Jesús Cruz y Mario Meza, lanzadores de Saraperos, campeones de la Serie del Caribe con Charros

Saraperos
/ 8 febrero 2026
    Jesús Cruz y Mario Meza, lanzadores de Saraperos, campeones de la Serie del Caribe con Charros
    Cruz y Meza se integrarán a Saraperos de Saltillo para la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol. FOTO: SARAPEROS DE SALTILLO

Los lanzadores, integrantes de la Nave Verde, formaron parte del bullpen que respaldó a Jalisco en la obtención del título de la Serie del Caribe, aportando profundidad y opciones al cuerpo técnico durante el torneo

El título de los Charros de Jalisco en la Serie del Caribe tuvo varios nombres propios dentro del diamante, pero también un trabajo constante desde el bullpen que sostuvo al equipo en momentos clave. En ese rubro, el potosino Jesús Cruz y el sinaloense Mario Meza aportaron profundidad al relevo y se convirtieron en piezas útiles para el cuerpo técnico encabezado por Benjamín Gil, tanto durante el Clásico Caribeño como en el tramo final de la Liga Mexicana del Pacífico.

Cruz se integró al roster jalisciense como refuerzo durante la Serie Final ante los Tomateros de Culiacán y rápidamente asumió un rol activo. En la Serie del Caribe vio acción en cuatro encuentros, con distintas exigencias según el escenario. Su debut llegó el domingo 1 de febrero frente a República Dominicana, cuando trabajó dos tercios de entrada, permitió una base por bolas y ponchó a un rival. Días después, el miércoles 4, volvió a enfrentar a los Tomateros, ahora bajo la representación de México Rojo, y se apuntó un hold tras lanzar nuevamente 0.2 entradas con un ponche.

El viernes 6 de febrero, ante Puerto Rico, Cruz relevó una entrada completa, en la que permitió un imparable y retiró a un bateador por la vía del ponche. Su salida más demandante fue ante los Tomateros, cuando lanzó una entrada, toleró cinco hits y dos carreras limpias, además de otorgar una base por bolas y recetar dos ponches, en un duelo que exigió ajustes constantes desde el bullpen.

Al cierre del torneo, el potosino terminó con récord de 0-0, efectividad de 3.86, 4.2 entradas lanzadas, nueve hits permitidos, dos carreras limpias, dos pasaportes y siete ponches. El exligamayorista ha señalado que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, una etapa que se vio reflejada en su convocatoria a la Selección Mexicana para el próximo Clásico Mundial de Beisbol.

Mario Meza también aportó desde el relevo. El lanzador originario de Sinaloa venía de una Serie Final consistente y fue utilizado en tres encuentros del certamen caribeño. El 1 de febrero frente a República Dominicana lanzó 1.1 entradas, permitió un hit y consiguió un ponche. El lunes 2, ante Panamá, trabajó dos tercios de inning con un ponche más, mientras que su última aparición fue el viernes 6 ante Puerto Rico, en la semifinal, donde lanzó un tercio de entrada y permitió dos hits y dos carreras limpias.

Meza concluyó su participación con marca de 0-0, efectividad de 7.71, 2.1 innings lanzados, tres hits, dos carreras limpias, sin bases por bolas, dos ponches y un WHIP de 1.29.

Tras el campeonato con Charros, tanto Cruz como Meza se preparan para reportar en las próximas semanas con los Saraperos de Saltillo de cara a la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol. En el entorno del título también destacó el trabajo fuera del campo de Javier “Bombo” Morales, bat boy de los Charros y miembro de la organización de Saraperos, cuya labor fue parte del engranaje que acompañó el éxito caribeño.

