Saltillo, epicentro del Campeonato Nacional de Bola Puesta

Gracias a la seguridad que prevalece y a los espacios deportivos adecuados, Saltillo es sede de la décimo segunda edición del Campeonato Nacional de Bola Puesta. El evento se desarrolla del 20 al 23 de noviembre de 2025 con la participación de casi 800 deportistas de diversas entidades del país.

El torneo reúne a más de 30 equipos provenientes de ocho estados, incluyendo Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, San Luis Potosí, Sinaloa y Coahuila. La realización del evento fue destacada por las autoridades locales.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién es Albert Espigares? El nuevo técnico del Puebla para el Clausura 2026

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, subrayó que la realización de este campeonato no solo promueve el deporte, sino que también genera una importante derrama económica. Esto beneficia de manera particular a hoteles y restaurantes de la región.

Sobre el desarrollo del evento, el Alcalde comentó: “Que sea un gran evento para todos, que sea un espectáculo deportivo, que gane el mejor y que sea un éxito, pero lo más importante es su participación y llevarla con tranquilidad, con seguridad y ambiente familiar”.