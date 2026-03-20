Saraperos de Saltillo inicia Live BP: La Pretemporada 2026 de la LMB se intensifica en el Estadio Francisco I. Madero
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La Nave Verde dio un paso importante en su preparación rumbo a la Liga Mexicana de Beisbol, al realizar sus primeras prácticas de bateo en vivo, una señal de que el campamento ya entró en una fase más competitiva
Los Saraperos de Saltillo continúan elevando el ritmo de trabajo en su campamento de pretemporada 2026. En el doceavo día de actividades del Spring Training, la novena saltillense llevó a cabo sus primeros live BP, ejercicios que enfrentan directamente a lanzadores y bateadores en contextos más cercanos a un juego real, dentro del Estadio Francisco I. Madero.
La práctica fue encabezada por el manager dominicano Mendy López y su cuerpo técnico, en una jornada que reflejó el avance del equipo en esta etapa de preparación.
Sobre el montículo trabajaron Yoshitaka Nanmoku, Emerson Martínez, Félix Ramírez, Joe Inoa, además de los novatos Ángel Valdez y Axel de Lira, quienes pusieron a prueba a distintos grupos de bateadores.
Entre los peloteros que tomaron turno en estos enfrentamientos aparecieron nombres como Brandon Villarreal, Gio Brusa, Chris Carter, Missael Rivera, Fernando Villegas, Alex Mejía, Anthony García, Ramón Ríos, Drew Stankiewicz, Alberth Martínez, Fabricio Macías, Kevin Armenta, Christian Morales, Leonardo Delgado, Armani Sánchez, Daniel Sánchez, Jorge Morales, Scofield Torres y Óscar Samaniego.
La actividad permitió al staff evaluar ritmo, contacto, control y toma de decisiones en situaciones reales de juego.
El campamento de Saraperos entra en una etapa más exigente
Además del trabajo de live BP, los jugadores de posición mantuvieron rutinas específicas para infielders, outfielders y receptores, mientras que parte del staff de pitcheo también cumplió con sesión de bullpen.
En ese bloque vieron acción Wilmer Font, Eric Pardinho, Iván Izaguirre y Yuki Kuniyoshi, todos dentro del proceso de puesta a punto rumbo al arranque de la campaña.
Otro de los movimientos relevantes en el campamento de Saraperos es que para este sábado se tiene prevista la incorporación del abridor estadounidense Zach Mort, quien se sumará al grupo en Saltillo para fortalecer la rotación en esta etapa final de preparación.
La siguiente parada para la novena del sarape será su primer juego de pretemporada, programado para el próximo martes por la noche ante los Acereros de Monclova en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle, compromiso que marcará el inicio formal de los encuentros de preparación para Saraperos de Saltillo rumbo a la temporada 2026.