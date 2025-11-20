¿Quién es Albert Espigares? El nuevo técnico del Puebla para el Clausura 2026
El estratega español, con trayectoria formativa en Atlas, Santos Laguna y la propia Franja, toma el mando tras el cierre del ciclo de Hernán Cristante
Albert Espigares López es un entrenador español con formación en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, además de contar con licencias de la RFEF, UEFA y FMF.
Después de trabajar como formador en categorías menores de equipos como Atlas y Santos Laguna, fue incorporado a Puebla como director de fuerzas básicas, función que desempeñó hasta noviembre de 2025.
Su perfil se caracteriza por una visión metodológica modernizada, orientada al desarrollo individual y a la formación de talento joven.
Dentro del club era considerado pieza clave en la reactivación del proyecto deportivo, por lo que su ascenso al primer equipo representa una apuesta interna y de continuidad.
TRAYECTORIA Y FILOSOFÍA DE TRABAJO DE ALBERT ESPIGARES
A lo largo de su carrera, Espigares ha impulsado modelos de futbolista polivalente y procesos educativos aplicados al rendimiento deportivo.
En su paso por Atlas destacó la formación multidimensional del jugador y la integración de herramientas científicas al entrenamiento.
Ahora, como entrenador del primer equipo del Puebla, tendrá el reto de implementar esta metodología en un entorno competitivo inmediato, equilibrando la urgencia de resultados con el desarrollo de una base joven capaz de sostener un proyecto a mediano plazo.
El relevo se produce después de un semestre sumamente negativo en la Liga MX. Bajo el mando de Hernán Cristante, Puebla terminó en el último lugar de la tabla general del Apertura 2025, con apenas 12 puntos en 17 jornadas.
El equipo firmó un torneo para el olvido: sólo dos victorias, seis empates y nueve derrotas, además de una diferencia goleadora alarmante, con 21 tantos marcados y 42 recibidos. La situación dejó a la institución en riesgo por cociente y obligó a un cambio urgente de liderazgo.
El nombramiento de Espigares marca un giro estratégico: apostar por alguien que conoce la estructura interna, al contexto económico y deportivo del club y a la necesidad de consolidar talento de casa.