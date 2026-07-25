Saraperos se apaga en Saltillo: Toros lo blanquea 10-0 en el Madero

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    Saraperos se apaga en Saltillo: Toros lo blanquea 10-0 en el Madero
    La ofensiva de Saraperos conectó siete imparables, pero fue incapaz de llevar corredores al plato ante el pitcheo de Tijuana. FOTO: SARAPEROS DE SALTILLO

La Nave Verde llegó a cuatro derrotas consecutivas y acumula 27 entradas sin anotar en la recta final de la Temporada 2026

Los Saraperos de Saltillo comenzaron con el pie izquierdo su penúltima serie como locales en la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol. Toros de Tijuana atacó desde el primer lanzamiento y se impuso 10-0 en el Estadio Francisco I. Madero.

La derrota prolongó el momento crítico de la Nave Verde, que acumuló su cuarta caída consecutiva y la tercera por blanqueada.

Tras perder 7-0 y 4-0 ante Sultanes de Monterrey, el conjunto saltillense llegó a 27 entradas sin fabricar carrera y ha sido superado 21-0 durante ese lapso.

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Tijuana prácticamente sentenció el encuentro durante los primeros tres episodios. En la apertura, Phillip Evans pegó doblete productor y posteriormente anotó mediante un elevado de sacrificio de Wilmer Flores para colocar el 2-0.

Jonathan Guzmán y Junior Lake llevaron dos carreras más al plato durante el segundo capítulo.

En el tercero, los astados armaron un racimo de cuatro anotaciones, impulsadas por un doblete de Hernán Pérez, un sencillo de Tomás Telis y el segundo triple de la noche para Guzmán.

Con una ventaja de ocho carreras, Daniel Martínez se encargó de apagar cualquier intento de respuesta. El abridor de Toros trabajó seis entradas en blanco, admitió cinco imparables, no concedió pasaporte y recetó cuatro ponches para mejorar su récord a 7-1 y reducir su efectividad a 1.96. La blanqueada fue la décima conseguida por Tijuana en la campaña.

Erich Uelmen cargó con la derrota después de permitir siete carreras y siete hits en apenas dos entradas y un tercio.

El estadounidense quedó con marca de 4-9 y efectividad de 6.01. Iván Izaguirre recibió la octava anotación, mientras Daniel Juárez lanzó dos capítulos sin daño.

Jack Mayfield cerró la paliza con un jonrón de dos carreras en la novena entrada. Toros terminó con 14 imparables, mientras Saraperos conectó siete y cometió dos errores.

Oscar Colás fue el único bateador local que logró descifrar con regularidad al pitcheo visitante al terminar con tres hits.

El resultado dejó a Saltillo con récord de 32-49, porcentaje de .395 y en la novena posición de la Zona Norte.

Además, su registro reciente cayó a 3-7 y su diferencia de carreras empeoró a -67, de acuerdo con las posiciones oficiales de la LMB.

Saraperos tendrá una oportunidad inmediata de reaccionar este sábado 25 de julio, cuando dispute una doble cartelera frente a Toros a partir de las 5:00 de la tarde en el Madero.

El juego adicional corresponde al compromiso suspendido por lluvia durante la primera visita de Tijuana a Saltillo.

Wilmer Font enfrentará a Noah Skirrow en el primer partido de la jornada, mientras Luis Payán tendrá como rival a Teddy Stankiewicz en el segundo.

La misión será terminar con la sequía ofensiva y evitar que la penúltima serie en casa quede comprometida desde el sábado.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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