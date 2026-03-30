Saltillo se alista para el Saraperos vs Acereros en el Madero

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Saraperos
/ 30 marzo 2026
    Saltillo se alista para el Saraperos vs Acereros en el Madero
    La Nave Verde buscará repetir el resultado positivo ante Monclova. FOTO: SARAPEROS DE SALTILLO

Saraperos de Saltillo recibirá a Acereros de Monclova este martes en el Estadio Madero, en un nuevo duelo de pretemporada tras su reciente victoria en el primer enfrentamiento

Los Saraperos de Saltillo y los Acereros de Monclova volverán a encontrarse este martes 31 de marzo en el Estadio Francisco I. Madero, en un nuevo capítulo de su preparación rumbo a la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB). El encuentro está programado para iniciar a las 19:30 horas y podrá seguirse a través de las redes sociales oficiales de Saraperos.

Este duelo llega apenas unos días después del primer enfrentamiento de pretemporada entre ambas novenas, en el que la Nave Verde se impuso con autoridad, mostrando solidez tanto en su ofensiva como en el trabajo desde el montículo. Aquel compromiso, disputado en el estadio Kickapoo Lucky Eagle, también formó parte de los Juegos con Causa, iniciativa enfocada en recaudar fondos para cirugías auditivas en menores.

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En ese primer choque, Saraperos tomó ventaja desde la primera entrada con un cuadrangular de Giovanny Brusa, marcando el ritmo de un ataque que se mantuvo constante a lo largo del encuentro. La ofensiva saltillense encontró respaldo en figuras como Missael Rivera, quien produjo carreras en momentos clave, así como en Drew Stankiewicz, que también aportó con el bat para ampliar la diferencia.

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El equipo dirigido por Saltillo logró construir una ventaja progresiva que terminó por reflejarse en la pizarra, mientras que Acereros intentó reaccionar sin éxito ante un pitcheo que supo contener los intentos de remontada. Más allá del resultado, el juego permitió a ambos cuerpos técnicos observar a sus jugadores en situaciones reales de competencia, incluyendo la participación de peloteros jóvenes que buscan ganarse un lugar en el roster.

Para este segundo enfrentamiento, se espera que Saraperos mantenga la base ofensiva que le permitió imponerse en el primer duelo, al tiempo que continúa rotando su cuerpo de lanzadores para evaluar opciones de cara al arranque de la campaña. Por su parte, Acereros buscará ajustar su estrategia, especialmente en el pitcheo, para evitar que se repita un arranque adverso como el del juego anterior.

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El Estadio Francisco I. Madero será ahora el escenario de este nuevo choque, donde la afición saltillense tendrá la oportunidad de ver de cerca a su equipo en casa, en una etapa clave de preparación.

Así, Saraperos y Acereros se medirán nuevamente en un duelo que, más allá del marcador, servirá para afinar detalles, probar variantes y continuar con el proceso de construcción rumbo a la temporada 2026.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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