Saltillo reúne a normalistas en el arranque de los Juegos Inter-Normales 2026

Con la participación de estudiantes provenientes de cuatro municipios, comenzaron las actividades del Encuentro Deportivo Estatal Normalista 2026, una competencia que reúne a siete instituciones formadoras de docentes en distintas disciplinas deportivas. Delegaciones de Parras de la Fuente, Monclova, Torreón y la ciudad anfitriona se dieron cita en la capital del estado para formar parte de esta jornada que busca fortalecer la convivencia y el trabajo en equipo entre la comunidad normalista.

Durante la ceremonia de apertura estuvieron presentes autoridades estatales y educativas, entre ellas Rubén Barragán, coordinador de Normales de Coahuila; Javier Rodríguez, director de la Escuela Normal de Educación Física (ENEF); Enrique Martínez, secretario de Inclusión y Desarrollo Social; Iván Tarashima, director del Instituto Coahuilense de la Juventud (ICOJUVE); y Edgar Omar Puentes Montes, titular del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDE).

El evento contempla la participación en cinco disciplinas: béisbol 5, futbol, voleibol, básquetbol y una carrera de 3 kilómetros, en las que las y los estudiantes pondrán a prueba su preparación física y habilidades deportivas. Más allá de la competencia, este encuentro tiene como objetivo generar espacios de integración entre las escuelas normales del estado, promoviendo valores como la colaboración, el respeto y la disciplina entre los futuros docentes. Las actividades se desarrollarán en distintas sedes de Saltillo, donde a lo largo de los próximos días se llevarán a cabo los encuentros deportivos en cada una de las disciplinas convocadas.

Con este arranque, la capital coahuilense se convierte en punto de reunión para jóvenes que, además de su formación académica, encuentran en el deporte una vía para fortalecer su desarrollo integral. El Encuentro Deportivo Estatal Normalista 2026 marca así el inicio de una serie de competencias que buscan consolidar la participación estudiantil en actividades deportivas dentro del sistema educativo estatal.

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