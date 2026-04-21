Saraperos derrota a Rieleros en Aguascalientes con rally en la quinta entrada

Saraperos de Saltillo encontró respuesta con el bateo oportuno y se llevó el primer juego de la serie ante Rieleros de Aguascalientes con pizarra de 9-4, en el Estadio Alberto Romo Chávez, dentro de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol. El conjunto saltillense logró recomponerse tras su complicado arranque de campaña y aprovechó una quinta entrada clave para marcar diferencia en el encuentro.

El juego comenzó con ventaja para los locales. En la segunda entrada, Leonel Valera puso al frente a Rieleros con un cuadrangular solitario al jardín central, adelantando 1-0 a los hidrocálidos.

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Saraperos respondió en la tercera alta con un batazo de Cole Roederer, quien conectó su primer jonrón de la temporada para empatar el encuentro 1-1 y equilibrar el trámite del juego. El duelo se mantuvo cerrado hasta la quinta entrada, cuando la ofensiva del Sarape explotó aprovechando errores defensivos y descontrol del pitcheo rival. Todo inició con bases por bolas consecutivas que permitieron a Saltillo tomar la ventaja. Posteriormente, una jugada de selección combinada con un error en el tiro del jardinero derecho abrió la puerta para que cayeran más carreras.

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El rally continuó con otro error defensivo y un rodado productor que llevó una carrera más al plato, cerrando una entrada de cinco anotaciones que cambió el rumbo del encuentro y colocó la pizarra 8-1. Rieleros intentó reaccionar en la parte baja de la sexta entrada. Un error en tiro del lanzador permitió una carrera, seguido de un elevado de sacrificio que acercó a los locales 8-3. En la séptima, Aguascalientes volvió a descontar con sencillo productor de Símon Muzziotti, colocando el marcador 8-4 y generando presión sobre el relevo saltillense. Sin embargo, Saraperos respondió en la octava entrada con un sencillo productor de Alberth Martínez, que impulsó una carrera más para colocar el definitivo 9-4.

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El bullpen de Saltillo logró contener los intentos finales de los locales, asegurando así la primera victoria de la serie como visitante. El triunfo representa un respiro para Saraperos, que llegó a este compromiso tras caer en sus primeros juegos ante Toros de Tijuana y con la necesidad de ajustar su pitcheo en situaciones clave.

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