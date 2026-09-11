Sami Zayn destrona a CM Punk: resultados de SmackDown en México

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    Sami Zayn destrona a CM Punk: resultados de SmackDown en México
    Sami Zayn venció a CM Punk en la Arena Ciudad de México y comenzó su segundo reinado como campeón indiscutido de WWE. FOTO: X
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

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Las interferencias decidieron la lucha estelar en la Arena CDMX; Rey Fénix defendió su corona y Damian Priest traicionó a R-Truth

Sami Zayn salió de la Arena Ciudad de México con el Campeonato Indiscutido de WWE. El canadiense venció a CM Punk en la lucha estelar de SmackDown del viernes, en un desenlace marcado por interferencias que convirtió el regreso de la marca azul a México en una noche de cambio de monarca.

La victoria abrió el segundo reinado de Zayn y le permitió recuperar el cinturón que Punk le había arrebatado. La revancha terminó con un Helluva Kick y una cuenta de tres, después de que Johnny Gargano, Candice LeRae y Kevin Owens alteraran el rumbo del combate.

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Punk tuvo una oportunidad de resolver la defensa cuando atrapó al retador con el Anaconda Vise. Zayn se rindió, pero la distracción de LeRae impidió que el réferi lo advirtiera. Gargano entró con el campeonato y recibió un GTS del campeón.

Entonces apareció Owens, quien intentó golpear a Sami con el cinturón. El canadiense esquivó el ataque y Punk recibió el impacto. Zayn neutralizó a Owens con un golpe bajo y remató al monarca para consumar la coronación ante la afición local.

La caída de Punk fue el resultado central de una función que reunió defensas de campeonatos de AAA, una victoria polémica de Nikki Bella y la ruptura entre Damian Priest y R-Truth.

Rey Fénix conservó el Campeonato Mundial de Peso Crucero de AAA al superar a Ricky Saints con un Mexican Muscle Buster. El mexicano respondió al respaldo del público con su repertorio aéreo, aunque posteriormente Saints lo atacó en vestidores.

Nikki Bella derrotó a Paige mediante un toque de espaldas apoyándose en las cuerdas. Chelsea Green, por su parte, retuvo el Campeonato Interino Femenil de WWE frente a Nia Jax, a quien terminó con un Unprettier tras resistir su dominio físico.

En la división de parejas, los War Raiders vencieron a Damian Priest y R-Truth para mantener los cinturones de AAA. Después del encuentro, Priest atacó a su compañero y transformó la convivencia con el público en una traición.

Randy Orton también dejó un aviso: quiere su decimoquinto campeonato mundial. Con Zayn nuevamente en la cima y Punk perjudicado por el accidentado cierre, SmackDown terminó en la capital mexicana con un nuevo campeón y varios frentes abiertos.

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Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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