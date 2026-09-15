Sara Roel, de la adversidad al Mundial: la mexicana busca consolidarse en la contrarreloj

La Selección Mexicana de ciclismo de ruta se prepara para uno de los compromisos más importantes de la temporada: el Campeonato Mundial UCI de Montréal 2026, que se disputará del 20 al 27 de septiembre en Canadá. La delegación nacional tendrá entre sus principales nombres a Isaac del Toro, mientras que en la rama femenil Sara Roel afrontará la prueba de contrarreloj.

Para la ciclista guanajuatense, el Mundial representa otro capítulo de una carrera que en los últimos años ha estado marcada tanto por resultados deportivos como por una importante historia de regreso al alto rendimiento.

Roel, originaria de Guanajuato y nacida el 7 de febrero de 1996, comenzó 2026 con actividad internacional y rápidamente consiguió resultados destacados. En el Campeonato Panamericano, terminó octava en la contrarreloj individual, mientras que en el Tour of the Gila consiguió un cuarto lugar de etapa y concluyó 12ª en la clasificación general.

Su gran golpe llegó en julio, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Roel conquistó la medalla de plata en la contrarreloj individual de 30 kilómetros, con un registro de 40:33.53 minutos, apenas 17.74 segundos detrás de la cubana Marlies Mejías. Además, se convirtió en la primera deportista de Guanajuato en subir al podio de esa edición de los Juegos.

Pero la historia de Roel va más allá de sus resultados recientes. En 2023 tuvo que alejarse temporalmente del deporte después de una intervención para retirarle un tumor en la zona del tronco encefálico, situación que posteriormente estuvo acompañada por problemas médicos que complicaron su regreso. Tras un periodo de rehabilitación, volvió progresivamente a la competencia.

Su regreso comenzó a tomar forma durante 2025. En octubre de ese año, Roel conquistó el Campeonato Nacional de Contrarreloj Elite en Ensenada, Baja California, con un tiempo de 34:34.19 minutos. Ese resultado la colocó nuevamente en lo más alto del ciclismo mexicano y confirmó su especialización en una de las disciplinas que mejor se adaptan a sus características.

En 2026, la guanajuatense ha dado otro paso adelante. Después de la plata centroamericana, cerró su participación en agosto con una actuación sobresaliente en la Vuelta Ciclística Internacional Femenina a Guatemala, donde terminó segunda de la clasificación general. Además, consiguió un segundo y un tercer lugar de etapa.

“Estamos en un gran momento del ciclismo mexicano y vamos chicas muy fuertes al Mundial. Estoy convocada únicamente a la contrarreloj. Me estoy preparando muy bien, sé el nivel al que me enfrentaré. Estoy emocionada. El trabajo ya está hecho, le dedicaré el resultado a la gente que me ha estado acompañando”, señaló Roel.

La mexicana llega así a Montréal con una trayectoria reciente que incluye un campeonato nacional, una medalla centroamericana y un subcampeonato internacional por etapas, además de experiencia en competencias de Estados Unidos y América Latina.

El Mundial canadiense será, además, una nueva oportunidad para medir su evolución frente a la élite internacional. Las pruebas contrarreloj forman parte del programa del Campeonato Mundial de Montréal, una cita que reunirá a cerca de mil ciclistas de más de 75 países.

Roel también ha comenzado a construir un proyecto fuera de las competencias. Este 2026 impulsó Latin All-Star Racing, equipo creado junto con una amiga para ofrecer oportunidades a ciclistas latinoamericanas y facilitar su participación en vueltas internacionales. La propia pedalista explicó que la iniciativa nació de la necesidad de contar con estructuras que permitan a más corredoras acceder a competencias de mayor nivel.

Sin embargo, el siguiente gran objetivo personal permanece claro: Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.