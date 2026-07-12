Lluvia y calor en México: cinco estados con lluvias puntuales intensas por onda tropical #18, junto a onda de calor en ocho entidades

Este día domingo 12 de julio, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, en combinación con la onda tropical número 18 que se desplazará sobre el sureste del país, generarán lluvias puntuales intensas en zonas de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Así como chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte del territorio nacional y con posible caída de granizo en estados del norte, occidente y centro del país.

Finalmente, la onda tropical #17 se desplazará hacia el oeste, alejándose de costas mexicanas. Por otra parte, se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste y norte de la República Mexicana; prevaleciendo la onda de calor en Baja California Sur (sur), Sinaloa (centro y sur), Nayarit, Jalisco (sur y costa), Colima, Michoacán (costa), Guerrero (costa central) y Oaxaca (sur), y finalizando a partir de este día en Sonora.

ZONAS DE VIGILANCIA Se mantienen en vigilancia tres Zonas de Baja Presión en el océano Pacífico con probabilidad de desarrollo ciclónico. 1) Zona de baja presión al sur de Oaxaca, mantiene 40% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y 90% en 7 días. Se localiza a 720 km al sur-suroeste de Puerto Ángel, Oaxaca, y se desplaza hacia el oeste-noroeste. 2) Zona de baja presión al suroeste de la península de Baja California, mantiene 20% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y en 7 días. Se localiza a dos mil 360 km al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur, y se desplaza lentamente hacia el oeste-noroeste. Muy lejos de costas mexicanas. 3) Se prevé la formación de una zona de baja presión al sur de las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Incrementa a 30% su probabilidad para desarrollo ciclónico en 7 días.

PRONÓSTICO DEL CLIMA EN COAHUILA Saltillo disfrutará de un día con nubes y claros, junto a tormenta, lluvia débil a soleado. La temperatura máxima alcanzará los 25 °C, mientras que la mínima será de 17 °C. Ramos Arizpe se espera un día con nubes y claros, junto a tormenta, lluvia débil a soleado. La temperatura máxima será de 25 °C, mientras que la mínima será de 18 °C. Torreón tendrá un día con nubes y claros a soleado hasta tormenta y lluvia débil. La temperatura máxima alcanzará los 35 °C, mientras que la mínima será de 23 °C. En Monclova se espera un día con tormentas a parcialmente nuboso. La temperatura máxima será de 31 °C, mientras que la mínima será de 22 °C. Piedras Negras disfrutará de un día con lluvia débil a parcialmente nuboso con cielo cubierto. La temperatura máxima alcanzará los 35 °C, mientras que la mínima será de 23 °C.

LLUVIAS Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Michoacán (centro y costa), Guerrero (este y oeste), Oaxaca (norte y oeste), Puebla (sureste) y Veracruz (centro y sur) Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (este), Chihuahua (este, oeste y sur), Coahuila (norte), Durango (norte y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste), Colima, Chiapas (costa) y Tabasco (oeste). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa (sur), Zacatecas (oeste), Ciudad de México y Estado de México (suroeste). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur y Aguascalientes. Las lluvias fuertes a intensas podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar el incremento de ríos y arroyos, encharcamientos e inundaciones.

TEMPERATURAS Máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Sonora, Chihuahua (noreste y suroeste), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit (norte y suroeste) y Michoacán (costa). Máximas de 35 a 40 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Morelos, Jalisco, Colima, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (norte y sur), San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Veracruz.

VIENTO Y OLEAJE Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Sonora, Chihuahua, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y costa de Oaxaca; de componente sur (surada): Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Chiapas. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa de Oaxaca. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California; y costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

¿QUÉ ES UNA ONDA TROPICAL? Una Onda Tropical es un canal de Baja Presión que se desplaza hacia el Oeste, regularmente produce aguaceros significativos y actividad de tormentas eléctricas a su paso. Avanza de este a oeste y producen alteraciones climáticas en la costa atlántica de América Central y América del Norte. Siendo América Latina una de las regiones con mayores índices de exposición a ciclones y tormentas de este tipo. Estas perturbaciones son conocidas por su papel fundamental en la génesis de los ciclones tropicales, como huracanes y tormentas eléctricas. Se caracterizan por un desplazamiento lento y constante hacia el oeste y suroeste, afectando a una amplia extensión geográfica durante su trayectoria hacia las costas de América. La formación de las ondas tropicales está estrechamente relacionada con la inestabilidad atmosférica y las altas temperaturas presentes en las regiones tropicales y subtropicales. Son propensas a la convención y liberación de calor latente, conduciendo a la elevación del aire y la formación de nubes de tormenta. El fenómeno natural tiene forma de V intertida, donde en la parte delantera el aire caliente asciende, mientras que en la parte trasera desciende, provocando un clima seco y cielos despejados. Suelen tener su origen en costa atlántica de África, y se propagan hacia el oeste a través del océano y el mar Caribe.

¿QUÉ HACER EN CASO DE FUERTES LLUVIA? Ante las condiciones de lluvias, se recomienda a la población tomar las siguientes precauciones: - Evitar salir de casa si no es necesario y mantenerse informado a través de fuentes oficiales. - No cruzar ríos, arroyos o calles inundadas, ya que la corriente puede ser más fuerte de lo que parece. - Mantenerse alejado de ventanas y evitar el uso de aparatos eléctricos durante las tormentas. - Tener a mano una linterna, radio y un botiquín de primeros auxilios en caso de cortes de energía eléctrica. - Resguardar a las mascotas y asegurar objetos que puedan ser levantados por el viento. - Las autoridades están en alerta y se mantienen vigilantes ante cualquier eventualidad. - Se solicita a la ciudadanía seguir las indicaciones y reportar cualquier situación de emergencia al número 9-1-1.

¿QUÉ ES UNA OLA DE CALOR? Una ola de calor es un período prolongado de clima extremadamente caluroso, que suele venir acompañado de altas temperaturas durante el día y noches cálidas. Este fenómeno meteorológico puede tener efectos adversos en la salud humana, especialmente en grupos de riesgo como niños, ancianos y personas con problemas de salud preexistentes. Las olas de calor pueden provocar deshidratación, agotamiento por calor, golpes de calor e incluso la muerte si no se toman las medidas adecuadas para protegerse del calor intenso. Además, las olas de calor pueden afectar la agricultura, la infraestructura y la vida silvestre, entre otros aspectos.

¿QUÉ HACER ANTE UNA OLA DE CALOR? Ante una ola de calor, es importante tomar medidas para protegerse y mantenerse seguro. Aquí hay algunas recomendaciones: Mantente hidratado: Bebe mucha agua y evita el alcohol y la cafeína, ya que pueden aumentar la deshidratación. Permanece en lugares frescos: Busca lugares con aire acondicionado o utiliza ventiladores para mantener tu hogar fresco. Si no tienes acceso a aire acondicionado, considera visitar centros comerciales, bibliotecas u otros lugares públicos frescos durante las horas más calurosas del día. Viste ropa ligera y suelta: Usa ropa ligera, de colores claros y suelta, que permita la ventilación y la transpiración. Evita la exposición directa al sol: Si es posible, limita tus actividades al aire libre durante las horas más calurosas del día, generalmente entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Protégete del sol: Usa protector solar, sombreros de ala ancha y gafas de sol para proteger tu piel y tus ojos de los rayos ultravioleta. Mantén contacto con amigos y familiares: Asegúrate de que las personas mayores, los niños pequeños y otras personas vulnerables estén seguros y frescos. Mantén los alimentos frescos: Evita dejar alimentos perecederos fuera del refrigerador durante períodos prolongados y asegúrate de que tu refrigerador funcione correctamente durante las olas de calor para prevenir la contaminación alimentaria. Estar atento a las señales de advertencia: Presta atención a los síntomas de agotamiento por calor, como mareos, náuseas, dolor de cabeza y piel enrojecida y caliente. Si experimentas estos síntomas, busca un lugar fresco y bebe agua. No dejes niños o mascotas en vehículos: Nunca dejes a niños o mascotas en un automóvil estacionado durante períodos prolongados, ya que las temperaturas dentro del vehículo pueden aumentar rápidamente y convertirse en un riesgo para la vida. Siguiendo estas recomendaciones, puedes ayudar a protegerte a ti mismo y a tus seres queridos durante una ola de calor.