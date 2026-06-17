Olmecas castiga a Saraperos y se lleva doble triunfo en Saltillo

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    Olmecas castiga a Saraperos y se lleva doble triunfo en Saltillo
    El ataque de Saraperos reaccionó tarde en el segundo juego con jonrón de Orlando Piña y producción de Christian Villanueva, pero no le alcanzó ante Olmecas. FOTO: SARAPEROS DE SALTILLO

Saraperos cayó 2-0 y 5-3 ante Olmecas de Tabasco en una doble cartelera que dejó sin reacción completa al Dragón del Norte

Los Saraperos de Saltillo tuvieron una noche cuesta arriba en el Estadio Francisco I. Madero. La doble cartelera, reprogramada por las lluvias y las condiciones del terreno, terminó con golpe completo de Olmecas de Tabasco, que se llevó los dos juegos del miércoles, 2-0 y 5-3, para enfriar el impulso del Dragón del Norte ante su afición.

El primer duelo fue una batalla de pitcheo que se rompió hasta la quinta entrada. Erich Uelmen contenía a la ofensiva visitante, pero Yamaico Navarro apareció con un cuadrangular solitario por el jardín izquierdo para poner el 1-0 y cambiar el rumbo del juego. Saltillo intentó reaccionar, pero no encontró el batazo oportuno.

Saraperos tuvo su mejor oportunidad en la cuarta baja, cuando Ramón Ríos pegó doblete con dos outs, pero Luis Guillorme fue retirado con rodado y la amenaza quedó en nada. En la séptima, Olmecas volvió a hacer daño con sencillos de Agustín Ruiz y Yamaico Navarro, sacrificio de José Godoy y elevado de Randy Romero, suficiente para el 2-0.

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En el cierre, Guillorme abrió con hit y avanzó a tercera, pero el ataque murió con rodados de Danny Ortiz y Óscar Campos. Así, Tabasco aseguró el primer golpe de la noche con blanqueada en siete entradas.

El segundo juego tuvo más movimiento, aunque el resultado volvió a favorecer a Tabasco. La pizarra se abrió en la cuarta alta, cuando Yunior Severino y Agustín Ruiz se embasaron y Yamaico Navarro respondió con doblete de dos carreras. En la quinta, Olmecas amplió con doble de Randy Romero, sencillo de Marco Hernández y elevado de sacrificio de Domingo Leyba para el 4-0.

Saraperos despertó con jonrón de Orlando Piña en la quinta baja, su segundo de la campaña, pero Agustín Ruiz contestó en la sexta con otro cuadrangular para devolverle margen a Tabasco. El equipo saltillense todavía se rebeló en la sexta: Dairon Blanco recibió pelotazo, Guillorme conectó sencillo, Chris Carter se embasó por error, Christian Villanueva produjo con elevado de sacrificio y Orlando Piña remolcó otra con sencillo al derecho para acercar 5-3.

La reacción, sin embargo, quedó incompleta. Olmecas contuvo el daño y en la séptima baja retiró en orden a Fernando Villegas, River Town y Dairon Blanco para firmar la barrida de la doble cartelera.

El golpe pesa por el contexto: Saraperos venía de barrer a El Águila de Veracruz y buscaba extender su buen momento en casa, pero se topó con un rival que ejecutó mejor en los turnos clave. Para Saltillo, la serie deja una tarea clara: recuperar contundencia con hombres en base y evitar que los juegos cerrados se escapen en los últimos innings.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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