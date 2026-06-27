Juego de Estrellas LMB 2026: ¿Cuándo y dónde ver a Thairo Estrada y Jesús Cruz de Saraperos?

El béisbol mexicano vivirá este fin de semana una de sus citas más esperadas con la celebración del Juego de Estrellas 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), donde la Selección Mexicana volverá a enfrentarse al combinado de Estrellas de la LMB. En esta edición, Saraperos de Saltillo tendrá doble representación, ya que el venezolano Thairo Estrada y el lanzador derecho Jesús Cruz fueron incluidos en los rosters oficiales para el clásico de media temporada. Estrada formará parte del equipo de Estrellas de la LMB, integrado por jugadores extranjeros, mientras que Cruz defenderá los colores de la Selección Mexicana, que intentará repetir el triunfo conseguido en la edición de 2025. Ambos fueron seleccionados tras el proceso de votación de los aficionados, en el que la liga registró 396 mil 674 votos para definir a los protagonistas de la edición número 92 del encuentro.

Para Saraperos, la convocatoria de ambos peloteros representa un reconocimiento al desempeño que han mostrado a lo largo de la temporada. En el caso de Estrada, el infielder venezolano ha sido una de las piezas más importantes de la ofensiva saltillense. Su aporte con el bat y su seguridad en el cuadro lo llevaron a convertirse en uno de los jugadores extranjeros más destacados del circuito, lo que le valió un lugar en el conjunto dirigido por Lorenzo Bundy.

Por su parte, Jesús Cruz será el único representante del Sarape dentro de la Selección Mexicana. El relevista se ha consolidado como uno de los brazos más confiables del bullpen de Saltillo y ahora tendrá la oportunidad de vestir nuevamente la franela nacional en uno de los eventos más importantes del calendario de la LMB. El Juego de Estrellas volverá a enfrentar, por segundo año consecutivo, al representativo mexicano y al equipo conformado por los mejores peloteros extranjeros de la liga. El conjunto internacional estará encabezado por figuras como Justin Turner, el jugador más votado, y Robinson Canó, quien fungirá como capitán honorífico. El Derby de Jonrones abrirá la actividad Antes del encuentro principal, este sábado se disputará el Home Run Derby 2026, competencia que reunirá a ocho de los principales bateadores de poder de la temporada. Entre los participantes destacan Justin Turner, Josh Lester, Alejandro Mejía y Zoilo Almonte por la Zona Norte, mientras que el Sur estará representado por Juan Santana, Moisés Gómez, Jon Singleton y Gabriel Cancel, líder de cuadrangulares de la campaña con 21 vuelacercas. El formato contempla dos rondas eliminatorias antes de la gran final. Cada bateador dispondrá de un máximo de 10 outs por turno y avanzarán quienes acumulen la mayor cantidad de jonrones para disputar el título.

Monterrey recibirá la fiesta del béisbol El Juego de Estrellas 2026 se disputará este domingo 28 de junio a las 18:00 horas y podrá seguirse en vivo por Imagen Televisión, además de las plataformas de Claro Sports, ESPN, Disney+, Fox Sports y TUDN. Además del partido estelar, el fin de semana incluirá diversas actividades para los aficionados, entre ellas el Derby de Jonrones y eventos especiales que convertirán a la Sultana del Norte en el centro del béisbol mexicano. Con Thairo Estrada y Jesús Cruz, Saraperos de Saltillo contará con presencia en ambos equipos protagonistas, reflejo del nivel que han mostrado sus peloteros durante la campaña y de la aportación del club coahuilense al espectáculo más importante de media temporada en la Liga Mexicana de Beisbol.

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