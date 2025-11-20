Saltillo, epicentro del Campeonato Nacional de Bola Puesta
Autoridades destacan que la seguridad y la infraestructura deportiva de la capital coahuilense permitieron albergar la décimo segunda edición del torneo con casi 800 deportistas.
Gracias a la seguridad que prevalece y a los espacios deportivos adecuados, Saltillo es sede de la décimo segunda edición del Campeonato Nacional de Bola Puesta. El evento se desarrolla del 20 al 23 de noviembre de 2025 con la participación de casi 800 deportistas de diversas entidades del país.
El torneo reúne a más de 30 equipos provenientes de ocho estados, incluyendo Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, San Luis Potosí, Sinaloa y Coahuila. La realización del evento fue destacada por las autoridades locales.
El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, subrayó que la realización de este campeonato no solo promueve el deporte, sino que también genera una importante derrama económica. Esto beneficia de manera particular a hoteles y restaurantes de la región.
Sobre el desarrollo del evento, el Alcalde comentó: “Que sea un gran evento para todos, que sea un espectáculo deportivo, que gane el mejor y que sea un éxito, pero lo más importante es su participación y llevarla con tranquilidad, con seguridad y ambiente familiar”.
En la ceremonia de inauguración, el director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMUFCYD), Edgar Omar Puentes Montes, dio la bienvenida a los competidores en representación del edil. El funcionario destacó el compromiso de la administración con la actividad física.
Puentes Montes aseguró que el edil “sabe de deportes y conoce la importancia que tiene en el desarrollo integral de las personas”. Por ello, les dio la bienvenida a la capital “más segura de México, para que la disfruten y tengan una agradable experiencia”.
Por su parte, Antonio Cepeda Licón, director del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (Inedec), se sumó a la bienvenida y enfatizó el factor de seguridad como pieza clave para el campeonato.
Cepeda Licón manifestó: “Más allá de la parte deportiva y competitiva, también es importante que se lleven una buena experiencia de esta ciudad, quiero decirles que la seguridad que se viven en Saltillo hace posible la realización de este tipo de eventos”.
Los encuentros se llevarán a cabo en las instalaciones de los parques Abraham Curbelo, Jesús Carranza, Carlos R. González y Juan Navarrete, que han sido habilitados para el desarrollo de la justa nacional.
En la inauguración también estuvieron presentes la presidenta de la Asociación Coahuilense de Softbol, Catalina Dávila Fernández, y el director ejecutivo de la Oficina de Convenciones y Visitantes, Raúl Rodarte Leos.