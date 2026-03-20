Saraperos de Saltillo inicia Live BP: La Pretemporada 2026 de la LMB se intensifica en el Estadio Francisco I. Madero

Los Saraperos de Saltillo continúan elevando el ritmo de trabajo en su campamento de pretemporada 2026. En el doceavo día de actividades del Spring Training, la novena saltillense llevó a cabo sus primeros live BP, ejercicios que enfrentan directamente a lanzadores y bateadores en contextos más cercanos a un juego real, dentro del Estadio Francisco I. Madero.

La práctica fue encabezada por el manager dominicano Mendy López y su cuerpo técnico, en una jornada que reflejó el avance del equipo en esta etapa de preparación.

Sobre el montículo trabajaron Yoshitaka Nanmoku, Emerson Martínez, Félix Ramírez, Joe Inoa, además de los novatos Ángel Valdez y Axel de Lira, quienes pusieron a prueba a distintos grupos de bateadores.

Entre los peloteros que tomaron turno en estos enfrentamientos aparecieron nombres como Brandon Villarreal, Gio Brusa, Chris Carter, Missael Rivera, Fernando Villegas, Alex Mejía, Anthony García, Ramón Ríos, Drew Stankiewicz, Alberth Martínez, Fabricio Macías, Kevin Armenta, Christian Morales, Leonardo Delgado, Armani Sánchez, Daniel Sánchez, Jorge Morales, Scofield Torres y Óscar Samaniego.