otros beneficios a sectores de población específicos.

Estos Programas del Bienestar abrirán registro en febrero 2026: requisitos, fechas y proceso
La pensión que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) representa una fuente de ingresos fundamental para millones de personas retiradas en el país.

Pensión IMSS: Este día de febrero 2026 caerá el segundo depósito del año
La inesperada muerte de Alexis Ortega, reconocido actor de doblaje mexicano y voz en español latino de Spider-Man interpretado por Tom Holland, generó conmoción en el medio artístico.

¿De qué murió Alexis Ortega?... Actor de doblaje y voz de Spider-Man de Tom Holland
Cristiano Ronaldo llegaría a México en marzo y se alojaría en el Fairmont Mayakoba, uno de los resorts más exclusivos de la Riviera Maya, como parte de la logística de la Selección de Portugal.

Cristiano Ronaldo se hospedará en un exclusivo resort de la Riviera Maya durante su visita a México