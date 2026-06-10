Danny Ortiz y Dairon Blanco lideran triunfo de Saraperos sobre Pericos

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    Danny Ortiz y Dairon Blanco lideran triunfo de Saraperos sobre Pericos
    La Nave Verde respondió tras verse abajo en la pizarra y armó un rally de seis carreras en la tercera entrada para tomar el control del encuentro. FOTO: SARAPEROS DE SALTILLO

Con dos cuadrangulares de Danny Ortiz, jonrón de Orlando Piña y otra sólida exhibición ofensiva, Saltillo remontó una desventaja tempranera para vencer 9-5 a Puebla e igualar la serie

Saraperos de Saltillo armó una explosiva tercera entrada de cinco carreras y terminó imponiéndose 9-5 a los Pericos de Puebla para emparejar la serie interzonas en el Estadio Hermanos Serdán, en una noche donde la ofensiva respondió con batazos oportunos y respaldó el trabajo del bullpen tras una complicada salida del abridor Bryant Salgado.

La Nave Verde tomó ventaja desde el inicio del encuentro. Aunque Pericos respondió en la parte baja del primer episodio con un triple productor de Cristhian Adames y un elevado de sacrificio de Luis Castro para colocarse arriba 2-0, los saltillenses reaccionaron de inmediato.

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En la segunda entrada, Danny Ortiz empató el juego con un cuadrangular de dos carreras por todo el jardín derecho, llevándose por delante a Fernando Villegas. Poco después, Orlando Piña también desapareció la pelota por el mismo sector para darle la vuelta a la pizarra y colocar el 3-2 para Saltillo.

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Los poblanos volvieron a la carga en el cierre del segundo capítulo. Sergio Alcántara conectó doblete, Miguel Guzmán impulsó una carrera con sencillo, Lorenzo Cedrola produjo otra con elevado de sacrificio y Samar Leyva remolcó una más con doblete para devolver la ventaja a los locales por 5-3.

Sin embargo, la respuesta sarapera fue contundente en el tercer episodio. Fernando Villegas abrió el ataque con sencillo y Danny Ortiz volvió a hacerse presente con su segundo cuadrangular de la noche, igualando el marcador 5-5. Posteriormente, una combinación de bases por bolas, pelotazos y un sencillo productor de José Lizárraga congestionó los senderos.

Con la casa llena, Dairon Blanco recibió pasaporte para impulsar la sexta carrera, Luis Guillorme negoció otra base por bolas que empujó una más al plato y Ramón Ríos elevó de sacrificio para completar un rally de cinco anotaciones que puso el marcador 8-5 a favor de Saltillo.

A partir de ese momento, el bullpen de Saraperos tomó el control del encuentro. Tras la salida de Bryant Salgado, trabajaron Ivan Izaguirre, Alex Claudio, Enderson Franco, Daniel Juárez, Deolis Guerra, Luis Frías y Jesús Cruz, quienes limitaron a la ofensiva poblana a solo dos imparables durante las últimas seis entradas.

La ventaja aumentó en la quinta entrada cuando Dairon Blanco conectó su primer cuadrangular de la temporada, enviando la pelota entre los jardines derecho y central para colocar el definitivo 9-5.

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Pericos intentó reaccionar, pero el relevo saltillense se mostró sólido. Luis Frías retiró en orden la octava entrada y Jesús Cruz cerró el encuentro en la novena, ponchando a Michael De La Cruz para sellar la victoria.

Con el triunfo, Saraperos igualó la serie en Puebla y dejó todo listo para disputar este jueves el tercer y decisivo juego del compromiso interzonas.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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