Pretemporada LMB: Saraperos de Saltillo refuerza su rotación en el cierre de la primera semana de entrenamientos

Los Saraperos de Saltillo completaron su primera semana de preparación en el Spring Training 2026, luego de cumplir su séptimo día de actividades en el Estadio Francisco I. Madero, en una etapa inicial marcada por el acondicionamiento físico, los fundamentos defensivos y el trabajo específico de pitcheo. El campamento es encabezado por el mánager dominicano Mendy López, quien ya comienza a perfilar el ritmo que buscará imponerle al club rumbo a la nueva temporada. Durante la jornada más reciente, la organización enfocó buena parte de sus esfuerzos en las sesiones de bullpen, con la intención de afinar detalles en el staff de lanzadores. TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién ganó Indian Wells 2026? Sinner y Sabalenka se coronan en California tras finales épicas En el montículo trabajaron Cameron Cotter, Kazuki Yabuta, Alex Claudio, Samuel Zazueta, Eric Uelmen y Sergio García-Repper, todos bajo la supervisión de los coaches de pitcheo dentro de una práctica orientada al control, la mecánica y la puesta a punto del brazo.

Uno de los integrantes del cuerpo técnico que valoró positivamente el arranque del campamento fue Willie Romero, coach de banca de Saraperos, quien destacó la disposición mostrada por el grupo desde los primeros entrenamientos. El venezolano subrayó que, pese a los pocos días de trabajo, el plantel ha respondido con intensidad y buena forma física, algo que ya fue notado por el staff. También remarcó la importancia de la comunicación interna entre Mendy López y sus colaboradores para mantener claridad en la idea de juego y en la dinámica diaria del equipo. De acuerdo con Romero, la segunda semana representará un cambio importante en la preparación de Saraperos de Saltillo, ya que con la incorporación de los jugadores de posición el campamento entrará en una fase más enfocada al beisbol de juego. El cuerpo técnico prevé comenzar con práctica de bateo, interescuadras y situaciones más formales sobre el diamante, dejando atrás la primera etapa, más cargada al acondicionamiento y a las bases defensivas. Otro de los nombres que destacó en el reporte del club fue el del receptor Jorge Morales, quien regresó desde el primer día del llamado al Spring Training con la intención de competir por un lugar importante en el roster.

El catcher obregonense reconoció que la pelea por la titularidad será exigente debido a la presencia de receptores experimentados como Patrick Mazeika, Julio Rodríguez y José Sibrián, aunque aseguró que llega motivado y con altas expectativas de dar el salto dentro del equipo. Morales también señaló que la actividad que tuvo en invierno con los Venados de Mazatlán le permitió ganar rodaje detrás del plato, una experiencia que ahora espera capitalizar con Saraperos. Ese crecimiento individual, sumado al ambiente competitivo que vive el club en Saltillo, refleja uno de los objetivos centrales de esta pretemporada: elevar el nivel interno del roster y construir una base sólida antes del arranque de la campaña 2026. Con información de Saraperos de Saltillo

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