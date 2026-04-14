¿Qué es mycashless? Así funciona el nuevo método de pago de los Saraperos de Saltillo

La experiencia de ir al beisbol en Saltillo tendrá un cambio importante a partir de la temporada 2026. Los Saraperos de Saltillo anunciaron la implementación de un sistema de pago sin efectivo en el Estadio Francisco I. Madero, el cual comenzará a operar de cara al arranque de campaña este 17 de abril. Se trata de mycashless, una plataforma digital que sustituye el uso de dinero en efectivo dentro del estadio, apostando por una dinámica más ágil en cada juego.

¿Qué es mycashless? El sistema funciona a través de una tarjeta recargable que concentra el saldo del usuario. A partir de esta temporada, será el único medio habilitado para realizar compras dentro del estadio, ya sea en alimentos, bebidas o productos oficiales. El objetivo es simplificar el proceso de pago y reducir tiempos de espera en los puntos de venta, algo que suele ser una constante durante los encuentros con alta asistencia.

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¿Cómo funcionará en el estadio? El modelo está diseñado para que cualquier aficionado pueda adaptarse con facilidad. Al ingresar al estadio, los asistentes deberán contar con su tarjeta mycashless, la cual podrán adquirir en módulos habilitados dentro del inmueble. Una vez con la tarjeta, el usuario podrá cargar saldo y utilizarlo en todos los establecimientos participantes. Cada compra se realiza de forma rápida al acercar la tarjeta a una terminal, donde el sistema descuenta automáticamente el monto. Este tipo de tecnología también permite operar sin depender completamente de la conexión a internet, lo que garantiza continuidad en el servicio incluso en momentos de alta demanda.

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Paso a paso: cómo usar mycashless Para quienes asistirán a los juegos, el proceso es sencillo: - Primero, es necesario obtener la tarjeta en los módulos del estadio. Después, el siguiente paso es recargar saldo, lo cual puede hacerse con efectivo o tarjetas bancarias. - Una vez cargado el dinero, la tarjeta queda lista para utilizarse en cualquier punto de venta. Solo se debe presentar al momento de pagar para que el sistema realice el cobro. - Además, los usuarios podrán consultar su saldo mediante herramientas digitales asociadas al sistema. Al finalizar la temporada, también se contempla la posibilidad de solicitar la devolución del dinero no utilizado, dependiendo de los lineamientos establecidos.

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Ventajas del nuevo sistema La implementación de mycashless representa un cambio en la operación dentro del estadio. Entre los principales beneficios se encuentra la rapidez en las transacciones, ya que elimina el manejo de efectivo y agiliza la atención en los puntos de venta. También contribuye a reducir filas, mejora el control del gasto para los asistentes y ofrece mayor seguridad al evitar el uso de dinero físico. A nivel operativo, este tipo de sistemas permite una mejor organización para los comercios y facilita el seguimiento de consumos.

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Un modelo que ya funciona en otros estadios La adopción de pagos cashless no es nueva en el beisbol mexicano. Equipos como los Charros de Jalisco ya han implementado este modelo en el Estadio Panamericano, donde los resultados han mostrado mejoras en la operación y un incremento en ventas. En ese caso, el sistema ha permitido agilizar el servicio en días de alta asistencia, además de ofrecer herramientas para conocer los hábitos de consumo de los aficionados, lo que abre la puerta a nuevas estrategias dentro del estadio.