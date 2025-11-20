¿Quién es Albert Espigares? El nuevo técnico del Puebla para el Clausura 2026

Albert Espigares López es un entrenador español con formación en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, además de contar con licencias de la RFEF, UEFA y FMF.

Después de trabajar como formador en categorías menores de equipos como Atlas y Santos Laguna, fue incorporado a Puebla como director de fuerzas básicas, función que desempeñó hasta noviembre de 2025.

Su perfil se caracteriza por una visión metodológica modernizada, orientada al desarrollo individual y a la formación de talento joven.

TE PUEDE INTERESAR: Repechaje rumbo al Mundial 2026: así se disputarán los cruces en Monterrey y Guadalajara

Dentro del club era considerado pieza clave en la reactivación del proyecto deportivo, por lo que su ascenso al primer equipo representa una apuesta interna y de continuidad.