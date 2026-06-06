Saraperos no reacciona y Dorados amarra la serie en el Madero

Los Saraperos de Saltillo volvieron a batallar para encontrar el batazo oportuno y terminaron cayendo 4-2 ante los Dorados de Chihuahua en el segundo juego de la serie disputado en el Estadio Francisco I. Madero. Con el resultado, la novena chihuahuense aseguró la confrontación luego de ganar también el primer compromiso y dejó a la Nave Verde con una nueva oportunidad perdida de aprovechar la localía. La jornada estuvo marcada por una interrupción debido a la lluvia durante la parte baja de la segunda entrada. El encuentro permaneció detenido por algunos minutos antes de reanudarse, aunque el parón no modificó el rumbo de un juego que desde temprano favoreció a los visitantes.

Dorados golpeó desde el primer episodio. Mark Contreras abrió el ataque con imparable y, aunque Saraperos consiguió una doble matanza que parecía contener el daño, Coco Montes conectó doblete y Juan Yepez recibió pasaporte para preparar el escenario para Andre Lipcius, quien castigó un lanzamiento de Jeff Kinley y desapareció la pelota por el jardín central para un cuadrangular de tres carreras que silenció momentáneamente el Francisco I. Madero.

Ese batazo marcó la diferencia durante buena parte de la noche. Mientras Chihuahua aprovechaba sus oportunidades, la ofensiva saltillense era controlada por el pitcheo visitante. Dairon Blanco abrió la primera entrada de Saraperos con imparable y mostró agresividad en las bases al robarse segunda y tercera, pero los locales no lograron llevarlo al plato. El abridor Jeff Kinley logró estabilizarse después del daño inicial, aunque su salida concluyó en la tercera entrada. El relevo de Jesús Reyes mantuvo el juego al alcance de Saraperos al trabajar dos entradas y un tercio en las que evitó que la ventaja visitante creciera.

Del lado ofensivo, los verdes siguieron buscando la reacción. Fernando Villegas conectó imparables en distintos momentos del encuentro, mientras que Dairon Blanco y Thairo Estrada lograron embasarse para generar tráfico en los senderos. La mejor oportunidad de Saltillo llegó en la sexta entrada. Dairon Blanco abrió con doblete, Thairo Estrada siguió con sencillo y Danny Ortiz recibió base por bolas para llenar los senderos. Con la casa llena, Ramón Ríos produjo la primera carrera local mediante elevado de sacrificio al jardín izquierdo, permitiendo que Blanco anotara y acercando a Saraperos 3-1.

Sin embargo, cuando parecía que la reacción podía tomar forma, el pitcheo de Dorados logró limitar el daño. Orlando Piña entregó el segundo out de la entrada y Luis Guillorme fue retirado con elevado, dejando corredores en posición de anotar. Chihuahua recuperó distancia en la séptima entrada gracias a un cuadrangular solitario de Coco Montes por el jardín derecho frente a Daniel Juárez. El batazo colocó la pizarra 4-1 y obligó nuevamente a Saraperos a remar contra corriente. La Nave Verde intentó una última reacción en la octava entrada. Danny Ortiz negoció pasaporte y avanzó con un lanzamiento descontrolado antes de que Ramón Ríos conectara sencillo productor al jardín derecho para acercar a Saltillo a dos carreras de distancia.

Aun así, la ofensiva local no consiguió completar la remontada. En la novena entrada, Fernando Villegas y Chris Carter conectaron imparables para mantener vivas las esperanzas, pero Dorados apagó la amenaza y cerró el encuentro para llevarse la victoria. Saraperos terminó dejando hombres en base en momentos importantes y volvió a sufrir por la falta de producción ofensiva en situaciones clave. Tras perder los dos primeros juegos de la serie, la escuadra saltillense quedó obligada a buscar el triunfo en el último compromiso para evitar la barrida en casa y cortar una racha complicada en el Estadio Francisco I. Madero.

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