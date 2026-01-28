Raymundo Padilla regresa a Saraperos como asesor en la planeación 2026
El Club de Beisbol Saraperos de Saltillo anunció la conformación de su área deportiva de cara a la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol
El Club de Beisbol Saraperos de Saltillo dio a conocer la conformación de su nueva estructura en el área deportiva, como parte del proceso de planeación con miras a la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB). El anuncio marca el inicio de una etapa clave para la organización, que busca sentar bases claras desde la oficina para encarar el siguiente ciclo competitivo.
Dentro de esta reestructura destaca el regreso de Raymundo Padilla a la institución saltillense. El directivo se incorpora como Asesor Personal de la Presidencia del club, un cargo desde el cual aportará su experiencia en la toma de decisiones estratégicas. Padilla es un rostro conocido para la afición, ya que formó parte de etapas anteriores del equipo y cuenta con una trayectoria de más de dos décadas en cargos deportivos dentro del beisbol profesional mexicano.
La Dirección Deportiva queda bajo la responsabilidad de Edgar Zerrweck, quien tendrá a su cargo la planeación general del plantel y la coordinación de las distintas áreas vinculadas al rendimiento deportivo. A su lado trabajará Patricio Pérez, quien se integra como Gerente Deportivo y será parte del día a día en la conformación del roster, evaluación de talento y seguimiento a jugadores.
En el rubro de formación y proyección a mediano plazo, Héctor Sánchez fue designado como coordinador del área de Desarrollo, una posición clave para el trabajo con jóvenes peloteros y el seguimiento de procesos formativos dentro de la organización. A esta estructura se suma Francisco Velázquez como Coordinador de Sabermetría, encargado de aportar análisis estadístico y herramientas de evaluación que respalden las decisiones deportivas.
El regreso de Padilla también genera atención por su historial en el beisbol mexicano. Durante su carrera, fue parte de proyectos exitosos tanto en la Liga Mexicana de Beisbol como en la Liga Mexicana del Pacífico, colaborando en etapas de títulos y participaciones destacadas con distintas organizaciones. En años recientes, su trabajo estuvo ligado a los Charros de Jalisco, donde formó parte de procesos que culminaron en campeonatos.
Con esta estructura, Saraperos busca definir responsabilidades claras y fortalecer la comunicación interna de cara a la temporada 2026. El reto inmediato será que las distintas áreas trabajen de manera coordinada para traducir la planeación en resultados dentro del terreno de juego. La directiva del club señaló que esta reorganización forma parte de un proyecto que apunta a consolidar al equipo desde sus cimientos deportivos.