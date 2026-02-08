Jesús Cruz y Mario Meza, lanzadores de Saraperos, campeones de la Serie del Caribe con Charros

El título de los Charros de Jalisco en la Serie del Caribe tuvo varios nombres propios dentro del diamante, pero también un trabajo constante desde el bullpen que sostuvo al equipo en momentos clave. En ese rubro, el potosino Jesús Cruz y el sinaloense Mario Meza aportaron profundidad al relevo y se convirtieron en piezas útiles para el cuerpo técnico encabezado por Benjamín Gil, tanto durante el Clásico Caribeño como en el tramo final de la Liga Mexicana del Pacífico.

Cruz se integró al roster jalisciense como refuerzo durante la Serie Final ante los Tomateros de Culiacán y rápidamente asumió un rol activo. En la Serie del Caribe vio acción en cuatro encuentros, con distintas exigencias según el escenario. Su debut llegó el domingo 1 de febrero frente a República Dominicana, cuando trabajó dos tercios de entrada, permitió una base por bolas y ponchó a un rival. Días después, el miércoles 4, volvió a enfrentar a los Tomateros, ahora bajo la representación de México Rojo, y se apuntó un hold tras lanzar nuevamente 0.2 entradas con un ponche.

El viernes 6 de febrero, ante Puerto Rico, Cruz relevó una entrada completa, en la que permitió un imparable y retiró a un bateador por la vía del ponche. Su salida más demandante fue ante los Tomateros, cuando lanzó una entrada, toleró cinco hits y dos carreras limpias, además de otorgar una base por bolas y recetar dos ponches, en un duelo que exigió ajustes constantes desde el bullpen.

Al cierre del torneo, el potosino terminó con récord de 0-0, efectividad de 3.86, 4.2 entradas lanzadas, nueve hits permitidos, dos carreras limpias, dos pasaportes y siete ponches. El exligamayorista ha señalado que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, una etapa que se vio reflejada en su convocatoria a la Selección Mexicana para el próximo Clásico Mundial de Beisbol.