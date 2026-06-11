Saraperos pierde la serie ante Pericos tras caer 7-0 en el tercer juego en Puebla

Los Saraperos de Saltillo no pudieron quedarse con la serie en Puebla y cerraron su visita al Estadio Hermanos Serdán con una derrota de 7-0 ante los Pericos, resultado que dio a los locales el compromiso interzona por dos juegos a uno. El encuentro comenzó con 20 minutos de retraso debido a la lluvia que cayó sobre la capital poblana antes del primer lanzamiento. Una vez reanudadas las actividades, los Pericos aprovecharon rápidamente las oportunidades ofensivas para marcar el rumbo del juego.

La novena emplumada inauguró la pizarra en la parte baja de la primera entrada. Samar Leyva abrió la ofensiva con sencillo y, tras avanzar por los senderos, anotó impulsado por un imparable productor de Luis Castro para colocar el 1-0. La diferencia se amplió en el segundo episodio, cuando los locales armaron un ataque de cuatro carreras. Sergio Alcántara abrió la tanda con sencillo, Moisés Gómez y Miguel Guzmán ligaron imparables productores, mientras que Samar Leyva y Luis Castro remolcaron más anotaciones para poner el marcador 5-0 y darle una cómoda ventaja al equipo poblano.

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Por su parte, Saraperos encontró dificultades para descifrar los lanzamientos del abridor Landen Bourassa y del bullpen de Pericos. La Nave Verde generó algunas amenazas, pero no logró encontrar el batazo oportuno para romper el cero. La mejor oportunidad de Saltillo llegó en la cuarta entrada. Luis Guillorme y Ramón Ríos conectaron imparables consecutivos y Fernando Villegas negoció una base por bolas para llenar las almohadillas con dos outs. Sin embargo, los ponches de Dairon Blanco y Brandon Villarreal apagaron el intento de reacción y mantuvieron intacta la ventaja poblana. A partir de ese momento, el pitcheo de Pericos mantuvo el control del encuentro. Bourassa trabajó con efectividad durante cinco entradas antes de entregar la responsabilidad a un relevo que conservó la blanqueada hasta el último out.

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Los locales pusieron cifras definitivas en la octava entrada. Con dos corredores en circulación, Herlis Rodríguez conectó su quinto cuadrangular de la temporada por el jardín derecho para aumentar la diferencia a 7-0 y sellar el triunfo de los poblanos. En el montículo, Erich Uelmen cargó con la derrota tras permitir cinco carreras en las primeras dos entradas. Después vinieron los relevistas Kazuki Yabuta, Enderson Franco, Jeff Kinley, Sergio García-Repper y Edwyn Valle, quienes lograron contener a la ofensiva poblana durante varios episodios antes del jonrón de Rodríguez. Pese al tropiezo, Saraperos evitó la barrida al imponerse en el segundo juego de la serie con marcador de 9-5, por lo que regresará al camino con marca de una victoria y dos derrotas en la visita a Puebla. Ahora la Nave Verde cambiará de escenario y viajará al puerto para enfrentar a El Águila de Veracruz, en una nueva serie que arrancará este viernes y en la que buscará recuperar terreno dentro de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol.

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