Saraperos se lleva el Clásico de Coahuila: Vence en extra innings a Acereros y asegura la serie
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Saltillo vino de atrás, venció 5-4 a Monclova en 11 entradas y aseguró la llave en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle; este domingo buscará la barrida
Los Saraperos de Saltillo volvieron a encender el Clásico de Coahuila con una victoria de carácter, drama y extrainnings, al imponerse 5-4 a los Acereros de Monclova en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle, resultado con el que la novena saltillense aseguró la serie y dejó servida la posibilidad de barrer a su rival estatal.
El juego se definió hasta la entrada 11, cuando Ramón Ríos respondió con sencillo al jardín central para remolcar a Orlando Piña y romper el empate 4-4. Aunque Saltillo dejó corredores en base y no pudo ampliar la ventaja, el daño ya estaba hecho en una noche que tuvo tensión, ajustes de bullpen y una reacción clave en la recta final.
La victoria tomó mayor valor porque Saraperos tuvo que venir de atrás. Monclova se había adelantado en la cuarta entrada con imparable productor de Juan Mora, quien mandó al plato a Ramón Hernández y Rodolfo Amador para el 2-0. Saltillo descontó en la sexta con elevado de sacrificio de Alex D. Mejía, pero los Acereros volvieron a pegar en la séptima con cuadrangular solitario de Jacob Rhinesmith, ampliando la ventaja a 3-1.
El equipo del sarape no bajó los brazos. En la octava, Luis Guillorme produjo en una jugada de toque que permitió anotar a Ramón Ríos, aunque después fue expulsado tras una discusión con el ampáyer de segunda base. Monclova respondió en el cierre del mismo inning con sencillo de Rodolfo Amador para poner el 4-2, pero el cierre todavía guardaba el golpe más fuerte de Saltillo.
En la novena entrada apareció Thairo Estrada, una de las piezas más encendidas de Saraperos en esta serie. Con hombres en circulación, el ligamayorista conectó sencillo al central para mandar al plato a Cole Roederer y Christian Morales, empatando la pizarra 4-4 y obligando a los extrainnings. La LMB también destacó la producción de Estrada y el batazo de Ramón Ríos como momentos clave del encuentro.
En el cierre de la entrada 11, Acereros amenazó con empatar tras base por bolas a David Hensley y sencillo de Fernando Flores, pero la defensiva saltillense cerró la puerta con una doble matanza sobre batazo de Jacob Rhinesmith, sellando una victoria que puede pesar en lo anímico para ambos clubes.
Saraperos llegó a este segundo juego después de abrir la serie con triunfo 4-1, en un duelo donde Thairo Estrada también fue protagonista con tres carreras producidas y Bryant Salgado se apuntó la victoria como abridor.
El tercer juego del Clásico de Coahuila se disputará este domingo 31 de mayo a las 7:00 de la noche, nuevamente en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle, donde Saraperos buscará completar la barrida ante Acereros y cerrar un fin de semana redondo fuera de casa.