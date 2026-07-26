La Nave Verde sigue con vida: Luis Guillorme y Donny Sands impulsan victoria de Saraperos sobre Toros

Los Saraperos de Saltillo se negaron a bajar los brazos en la recta final de la temporada y este domingo consiguieron una victoria de 5-4 sobre los Toros de Tijuana en el Estadio Francisco I. Madero, resultado que les permite mantenerse matemáticamente con vida en la lucha por un boleto a los playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol. Después de haber perdido la serie el sábado en la doble cartelera frente a los fronterizos, la Nave Verde respondió en el cierre del compromiso con un triunfo dramático que se definió hasta la novena entrada ante 2 mil 843 aficionados.

Tijuana tomó la ventaja desde la segunda entrada cuando Tomás Telis produjo la carrera de la quiniela con un sencillo que envió al plato a Justin Turner. Sin embargo, Saltillo reaccionó de inmediato en la parte baja del episodio.

Oscar Colás abrió el ataque con imparable, se robó la segunda base y terminó anotando junto a Niko Vásquez gracias a un doblete productor de Luis Guillorme, quien puso adelante a los locales 2-1. La ofensiva sarapera volvió a hacerse presente en la cuarta entrada. Christian Villanueva conectó su cuadrangular número 11 de la campaña por el jardín izquierdo para ampliar la diferencia a 3-1. Los Toros no tardaron en responder. En la quinta entrada fabricaron dos carreras para empatar el encuentro y en la sexta aprovecharon una jugada de doble matanza para tomar momentáneamente la ventaja 4-3.

Cuando parecía que los visitantes tenían el control, Saltillo encontró la manera de regresar. En el séptimo inning, Niko Vásquez abrió la ofensiva con un doblete y posteriormente anotó gracias a un elevado de sacrificio de Oscar Campos que igualó la pizarra 4-4. El momento decisivo llegó en la novena baja. Christian Villanueva abrió con sencillo, Fernando Villegas ingresó como corredor emergente y avanzó hasta tercera tras toque de sacrificio de José Lizárraga y pasaporte a Luis Guillorme. Con corredores en las esquinas, Donny Sands respondió en la hora buena con un sencillo al jardín central que remolcó la carrera del triunfo para dejar tendidos a los Toros. En la loma, Jesús Cruz retiró la novena entrada sin permitir daño para apuntarse la victoria, mientras que el relevo de Tijuana cargó con la derrota.

Con este resultado, Saraperos mantiene vivas sus aspiraciones de postemporada y llegará a la última serie de la temporada regular con opciones matemáticas de clasificación. El destino de la Nave Verde se definirá a partir del martes, cuando visite a los Rieleros de Aguascalientes en una serie que será determinante para conocer si Saltillo logra extender su campaña hacia los playoffs o si concluye su participación en 2026.