Raymundo Padilla regresa a Saraperos como asesor en la planeación 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Saraperos
/ 28 enero 2026
    Raymundo Padilla regresa a Saraperos como asesor en la planeación 2026
    Raymundo Padilla se integra como asesor personal de la presidencia de Saraperos en la planeación rumbo a 2026. FOTO: ESPECIAL

El Club de Beisbol Saraperos de Saltillo anunció la conformación de su área deportiva de cara a la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol

El Club de Beisbol Saraperos de Saltillo dio a conocer la conformación de su nueva estructura en el área deportiva, como parte del proceso de planeación con miras a la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB). El anuncio marca el inicio de una etapa clave para la organización, que busca sentar bases claras desde la oficina para encarar el siguiente ciclo competitivo.

Dentro de esta reestructura destaca el regreso de Raymundo Padilla a la institución saltillense. El directivo se incorpora como Asesor Personal de la Presidencia del club, un cargo desde el cual aportará su experiencia en la toma de decisiones estratégicas. Padilla es un rostro conocido para la afición, ya que formó parte de etapas anteriores del equipo y cuenta con una trayectoria de más de dos décadas en cargos deportivos dentro del beisbol profesional mexicano.

TE PUEDE INTERESAR: Fallece José Guadalupe Chávez Baeza, primer jugador firmado por Saraperos de Saltillo

La Dirección Deportiva queda bajo la responsabilidad de Edgar Zerrweck, quien tendrá a su cargo la planeación general del plantel y la coordinación de las distintas áreas vinculadas al rendimiento deportivo. A su lado trabajará Patricio Pérez, quien se integra como Gerente Deportivo y será parte del día a día en la conformación del roster, evaluación de talento y seguimiento a jugadores.

Instagram

En el rubro de formación y proyección a mediano plazo, Héctor Sánchez fue designado como coordinador del área de Desarrollo, una posición clave para el trabajo con jóvenes peloteros y el seguimiento de procesos formativos dentro de la organización. A esta estructura se suma Francisco Velázquez como Coordinador de Sabermetría, encargado de aportar análisis estadístico y herramientas de evaluación que respalden las decisiones deportivas.

El regreso de Padilla también genera atención por su historial en el beisbol mexicano. Durante su carrera, fue parte de proyectos exitosos tanto en la Liga Mexicana de Beisbol como en la Liga Mexicana del Pacífico, colaborando en etapas de títulos y participaciones destacadas con distintas organizaciones. En años recientes, su trabajo estuvo ligado a los Charros de Jalisco, donde formó parte de procesos que culminaron en campeonatos.

Con esta estructura, Saraperos busca definir responsabilidades claras y fortalecer la comunicación interna de cara a la temporada 2026. El reto inmediato será que las distintas áreas trabajen de manera coordinada para traducir la planeación en resultados dentro del terreno de juego. La directiva del club señaló que esta reorganización forma parte de un proyecto que apunta a consolidar al equipo desde sus cimientos deportivos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Saraperos de Saltillo
LMB

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Privilegios del pasado

Privilegios del pasado
true

El poder les hizo perder el olfato político

Jesús Antonio ‘N’, alias ‘El Elmo’, fue identificado como líder de un grupo criminal que opera en la Ciudad de México.

CDMX: Secretaría de Seguridad confirma detención de ‘El Elmo’, presunto líder de Los Elmos
Cada año, el corrido de Lamberto Quintero suena en gran parte de México recordando su fallecimiento en ‘El Salado’, Sinaloa

¿Quién fue Lamberto Quintero?... el hombre que un día 28 de enero lo seguía una camioneta
El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -15 grados en la República Mexicana.

Se aproxima Gran Masa de Aire Frío a México; junto al Frente Frío 32, azotarán con heladas de -15 grados, lluvias y evento Norte
Actuar a tiempo es la clave para no afectar un apoyo que ya tienes asegurado.

¿No recogiste tu Tarjeta Bienestar? Esto es lo que debes hacer
Premiación. La cinta del director mexicano compite en ocho rubros, mientras Una batalla tras otra y Los Pecadores dominan las nominaciones rumbo a los premios BAFTA

Va Frankenstein de Del Toro por ocho premios BAFTA... aunque con desaires
Waldo - Humanismo MAGA

Humanismo MAGA