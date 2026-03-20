Saraperos de Saltillo inicia Live BP: La Pretemporada 2026 de la LMB se intensifica en el Estadio Francisco I. Madero

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Saraperos
/ 20 marzo 2026
    Saraperos de Saltillo inicia Live BP: La Pretemporada 2026 de la LMB se intensifica en el Estadio Francisco I. Madero
    Saraperos de Saltillo intensificó su pretemporada 2026 en el Estadio Francisco I. Madero con sus primeras sesiones de live BP. FOTO: SARAPEROS DE SALTILLO

La Nave Verde dio un paso importante en su preparación rumbo a la Liga Mexicana de Beisbol, al realizar sus primeras prácticas de bateo en vivo, una señal de que el campamento ya entró en una fase más competitiva

Los Saraperos de Saltillo continúan elevando el ritmo de trabajo en su campamento de pretemporada 2026. En el doceavo día de actividades del Spring Training, la novena saltillense llevó a cabo sus primeros live BP, ejercicios que enfrentan directamente a lanzadores y bateadores en contextos más cercanos a un juego real, dentro del Estadio Francisco I. Madero.

La práctica fue encabezada por el manager dominicano Mendy López y su cuerpo técnico, en una jornada que reflejó el avance del equipo en esta etapa de preparación.

Sobre el montículo trabajaron Yoshitaka Nanmoku, Emerson Martínez, Félix Ramírez, Joe Inoa, además de los novatos Ángel Valdez y Axel de Lira, quienes pusieron a prueba a distintos grupos de bateadores.

Entre los peloteros que tomaron turno en estos enfrentamientos aparecieron nombres como Brandon Villarreal, Gio Brusa, Chris Carter, Missael Rivera, Fernando Villegas, Alex Mejía, Anthony García, Ramón Ríos, Drew Stankiewicz, Alberth Martínez, Fabricio Macías, Kevin Armenta, Christian Morales, Leonardo Delgado, Armani Sánchez, Daniel Sánchez, Jorge Morales, Scofield Torres y Óscar Samaniego.

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La actividad permitió al staff evaluar ritmo, contacto, control y toma de decisiones en situaciones reales de juego.

$!Lanzadores y bateadores de Saraperos ya trabajan en enfrentamientos reales, como parte de la puesta a punto rumbo a la nueva campaña.
Lanzadores y bateadores de Saraperos ya trabajan en enfrentamientos reales, como parte de la puesta a punto rumbo a la nueva campaña. FOTO: SARAPEROS DE SALTILLO

El campamento de Saraperos entra en una etapa más exigente

Además del trabajo de live BP, los jugadores de posición mantuvieron rutinas específicas para infielders, outfielders y receptores, mientras que parte del staff de pitcheo también cumplió con sesión de bullpen.

En ese bloque vieron acción Wilmer Font, Eric Pardinho, Iván Izaguirre y Yuki Kuniyoshi, todos dentro del proceso de puesta a punto rumbo al arranque de la campaña.

Otro de los movimientos relevantes en el campamento de Saraperos es que para este sábado se tiene prevista la incorporación del abridor estadounidense Zach Mort, quien se sumará al grupo en Saltillo para fortalecer la rotación en esta etapa final de preparación.

$!El campamento de Saraperos en Saltillo ya vive una etapa más competitiva, previo al primer juego de preparación ante Acereros de Monclova.
El campamento de Saraperos en Saltillo ya vive una etapa más competitiva, previo al primer juego de preparación ante Acereros de Monclova. FOTO: SARAPEROS DE SALTILLO

La siguiente parada para la novena del sarape será su primer juego de pretemporada, programado para el próximo martes por la noche ante los Acereros de Monclova en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle, compromiso que marcará el inicio formal de los encuentros de preparación para Saraperos de Saltillo rumbo a la temporada 2026.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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