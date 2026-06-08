Saraperos vs Pericos de Puebla: previa, standings y cómo llegan a la serie de la LMB 2026

Los Saraperos de Saltillo iniciarán este martes 9 de junio una complicada gira al enfrentar a los Pericos de Puebla en el Estadio Hermanos Serdán, dentro de una serie interzona de tres juegos que pondrá frente a frente a dos equipos que atraviesan realidades distintas en la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol. La Nave Verde llegará a Puebla después de evitar la barrida ante los Dorados de Chihuahua, al quedarse con el tercer encuentro de la serie en el Estadio Francisco I. Madero. Ese triunfo permitió a los dirigidos por Jesús Molina cortar una racha negativa y sumar apenas su victoria número 14 de la campaña.

Sin embargo, el panorama sigue siendo complicado para Saltillo. Los Saraperos ocupan el último lugar de la Zona Norte con marca de 14 ganados y 28 perdidos, ubicándose a 16 juegos del líder Toros de Tijuana y con la necesidad de encadenar triunfos para acercarse a la zona de clasificación.

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Del otro lado estará un conjunto de Pericos que se mantiene en la pelea dentro de la Zona Sur. La novena poblana registra marca de 24 victorias y 21 derrotas, suficiente para ocupar el quinto lugar de su sector, a cuatro juegos del liderato que actualmente pertenece a los Diablos Rojos del México. La serie representa además un nuevo capítulo de una rivalidad interzona que ha dejado enfrentamientos memorables a lo largo de los años, especialmente la Serie Final de 2010, cuando Saraperos conquistó el bicampeonato de la LMB al imponerse precisamente a los Pericos. En los antecedentes más recientes, Saltillo tiene saldo favorable. Durante la temporada 2025, los Saraperos ganaron la serie disputada en el Francisco I. Madero por dos juegos a uno. Después de perder el primer compromiso por pizarra de 8-7, reaccionaron para llevarse el segundo duelo en entradas extras y cerrar con una contundente victoria de 12-4. Antes de ello, Puebla había ganado las series de 2023 y 2022, ambas también por margen de dos juegos a uno, demostrando lo equilibrados que suelen ser los enfrentamientos entre ambas organizaciones.

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¿DÓNDE VER LS SERIE ENTRE SARAPEROS Y PERICOS? Los tres juegos de esta serie están programados para comenzar a las 21:00 horas, tiempo del centro de México. El primer duelo se disputará el martes 9 de junio, el segundo el miércoles 10 y el cierre será el jueves 11 en el llamado “Nido Verde”. Esta serie, que revive una añeja rivalidad, se podrá seguir en vivo a nivel nacional a través de plataformas digitales como LMB TV y Disney+ (ESPN), mientras que la transmisión local en televisión correrá a cargo de Canal 6 de Multimedios y SICOM Puebla, complementada en radio para la afición saltillense mediante la frecuencia de La SJ 103.3 FM, así como en las redes sociales de Saraperos. Para Saraperos, la visita a Puebla representa una oportunidad importante para confirmar la mejoría mostrada en el último juego ante Dorados y comenzar a reducir la distancia que lo separa de los puestos de postemporada. Para Pericos, el objetivo será aprovechar la localía y mantenerse firme en la pelea dentro de una competida Zona Sur.

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