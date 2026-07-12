Exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, exige comer fruta en el penal

El interno de la celda 12 del Centro de Observación y Clasificación (COC) del penal de Atlacholoaya, Víctor Rodríguez Padilla, hizo su primera bravata porque no le llevaron fruta, pero la regla en esa penitenciaria de mediana seguridad es que la fruta se sirve únicamente a quienes requieren dieta, especialmente por alguna enfermedad. Tras su rabieta de este sábado por la mañana, le llevaron trozos de melón; sin embargo, algunos de sus compañeros infirieron que pagó por ese privilegio, puesto que en esa zona sólo se obtienen esos beneficios mediante el pago económico.

Rodríguez Padilla, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), llegó al penal la noche del martes pasado, después de ser aprehendido en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, acusado de los delitos de violencia familiar y vicaria, la primera por golpear a su esposa María Felicia Jiménez Lavie, y la segunda porque lo hizo frente a su hijo menor de edad. Luego de la audiencia de formulación y la medida de prisión preventiva justificada que le dictó la jueza especializada de Control, Consuelo Adriana Carrera Ortiz, el exfuncionario federal fue ingresado al área denominada Sujeto de Protección a Funcionarios. El exdirector de la empresa petrolera está sólo en la celda, viste el uniforme del penal, en color beige, además de tenis lisos, sin ninguna línea o franja de color. Hasta ahora no ha tenido visitas de familiares o amigos, de acuerdo con fuentes extraoficiales, incluso nadie lo acompañó en la audiencia de formulación e imputación, el miércoles pasado.

La jueza Carrera Ortiz preguntó en dos ocasiones si en la sala dos había familiares del acusado y nadie respondió. “¿Hay algún familiar del señor Víctor Rodríguez Padilla en la sala?, ¿Hay alguien que lo acompañe?”, gritó, sin obtener respuesta. La búsqueda de un familiar entre la sala, explicó la jueza, fue porque el exdirector de Pemex dijo que estaba en tratamiento medicado por un tumor maligno en la próstata. “Señor Víctor, voy a ordenar enviar el oficio correspondiente al director del Centro de Reinserción Social para que de manera inmediata le brinden la atención médica y me deberán de informar en el término de 24 horas contados a partir del oficio que quiere esta fundadora”, dijo la jueza.

“Yo tomo (...)”, intentó detallar Víctor Rodríguez, pero la jueza lo atajó: “No puedo ordenar en este oficio que le suministren estos medicamentos, porque yo no soy médico; sin embargo, un médico con el que usted se entreviste podrá determinar si es pertinente que usted pueda tomar estos medicamentos que sí son necesarios para usted”, le dejó en claro. Justo en el penal de Atlacholoaya, en Xochitepec, se han registrado varios episodios de inconformidad de personas privadas de la libertad por falta de medicamentos. EL DATO Víctor Rodríguez fue ingresado la noche del martes 7 de julio al área Sujeto de Protección a Funcionarios del penal de Atlacholoaya.