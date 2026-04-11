El Estadio Madero listo para otro Saraperos vs Acereros en pretemporada

Los Saraperos de Saltillo volverán al Estadio Francisco I. Madero este domingo 12 de abril para enfrentar nuevamente a los Acereros de Monclova, en un duelo de pretemporada programado a las 17:00 horas, que servirá como antesala del Juego con Causa que ambas novenas disputarán el lunes. El encuentro llega en un contexto reciente de enfrentamientos directos entre ambos equipos, que ya se han medido en esta etapa de preparación con resultados contrastantes. Saraperos inició con una victoria en el primer choque, mostrando solidez ofensiva, pero posteriormente cayó en casa en un duelo donde Acereros aprovechó cada oportunidad al bat.

Esa combinación de resultados ha dejado sensaciones claras para la Nave Verde, que buscará reencontrar consistencia, especialmente en el pitcheo, luego de haber permitido un alto número de carreras en su último enfrentamiento ante Monclova. El cuerpo técnico ha aprovechado estos juegos para rotar a sus lanzadores y evaluar opciones tanto en la rotación como en el bullpen.

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En el plano ofensivo, Saraperos ha mostrado momentos positivos durante la pretemporada. Bateadores como Chris Carter, Ramón Ríos, Fernando Villegas y Alex Mejía han respondido en distintos encuentros, siendo piezas clave en la generación de carreras. La prioridad ahora será mantener esa producción de forma constante y aprovechar mejor las oportunidades con corredores en base. Por su parte, Acereros ha destacado por su capacidad de hacer daño en racimos, como lo demostró en su visita más reciente al Madero, donde armó rallies importantes que marcaron diferencia. Su ofensiva ha sido uno de los puntos fuertes en esta etapa, por lo que Saraperos deberá contener ese ritmo desde las primeras entradas. El factor localía será relevante para Saltillo. El Estadio Francisco I. Madero ha comenzado a recibir buena respuesta de la afición durante la pretemporada, y este duelo representa una nueva oportunidad para que el equipo se muestre sólido ante su público antes del compromiso especial del lunes. Además del aspecto deportivo, este juego forma parte de una seguidilla importante, ya que será el previo inmediato al Juego con Causa del 13 de abril, también ante Acereros. Ese encuentro tendrá un enfoque social, por lo que el sábado servirá como preparación tanto en lo deportivo como en la logística del evento.

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El duelo de este 12 de abril podrá seguirse a través de las redes sociales oficiales de Saraperos y por RCG, permitiendo que la afición que no pueda asistir al estadio también esté al tanto del desempeño del equipo. Así, Saraperos y Acereros se medirán nuevamente en un compromiso que, más allá del resultado, será clave para afinar detalles rumbo al arranque de la temporada 2026 y llegar en mejor forma al siguiente encuentro con causa.

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