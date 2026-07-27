Golpe al bolsillo: expertos anticipan que inflación rebotará tras tocar mínimos desde 2017

CDMX.- Si bien la inflación general logró ubicarse muy cerca del objetivo del Banco de México (Banxico), de 3.10% en la primera quincena de julio, el proceso de inflacionario a la baja no será duradero, advirtieron analistas financieros. Los pronósticos del instituto central muestran que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) subirá 4% al cierre del presente año para converger hacia la meta puntual de 3% de manera sostenida hasta el segundo trimestre de 2027.

Mientras tanto la parte subyacente, es decir, la que no registra los precios más volátiles como energía y alimentos frescos, todavía está por encima de la general.

La directora de Análisis y Estrategia de Kapital Grupo Financiero, Alejandra Marcos, dijo que, al ver la inflación general, prácticamente la volatilidad observada con lecturas de 4.50%-4.60% se explica por el componente no subyacente. Es decir, por ese componente sumamente volátil que está conformado por frutas, verduras, pecuarios, tarifas del gobierno y electricidad, explicó.

Hizo notar que cuando vemos el proceso desinflacionario del componente general, básicamente se explica por la caída de los precios del componente volátil. “No podemos decir o confiar que el progreso desinflacionario es duradero”, expresó. Dada la historia en la volatilidad del componente no subyacente, anticipó, podríamos ver choques hacia delante que desvíen nuevamente a la inflación de su objetivo.

En la primera quincena de julio 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC presentó un nivel de 145.091 y representó un aumento de 0.07% respecto a la quincena previa. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.10%.



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MÍNIMO TEMPORAL Para el economista en jefe de Valmex Casa de Bolsa, Gerónimo Ugarte, aún es prematuro afirmar que la inflación ya tocó piso.Desde su perspectiva, la inflación general probablemente permanecerá alrededor de los niveles actuales durante algunos meses. Sin embargo, conforme se disipen los efectos favorables observados recientemente en los productos agropecuarios y se presenten bases de comparación menos exigentes, se espera un repunte gradual hacia el cierre de 2026.

Ugarte confirmó que siguen anticipando una inflación más cercana a 4% anual al finalizar el año, de modo que la lectura actual representa más un “mínimo temporal” que el inicio de una nueva etapa de inflación sostenidamente alrededor de 3%.

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