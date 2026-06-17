Olmecas castiga a Saraperos y se lleva doble triunfo en Saltillo

Los Saraperos de Saltillo tuvieron una noche cuesta arriba en el Estadio Francisco I. Madero. La doble cartelera, reprogramada por las lluvias y las condiciones del terreno, terminó con golpe completo de Olmecas de Tabasco, que se llevó los dos juegos del miércoles, 2-0 y 5-3, para enfriar el impulso del Dragón del Norte ante su afición.

El primer duelo fue una batalla de pitcheo que se rompió hasta la quinta entrada. Erich Uelmen contenía a la ofensiva visitante, pero Yamaico Navarro apareció con un cuadrangular solitario por el jardín izquierdo para poner el 1-0 y cambiar el rumbo del juego. Saltillo intentó reaccionar, pero no encontró el batazo oportuno.

Saraperos tuvo su mejor oportunidad en la cuarta baja, cuando Ramón Ríos pegó doblete con dos outs, pero Luis Guillorme fue retirado con rodado y la amenaza quedó en nada. En la séptima, Olmecas volvió a hacer daño con sencillos de Agustín Ruiz y Yamaico Navarro, sacrificio de José Godoy y elevado de Randy Romero, suficiente para el 2-0.