Cuartos de Final Concacaf 2026: ¿Qué necesitan América y Cruz Azul para avanzar a Semifinales?

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Fútbol
/ 13 abril 2026
    Cuartos de Final Concacaf 2026: ¿Qué necesitan América y Cruz Azul para avanzar a Semifinales?
    Los Cuartos de Final de vuelta pondrán a prueba a Cruz Azul y América frente a dos clubes de la MLS que llegan con argumentos. FOTOS: MEXSPORT

La Máquina y Águilas afrontan este martes dos series muy distintas en la vuelta de la ‘Concachampions’: El Azul está obligado a remontar un 3-0 frente al LAFC, mientras que los azulcremas regresan al Estadio Banorte con la eliminatoria abierta ante Nashville SC

Cruz Azul y América afrontan una noche decisiva en la Concacaf Champions Cup 2026, aunque desde escenarios muy distintos.

La Máquina necesita una remontada ante LAFC tras el duro golpe sufrido en la Ida, mientras que las Águilas vuelven a casa con la serie abierta frente a Nashville, obligadas a imponer su jerarquía para avanzar a las Semifinales.

Cruz Azul vs LAFC: La Máquina quiere recomponer el rumbo

La noche del martes promete ser clave para el futbol mexicano en la Concacaf Champions Cup 2026. Cruz Azul recibirá al LAFC en el Estadio Cuauhtémoc, en Puebla, con la necesidad de firmar una remontada épica después de caer 3-0 en la Ida disputada en Los Ángeles.

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En ese primer capítulo, David Martínez marcó doblete y Son Heung-min aportó un gol y una asistencia para dejar a los celestes contra las cuerdas. El partido de vuelta se jugará a las 7:00 de la noche y se transmitirá por FOX One.

El panorama para La Máquina es claro: necesita una noche perfecta para seguir con vida en el torneo regional. El golpe sufrido en California fue severo, al grado de que distintos balances lo colocan como una de sus derrotas más duras en este certamen.

Aun así, el cierre de serie en territorio mexicano mantiene una mínima esperanza para el club de Nicolás Larcamón, que llega además tras igualar 1-1 frente al América en la Liga MX, resultado que al menos evitó una sacudida anímica mayor antes del duelo internacional.

Enfrente estará un LAFC que también arriba con argumentos. El conjunto angelino vio cortado su invicto en la MLS al perder 2-1 con Portland Timbers el pasado fin de semana, pero sigue mostrando una versión competitiva y con poder ofensivo.

Su ventaja de tres goles en la serie lo pone en posición favorable para sellar el boleto a Semifinales, donde esperaría al ganador entre Toluca y LA Galaxy.

América vs Nashville: Las Águilas quieren volar a Semifinales

Del otro lado del cuadro, América encarará una eliminatoria mucho más cerrada frente a Nashville SC.

El encuentro de Ida terminó 0-0 en territorio estadounidense, con Brian Schwake respondiendo para el cuadro de la MLS y Rodolfo Cota manteniendo con vida a las Águilas.

Eso deja todo abierto para la Vuelta en el Estadio Banorte, donde el club azulcrema avanzará con cualquier victoria, mientras que un nuevo empate obligaría a definir el pase según el reglamento vigente de la competencia.

El juego está programado para las 9:00 de la noche, con Fox One como opción de transmisión.

América llega a esta cita después del 1-1 en el Clásico Joven, un duelo que también marcó su regreso liguero al renovado Estadio Banorte.

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Nashville, por su parte, aterriza en México en buen momento, luego de vencer 2-1 a Charlotte FC y colocarse con marca de 5 triunfos, una derrota y un empate en el arranque de la temporada 2026 de la MLS, además de presumir un registro de 11 partidos sin perder en 12 compromisos oficiales durante el año.

La jornada, entonces, plantea dos exigencias distintas para los clubes mexicanos.

Cruz Azul necesita una remontada de alto voltaje para evitar la eliminación ante uno de los equipos más peligrosos de la MLS, mientras que América parte con una presión diferente: hacer valer su localía y evitar cualquier sorpresa ante un Nashville ordenado y enrachado.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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