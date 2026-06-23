Saraperos tropieza al doble ante Charros y deja ir la serie en Jalisco

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    Saraperos tropieza al doble ante Charros y deja ir la serie en Jalisco
    Saraperos de Saltillo sufrió dos derrotas ante Charros en Jalisco y quedó obligado a ganar el último juego de la serie. FOTO: SARAPEROS DE SALTILLO

Saltillo cayó en la doble cartelera ante los tapatíos y buscará ganar el tercer juego para evitar la barrida en el Panamericano

Saraperos de Saltillo vivió una jornada complicada en Jalisco y terminó por perder la serie ante Charros, luego de caer en los dos juegos disputados este martes, en una doble cartelera donde el pitcheo local dominó y la ofensiva tapatía castigó temprano para dejar a la Nave Verde contra las cuerdas.

El primer golpe llegó con una derrota contundente de 11-1, en un duelo recortado a siete entradas, donde Charros tomó el control desde la segunda baja y nunca volvió a mirar atrás.

La ofensiva jalisciense armó un rally de cuatro carreras en ese episodio, encabezado por Alex D. Mejía, Alfredo Hurtado y Mateo Gil, quienes aprovecharon los problemas del pitcheo saltillense para abrir una ventaja que resultó irreversible.

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Saraperos intentó reaccionar, pero dejó pasar oportunidades clave. En la quinta entrada, Fernando Villegas y Brandon Villarreal se pusieron en circulación, aunque una doble matanza en el plato cortó la amenaza.

Del otro lado, Charros siguió aumentando la diferencia con imparables de Mateo Gil, Johneshwy Fargas y Alejandro Quezada, hasta colocar la pizarra 11-0 antes del último turno visitante.

La única carrera de Saltillo llegó en la séptima alta, cuando J.P. Martínez conectó doblete al jardín derecho para mandar al plato a Donny Sands y evitar la blanqueada. Sin embargo, el daño ya estaba hecho y Charros se quedó con el primer juego de la jornada.

En el segundo duelo, Saraperos volvió a sufrir desde el arranque y perdió 5-1. Kyle Garlick fue la figura ofensiva de Jalisco, al conectar jonrón de dos carreras en la primera entrada, remolcando a Mateo Gil para poner el 2-0 temprano.

El propio Gil volvió a aparecer más tarde con batazos oportunos y Charros amplió la ventaja con triple de Garlick, doble de Alex D. Mejía y una carrera más tras lanzamiento descontrolado.

La ofensiva saltillense generó tráfico en las bases, pero no logró producir a tiempo. En la primera entrada, Thairo Estrada y Luis Guillorme pegaron sencillos, aunque el ataque se apagó.

Más tarde, Iván Castillo conectó doble, pero tampoco hubo respuesta. La única anotación de Saraperos llegó en la quinta alta, cuando Luis Guillorme impulsó a Óscar Campos con sencillo al jardín central para el 5-1 definitivo.

Con estas dos derrotas, Saraperos perdió la serie ante Charros y quedó obligado a ganar el tercer juego para evitar la barrida en Jalisco.

El equipo saltillense deberá ajustar tanto en el pitcheo como en la producción ofensiva, luego de una jornada en la que apenas pudo fabricar dos carreras entre ambos encuentros.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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