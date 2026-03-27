Algodoneros recibe a Saraperos en un Clásico Coahuilense con causa

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Saraperos
/ 27 marzo 2026
    Algodoneros recibe a Saraperos en un Clásico Coahuilense con causa
    Saraperos llega tras imponerse a Acereros en su primer juego de pretemporada. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Unión Laguna y Saltillo se enfrentarán este 28 de marzo en Torreón en un duelo de pretemporada que retoma su equilibrada rivalidad reciente y se suma a una iniciativa para apoyar cirugías auditivas en menores

El Clásico Coahuilense volverá a escena en un contexto que va más allá de lo deportivo. Este sábado 28 de marzo, los Algodoneros del Unión Laguna y los Saraperos de Saltillo se enfrentarán en el Estadio Revolución en un duelo de pretemporada que mantendrá viva una de las rivalidades más constantes de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB), ahora con un componente social como eje central. El encuentro está programado para iniciar a las 16:30 horas y podrá seguirse a través de la página oficial de Saraperos.

Durante la temporada 2025, ambos equipos mostraron una marcada paridad. Las series disputadas tanto en Torreón como en Saltillo terminaron con reparto de triunfos, reflejo de dos novenas que se neutralizaron con ofensivas oportunas y relevos sólidos. Hubo juegos de alto contraste: desde marcadores amplios como un 13-2, hasta duelos cerrados que se definieron por mínimos detalles, como el 3-2.

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En ese contexto, algunos nombres lograron marcar diferencia. Por los Algodoneros, el jardinero Brian Grady destacó por su poder al bat, mientras que en Saraperos, Fernando Villegas se consolidó como uno de los referentes ofensivos, respondiendo en momentos clave con batazos de largo alcance.

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El panorama para este nuevo enfrentamiento llega con una base reciente para los Saraperos, que ya tuvieron actividad en su primer juego de pretemporada. La novena saltillense se impuso 7-2 a los Acereros de Monclova en el estadio Kickapoo Lucky Eagle, en un encuentro que combinó el arranque deportivo con una causa social.

Desde la primera entrada, la ofensiva de la Nave Verde mostró ritmo. Giovanny Brusa abrió el marcador con cuadrangular, seguido por un ataque que incluyó producciones de Missael Rivera y Drew Stankiewicz, quienes impulsaron carreras para construir una ventaja que no soltaron. Aunque Acereros logró descontar, el control del juego se mantuvo del lado sarapero.

Sin embargo, el foco del fin de semana no estará únicamente en la pizarra. Este enfrentamiento forma parte de los llamados “Juegos con Causa”, una iniciativa impulsada por el DIF Coahuila que busca recaudar fondos para cirugías auditivas en niñas, niños y adolescentes. Actualmente, existe una lista de alrededor de 30 menores que requieren procedimientos como implantes cocleares, con costos que oscilan entre los 350 mil y 400 mil pesos.

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La serie entre Unión Laguna y Saraperos se desarrollará tanto en Torreón como en Saltillo, con la expectativa de que la respuesta del público permita avanzar en la meta de financiar varias intervenciones médicas.

Así, el Clásico Coahuilense no solo pondrá a prueba nuevamente el equilibrio deportivo entre ambas novenas, sino que también convertirá cada entrada y cada carrera en una oportunidad de impacto fuera del diamante.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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