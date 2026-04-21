Remontada en CU: Pumas vence a Juárez y sigue de cerca a Chivas

El inicio no fue sencillo para los locales. Aunque Pumas mostró intención ofensiva desde los primeros minutos, los problemas defensivos fueron evidentes. Sin la presencia de Navas para ordenar la zaga, los espacios aparecieron y FC Juárez los aprovechó. Primero, Francisco Nevárez encontró libertad dentro del área para abrir el marcador, y más tarde Jairo Torres amplió la ventaja en una jugada similar, dejando el 0-2 antes del descanso.

La ausencia de Keylor Navas generó dudas en el entorno de Pumas antes del duelo frente a FC Juárez. El guardameta y capitán universitario no estuvo disponible por suspensión, tras acumular tarjetas amarillas, y su lugar fue ocupado por el canterano Pablo Lara. Sin embargo, el equipo resolvió el partido con goles y terminó imponiéndose 4-2 en el Estadio Olímpico Universitario.

Al medio tiempo, el escenario era adverso. Pumas se iba al vestidor con desventaja de dos goles ante un rival ya eliminado de la fase final. A pesar de que Pablo Lara no fue directamente responsable de las anotaciones, la falta de coordinación defensiva pesó en el trámite del partido.

La reacción comenzó en la segunda mitad. Al minuto 55, el encuentro dio un giro cuando Eder López fue expulsado, tras una falta que dejó a Juárez con diez jugadores. A partir de ese momento, el equipo dirigido por Efraín Juárez tomó el control del balón y adelantó líneas.

La presión dio resultado poco después. Un penal, señalado con apoyo del VAR, permitió que Guillermo Martínez descontara desde los once pasos. El delantero mantuvo su efectividad perfecta en penales y acercó a su equipo en el marcador.

Con el 2-1, Pumas insistió en ataque. Sebastián Jurado, portero de Juárez, respondió con varias intervenciones que retrasaron el empate, pero no logró evitarlo. Minutos después, Guillermo Martínez apareció nuevamente para marcar el 2-2 y encender el ánimo en las tribunas.

En la recta final, el equipo universitario encontró los espacios necesarios para completar la remontada. Uriel Antuna desbordó por la banda derecha y envió un centro que fue aprovechado por Robert Morales para el 3-2. Con Juárez ya replegado, Morales volvió a hacerse presente para sellar el 4-2 definitivo.

El resultado marcó la primera ocasión en cinco años en que Pumas logra revertir una desventaja de dos goles al descanso. No lo hacía desde 2021, cuando remontó ante Cruz Azul.

Más allá del triunfo, el equipo sufrió una baja sensible. Alan Medina quedó fuera del torneo tras sufrir una fractura en el tobillo izquierdo, producto de una barrida de Eder López. El mediocampista será intervenido quirúrgicamente en los próximos días.