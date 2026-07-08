Óscar Colás y J.P. Martínez impulsan triunfo de Saraperos sobre Caliente

Los Saraperos de Saltillo vinieron de atrás en la recta final del encuentro para derrotar 5-4 a Caliente de Durango en el primer juego de la doble cartelera disputada este miércoles en el Estadio Francisco I. Madero. Después de ganar el primer compromiso de la confrontación la noche anterior, Saltillo volvió a encontrar la forma de imponerse en un duelo cerrado que se definió en las últimas entradas.

La ofensiva local tomó ventaja desde el segundo inning gracias al décimo cuadrangular de la temporada de Óscar Colás, quien envió la pelota por encima de la barda del jardín derecho para colocar el 1-0. El marcador permaneció sin cambios hasta la quinta entrada, cuando Saraperos aprovechó una combinación de pasaportes, un pelotazo y un error defensivo para ampliar la diferencia. Con dos outs en la pizarra, Ramón Ríos conectó un batazo al cuadro que permitió anotar a Iván Castillo y Óscar Campos, colocando el 3-0 para los locales.

Sin embargo, Durango reaccionó de inmediato en la parte baja del mismo episodio. Víctor Márquez conectó sencillo, Drew Stankiewicz recibió base por bolas y Estevan Florial castigó el relevo con un doblete productor de dos carreras. Más adelante, Reynaldo Rodríguez impulsó la anotación del empate con un sencillo al jardín central para igualar el marcador 3-3. El duelo volvió a convertirse en un enfrentamiento entre los relevistas hasta que llegó la séptima entrada, última en los juegos programados de la doble jornada. En la parte alta del episodio, Óscar Campos recibió base por bolas y avanzó gracias a la ofensiva saltillense. Posteriormente, J.P. Martínez conectó un cuadrangular de dos carreras por el jardín izquierdo, su segundo jonrón de la campaña, para devolver la ventaja a Saraperos con marcador de 5-3.

Caliente intentó responder en su última oportunidad al bate. Víctor Márquez abrió la entrada con sencillo, Leonel Valera aportó otro imparable y Reynaldo Rodríguez produjo una carrera con un rodado que acercó a los locales 5-4. Con corredores en circulación y la posibilidad del empate, Jesús Cruz mantuvo la calma desde la lomita. El relevista retiró a Elier Hernández con un ponche para conseguir el último out del encuentro y asegurar la victoria saltillense.

Óscar Colás y J.P. Martínez fueron las figuras ofensivas de Saraperos al conectar cuadrangulares que resultaron determinantes en el marcador, mientras que Ramón Ríos produjo dos carreras en un momento clave del encuentro. Desde el montículo, Fineas Del Bonta-Smith abrió por Saltillo y trabajó cuatro entradas sin permitir carrera. El bullpen resistió la reacción de Durango para conservar la ventaja en los momentos decisivos.

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