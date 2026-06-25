Saraperos evita la barrida y rescata el último juego ante Charros en Jalisco

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    Saraperos evita la barrida y rescata el último juego ante Charros en Jalisco
    River Town inauguró la pizarra con su tercer cuadrangular de la temporada ante Charros. FOTO: SARAPEROS DE SALTILLO

Saraperos de Saltillo derrotó 4-3 a Charros de Jalisco en el tercer juego de la serie gracias a un jonrón de dos carreras de J.P. Martínez en la séptima entrada

Después de una doble cartelera para el olvido y de una pausa en la serie debido al partido entre México y Chequia del Mundial, Saraperos de Saltillo reaccionó en el momento oportuno. La Nave Verde derrotó 4-3 a Charros de Jalisco en el tercer y último encuentro de la serie para evitar la barrida y despedirse de Zapopan con un triunfo que devolvió confianza al club.

Saltillo mostró una mejor versión desde el inicio del compromiso. Apenas en la primera entrada, River Town abrió la pizarra con un cuadrangular solitario por el jardín derecho, su tercer jonrón de la temporada, para adelantar 1-0 a la novena coahuilense.

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El pitcheo visitante mantuvo el control durante las primeras dos entradas, aunque Charros encontró el empate en la tercera. Jeremy Arocho llegó a las bases tras un toque de bola y un error defensivo, para después anotar con un sencillo de Jared Walsh que igualó la pizarra 1-1.

La respuesta de Saraperos llegó inmediatamente. En la apertura del cuarto episodio, Luis Guillorme abrió el ataque con imparable, Oscar Colás conectó un doblete y un elevado de sacrificio de Ramón Ríos permitió recuperar la ventaja de 2-1.

Sin embargo, los locales volvieron a reaccionar en la quinta entrada. Seby Zavala inauguró el episodio con un cuadrangular solitario para empatar nuevamente el juego y, poco después, Jared Walsh impulsó a Mateo Gil con un doblete que puso adelante a Charros por primera vez en la noche con marcador de 3-2.

Cuando parecía que los tapatíos se encaminaban al triunfo, la ofensiva saltillense encontró el batazo decisivo en el séptimo inning.

Iván Castillo negoció base por bolas y, tras el ingreso de J.P. Martínez como bateador emergente, el receptor conectó un jonrón de dos carreras por el jardín derecho para darle la vuelta al marcador y colocar el 4-3 definitivo. El batazo silenció el estadio y cambió por completo el rumbo del encuentro.

A partir de ese momento, el bullpen de Saraperos respondió con una sólida labor. Wilmer Font dejó el encuentro tras seis entradas de trabajo y el relevo conformado por Deolis Guerra, Luis Frías y Jesús Cruz retiró los últimos nueve outs permitiendo únicamente un corredor en circulación.

En la novena entrada, Jesús Cruz se encargó de cerrar el encuentro con autoridad. Primero ponchó a Alex D. Mejía, después dominó a Johneshwy Fargas con un rodado al cuadro y finalmente retiró a Irving López con otro ponche para asegurar la victoria de Saltillo.

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Además del jonrón ganador de J.P. Martínez, destacaron River Town, quien abrió el marcador con cuadrangular y agregó un triple, así como Luis Guillorme, que volvió a aportar con el madero tras una buena serie ofensiva. Defensivamente también sobresalió Fernando Villegas, quien en la cuarta entrada evitó una carrera con un preciso tiro al plato para retirar a Yadiel Hernández.

Con este resultado, Saraperos evitó regresar a casa con una barrida luego de las derrotas de 11-1 y 5-1 sufridas en la doble cartelera previa. Aunque la serie quedó en manos de Charros, el triunfo permite a la novena saltillense cortar la mala racha y recuperar impulso de cara a sus próximos compromisos de la temporada.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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