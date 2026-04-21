Saraperos derrota a Rieleros en Aguascalientes con rally en la quinta entrada

+ Seguir en Seguir en Google
Saraperos
/ 21 abril 2026
    Saraperos derrota a Rieleros en Aguascalientes con rally en la quinta entrada
    La quinta entrada fue clave para Saltillo con un rally de cinco carreras. FOTO: SARAPEROS DE SALTILLO

Saltillo armó un rally de cinco carreras en la quinta entrada para vencer 9-4 a Rieleros en el Estadio Alberto Romo Chávez y tomar ventaja en la serie con su primer triunfo de la campaña

Saraperos de Saltillo encontró respuesta con el bateo oportuno y se llevó el primer juego de la serie ante Rieleros de Aguascalientes con pizarra de 9-4, en el Estadio Alberto Romo Chávez, dentro de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol.

El conjunto saltillense logró recomponerse tras su complicado arranque de campaña y aprovechó una quinta entrada clave para marcar diferencia en el encuentro.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/remontada-en-cu-pumas-vence-a-juarez-y-sigue-de-cerca-a-chivas-FL20180036

El juego comenzó con ventaja para los locales. En la segunda entrada, Leonel Valera puso al frente a Rieleros con un cuadrangular solitario al jardín central, adelantando 1-0 a los hidrocálidos.

Instagram

Saraperos respondió en la tercera alta con un batazo de Cole Roederer, quien conectó su primer jonrón de la temporada para empatar el encuentro 1-1 y equilibrar el trámite del juego.

El duelo se mantuvo cerrado hasta la quinta entrada, cuando la ofensiva del Sarape explotó aprovechando errores defensivos y descontrol del pitcheo rival.

Todo inició con bases por bolas consecutivas que permitieron a Saltillo tomar la ventaja. Posteriormente, una jugada de selección combinada con un error en el tiro del jardinero derecho abrió la puerta para que cayeran más carreras.

Instagram

El rally continuó con otro error defensivo y un rodado productor que llevó una carrera más al plato, cerrando una entrada de cinco anotaciones que cambió el rumbo del encuentro y colocó la pizarra 8-1.

Rieleros intentó reaccionar en la parte baja de la sexta entrada. Un error en tiro del lanzador permitió una carrera, seguido de un elevado de sacrificio que acercó a los locales 8-3.

En la séptima, Aguascalientes volvió a descontar con sencillo productor de Símon Muzziotti, colocando el marcador 8-4 y generando presión sobre el relevo saltillense.

Sin embargo, Saraperos respondió en la octava entrada con un sencillo productor de Alberth Martínez, que impulsó una carrera más para colocar el definitivo 9-4.

Instagram

El bullpen de Saltillo logró contener los intentos finales de los locales, asegurando así la primera victoria de la serie como visitante.

El triunfo representa un respiro para Saraperos, que llegó a este compromiso tras caer en sus primeros juegos ante Toros de Tijuana y con la necesidad de ajustar su pitcheo en situaciones clave.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


resultados

Localizaciones


Aguascalientes
Saltillo

Organizaciones


Saraperos de Saltillo
LMB
Rieleros de Aguascalientes

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Olga Sánchez Cordero, diputada del Morena junto a sus compañeras de bancada, durante su participación en la sesión de la Cámara de Diputados en la que se discutió el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales por el que se reforma el artículo 73 en materia de feminicidio.

La Cámara de Diputados aprueba ley general en contra de los feminicidios en México
Amnistía Internacional presentó su Informe Anual 2025 y un balance del primer año de gobierno, con un mensaje central: cooperación internacional puede acelerar búsqueda e investigación.

Amnistía ve oportunidad ‘histórica’ ante crisis de desapariciones y alerta por militarización

Se modifica el artículo 48 de la Ley de Vivienda para permitir inversiones y aportaciones de dependencias y entidades públicas.

Senado avala uso de fondos de trabajadores para vivienda; oposición acusa ‘huachicol’ y opacidad

José Luis Cervantes, fiscal general de Justicia del Estado de México (I). Julio César Jasso Ramírez (D), el autor del tiroteo en Teotihuacán, tenía un perfil psicopático con tendencia a copiar situaciones violentas que sucedieron en otros países.

Agresor de Teotihuacán era imitador de masacres en EU con ‘perfil psicopático’ y ‘recibía órdenes que no eran de la Tierra’
¿Estados Unidos usará IA para combatir al ‘narcoterrorismo’ en Latinoamérica?

Estados Unidos decide usar IA para combatir al crimen organizado en Sudamérica
JD Vance lideró el equipo estadounidense durante 21 horas de conversaciones infructuosas con Irán a principios de mes

JD Vance encabezará la delegación estadounidense en Pakistán si Irán acepta dialogar
A pesar de las crecientes esperanzas de que el conflicto termine en las últimas dos semanas, la administración Trump ha desplegado más fuerzas en la región durante este período.

¿Podría Trump enviar tropas, tras inminente expiración del alto al fuego entre EU e Irán?
La publicación de Trump plagió un mensaje del activista estadounidense proisraelí Eyal Yakoby, que afirmaba que Teherán se estaba preparando para ahorcar al octeto.

Trump exige a Irán a liberar a ocho mujeres que, según informes, iban a ser ahorcadas, en señal de buena voluntad