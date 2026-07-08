Óscar Colás y J.P. Martínez impulsan triunfo de Saraperos sobre Caliente

+ Seguir en Seguir en Google
Saraperos
/
    Óscar Colás y J.P. Martínez impulsan triunfo de Saraperos sobre Caliente
    Óscar Colás abrió el marcador con su décimo jonrón de la temporada en el Estadio Francisco I. Madero. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA MX

Un cuadrangular de dos carreras de J.P. Martínez en la séptima entrada permitió a Saraperos de Saltillo imponerse 5-4 a Caliente de Durango en el primer juego de la doble cartelera

Los Saraperos de Saltillo vinieron de atrás en la recta final del encuentro para derrotar 5-4 a Caliente de Durango en el primer juego de la doble cartelera disputada este miércoles en el Estadio Francisco I. Madero.

Después de ganar el primer compromiso de la confrontación la noche anterior, Saltillo volvió a encontrar la forma de imponerse en un duelo cerrado que se definió en las últimas entradas.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/francia-vs-marruecos-horario-transmision-y-todo-lo-que-debes-saber-de-los-cuartos-de-final-del-mundial-2026-NB22017947

La ofensiva local tomó ventaja desde el segundo inning gracias al décimo cuadrangular de la temporada de Óscar Colás, quien envió la pelota por encima de la barda del jardín derecho para colocar el 1-0.

El marcador permaneció sin cambios hasta la quinta entrada, cuando Saraperos aprovechó una combinación de pasaportes, un pelotazo y un error defensivo para ampliar la diferencia. Con dos outs en la pizarra, Ramón Ríos conectó un batazo al cuadro que permitió anotar a Iván Castillo y Óscar Campos, colocando el 3-0 para los locales.

$!J.P. Martínez conectó un cuadrangular de dos carreras en la séptima entrada para devolver la ventaja a Saltillo.
J.P. Martínez conectó un cuadrangular de dos carreras en la séptima entrada para devolver la ventaja a Saltillo. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA MX

Sin embargo, Durango reaccionó de inmediato en la parte baja del mismo episodio. Víctor Márquez conectó sencillo, Drew Stankiewicz recibió base por bolas y Estevan Florial castigó el relevo con un doblete productor de dos carreras. Más adelante, Reynaldo Rodríguez impulsó la anotación del empate con un sencillo al jardín central para igualar el marcador 3-3.

El duelo volvió a convertirse en un enfrentamiento entre los relevistas hasta que llegó la séptima entrada, última en los juegos programados de la doble jornada.

En la parte alta del episodio, Óscar Campos recibió base por bolas y avanzó gracias a la ofensiva saltillense. Posteriormente, J.P. Martínez conectó un cuadrangular de dos carreras por el jardín izquierdo, su segundo jonrón de la campaña, para devolver la ventaja a Saraperos con marcador de 5-3.

$!J.P. Martínez conectó un cuadrangular de dos carreras en la séptima entrada para devolver la ventaja a Saltillo.
J.P. Martínez conectó un cuadrangular de dos carreras en la séptima entrada para devolver la ventaja a Saltillo. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA MX

Caliente intentó responder en su última oportunidad al bate. Víctor Márquez abrió la entrada con sencillo, Leonel Valera aportó otro imparable y Reynaldo Rodríguez produjo una carrera con un rodado que acercó a los locales 5-4.

Con corredores en circulación y la posibilidad del empate, Jesús Cruz mantuvo la calma desde la lomita. El relevista retiró a Elier Hernández con un ponche para conseguir el último out del encuentro y asegurar la victoria saltillense.

$!Caliente reaccionó en la parte final del juego, pero se quedó corto en su intento por igualar la pizarra.
Caliente reaccionó en la parte final del juego, pero se quedó corto en su intento por igualar la pizarra. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA MX

Óscar Colás y J.P. Martínez fueron las figuras ofensivas de Saraperos al conectar cuadrangulares que resultaron determinantes en el marcador, mientras que Ramón Ríos produjo dos carreras en un momento clave del encuentro.

Desde el montículo, Fineas Del Bonta-Smith abrió por Saltillo y trabajó cuatro entradas sin permitir carrera. El bullpen resistió la reacción de Durango para conservar la ventaja en los momentos decisivos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


resultados

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Saraperos de Saltillo
LMB
Caliente de Durango

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Gerardo Fernández Noroña informó que recurrirá la resolución del TEEM y afirmó que el fallo aún no es definitivo, pues será revisado por una Sala Regional.

Noroña impugnará sanción por violencia política de género contra la alcaldesa de Uruapan
Carlos Alberto Páez Pereda, alias “Carlitos Rugrats”, es señalado por Estados Unidos como líder de Los Rugrats y enfrenta siete cargos federales.

¿Quiénes son Los Rugrats? El brazo armado de Los Mayos cuyo líder enfrenta cargos por narcoterrorismo en EU
Imponen prisión preventiva a Víctor Rodríguez Padilla

Declaran prisión preventiva para Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, por caso de violencia familiar
Grecia Quiroz afirmó que Uruapan necesita la presencia de Claudia Sheinbaum para escuchar a la ciudadanía y atender la crisis de seguridad en el municipio.

Grecia Quiroz cuestiona ausencia de Sheinbaum en Uruapan durante visita a Michoacán
Estados Unidos reanuda actividad militar en contra de Irán

Estados Unidos moviliza más de 20 buques de guerra a las costas de Irán
Agente de ICE baleó a migrante mexicano en Texas

Activistas y familiares de Lorenzo Salgado exigen investigación tras su ejecución por agentes de ICE
Nuevos bombardeos de Estados Unidos a Irán

Estados Unidos reanuda bombardeos contra Irán; finaliza el acuerdo de paz
NosotrAs: Sobre divulgación y reapropiación de lenguaje

NosotrAs: Sobre divulgación y reapropiación de lenguaje