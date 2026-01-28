Raymundo Padilla regresa a Saraperos como asesor en la planeación 2026

El Club de Beisbol Saraperos de Saltillo dio a conocer la conformación de su nueva estructura en el área deportiva, como parte del proceso de planeación con miras a la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB). El anuncio marca el inicio de una etapa clave para la organización, que busca sentar bases claras desde la oficina para encarar el siguiente ciclo competitivo.

Dentro de esta reestructura destaca el regreso de Raymundo Padilla a la institución saltillense. El directivo se incorpora como Asesor Personal de la Presidencia del club, un cargo desde el cual aportará su experiencia en la toma de decisiones estratégicas. Padilla es un rostro conocido para la afición, ya que formó parte de etapas anteriores del equipo y cuenta con una trayectoria de más de dos décadas en cargos deportivos dentro del beisbol profesional mexicano.

TE PUEDE INTERESAR: Fallece José Guadalupe Chávez Baeza, primer jugador firmado por Saraperos de Saltillo

La Dirección Deportiva queda bajo la responsabilidad de Edgar Zerrweck, quien tendrá a su cargo la planeación general del plantel y la coordinación de las distintas áreas vinculadas al rendimiento deportivo. A su lado trabajará Patricio Pérez, quien se integra como Gerente Deportivo y será parte del día a día en la conformación del roster, evaluación de talento y seguimiento a jugadores.