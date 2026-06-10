Danny Ortiz y Dairon Blanco lideran triunfo de Saraperos sobre Pericos

La Nave Verde tomó ventaja desde el inicio del encuentro. Aunque Pericos respondió en la parte baja del primer episodio con un triple productor de Cristhian Adames y un elevado de sacrificio de Luis Castro para colocarse arriba 2-0, los saltillenses reaccionaron de inmediato.

Saraperos de Saltillo armó una explosiva tercera entrada de cinco carreras y terminó imponiéndose 9-5 a los Pericos de Puebla para emparejar la serie interzonas en el Estadio Hermanos Serdán, en una noche donde la ofensiva respondió con batazos oportunos y respaldó el trabajo del bullpen tras una complicada salida del abridor Bryant Salgado.

En la segunda entrada, Danny Ortiz empató el juego con un cuadrangular de dos carreras por todo el jardín derecho, llevándose por delante a Fernando Villegas. Poco después, Orlando Piña también desapareció la pelota por el mismo sector para darle la vuelta a la pizarra y colocar el 3-2 para Saltillo.

Los poblanos volvieron a la carga en el cierre del segundo capítulo. Sergio Alcántara conectó doblete, Miguel Guzmán impulsó una carrera con sencillo, Lorenzo Cedrola produjo otra con elevado de sacrificio y Samar Leyva remolcó una más con doblete para devolver la ventaja a los locales por 5-3.

Sin embargo, la respuesta sarapera fue contundente en el tercer episodio. Fernando Villegas abrió el ataque con sencillo y Danny Ortiz volvió a hacerse presente con su segundo cuadrangular de la noche, igualando el marcador 5-5. Posteriormente, una combinación de bases por bolas, pelotazos y un sencillo productor de José Lizárraga congestionó los senderos.

Con la casa llena, Dairon Blanco recibió pasaporte para impulsar la sexta carrera, Luis Guillorme negoció otra base por bolas que empujó una más al plato y Ramón Ríos elevó de sacrificio para completar un rally de cinco anotaciones que puso el marcador 8-5 a favor de Saltillo.

A partir de ese momento, el bullpen de Saraperos tomó el control del encuentro. Tras la salida de Bryant Salgado, trabajaron Ivan Izaguirre, Alex Claudio, Enderson Franco, Daniel Juárez, Deolis Guerra, Luis Frías y Jesús Cruz, quienes limitaron a la ofensiva poblana a solo dos imparables durante las últimas seis entradas.

La ventaja aumentó en la quinta entrada cuando Dairon Blanco conectó su primer cuadrangular de la temporada, enviando la pelota entre los jardines derecho y central para colocar el definitivo 9-5.