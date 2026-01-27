Saraperos despide a Lupe Chávez: ‘Su legado permanecerá por siempre en nuestra historia’

La muerte de José Guadalupe Chávez Baeza, confirmada la madrugada de este martes 27 de enero en Saltillo, motivó una serie de mensajes de reconocimiento por parte de los Saraperos y reavivó los testimonios que el propio exjugador compartió durante el 50 aniversario de la franquicia, donde repasó su trayectoria y la relación que construyó con el club y su afición.

A través de un comunicado oficial, la organización del sarape recordó a Chávez Baeza como uno de los máximos referentes en su historia y subrayó su condición de primer pelotero en integrar el roster del equipo tras el draft de expansión de 1969. Nacido el 6 de mayo de 1949 en San Francisco del Oro, Chihuahua, Chávez debutó en la Liga Mexicana de Beisbol en 1967 con los Sultanes de Monterrey, antes de convertirse en una pieza clave del proyecto que dio origen a Saraperos de Saltillo.

Durante 15 temporadas con la novena coahuilense, el parador en corto acumuló 1,659 juegos, 5,848 turnos al bat y 52 triples, cifras que lo mantienen como líder histórico del club en esos rubros. Además, ocupa los primeros sitios en otros departamentos ofensivos, dentro de una carrera que se extendió por 18 campañas en la LMB. En reconocimiento a ese legado, su número 15 fue retirado y permanece en la barda del Parque Francisco I. Madero.