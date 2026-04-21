Remontada en CU: Pumas vence a Juárez y sigue de cerca a Chivas

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Fútbol
/ 21 abril 2026
    Remontada en CU: Pumas vence a Juárez y sigue de cerca a Chivas
    Guillermo Martínez acercó a Pumas con un penal y luego firmó el empate en CU. FOTO: MEXSPORT

Pumas remontó un 0-2 para vencer a FC Juárez en el Estadio Olímpico Universitario, en un duelo marcado por la expulsión de Eder López y el doblete de Guillermo Martínez y Robert Morales, resultado que lo mantiene cerca de Chivas en la tabla

La ausencia de Keylor Navas generó dudas en el entorno de Pumas antes del duelo frente a FC Juárez. El guardameta y capitán universitario no estuvo disponible por suspensión, tras acumular tarjetas amarillas, y su lugar fue ocupado por el canterano Pablo Lara. Sin embargo, el equipo resolvió el partido con goles y terminó imponiéndose 4-2 en el Estadio Olímpico Universitario.

El inicio no fue sencillo para los locales. Aunque Pumas mostró intención ofensiva desde los primeros minutos, los problemas defensivos fueron evidentes. Sin la presencia de Navas para ordenar la zaga, los espacios aparecieron y FC Juárez los aprovechó. Primero, Francisco Nevárez encontró libertad dentro del área para abrir el marcador, y más tarde Jairo Torres amplió la ventaja en una jugada similar, dejando el 0-2 antes del descanso.

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Al medio tiempo, el escenario era adverso. Pumas se iba al vestidor con desventaja de dos goles ante un rival ya eliminado de la fase final. A pesar de que Pablo Lara no fue directamente responsable de las anotaciones, la falta de coordinación defensiva pesó en el trámite del partido.

La reacción comenzó en la segunda mitad. Al minuto 55, el encuentro dio un giro cuando Eder López fue expulsado, tras una falta que dejó a Juárez con diez jugadores. A partir de ese momento, el equipo dirigido por Efraín Juárez tomó el control del balón y adelantó líneas.

La presión dio resultado poco después. Un penal, señalado con apoyo del VAR, permitió que Guillermo Martínez descontara desde los once pasos. El delantero mantuvo su efectividad perfecta en penales y acercó a su equipo en el marcador.

Con el 2-1, Pumas insistió en ataque. Sebastián Jurado, portero de Juárez, respondió con varias intervenciones que retrasaron el empate, pero no logró evitarlo. Minutos después, Guillermo Martínez apareció nuevamente para marcar el 2-2 y encender el ánimo en las tribunas.

En la recta final, el equipo universitario encontró los espacios necesarios para completar la remontada. Uriel Antuna desbordó por la banda derecha y envió un centro que fue aprovechado por Robert Morales para el 3-2. Con Juárez ya replegado, Morales volvió a hacerse presente para sellar el 4-2 definitivo.

El resultado marcó la primera ocasión en cinco años en que Pumas logra revertir una desventaja de dos goles al descanso. No lo hacía desde 2021, cuando remontó ante Cruz Azul.

Más allá del triunfo, el equipo sufrió una baja sensible. Alan Medina quedó fuera del torneo tras sufrir una fractura en el tobillo izquierdo, producto de una barrida de Eder López. El mediocampista será intervenido quirúrgicamente en los próximos días.

Con este resultado, Pumas mantiene aspiraciones de cerrar en la parte alta de la tabla en el Clausura 2026. En la siguiente jornada enfrentará a Pachuca, con la posibilidad de pelear por el liderato, dependiendo de otros resultados. Por su parte, FC Juárez cerrará su participación en casa ante Atlético de San Luis, ya sin opciones de avanzar.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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