Saraperos se lleva el Clásico de Coahuila: Vence en extra innings a Acereros y asegura la serie

Los Saraperos de Saltillo volvieron a encender el Clásico de Coahuila con una victoria de carácter, drama y extrainnings, al imponerse 5-4 a los Acereros de Monclova en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle, resultado con el que la novena saltillense aseguró la serie y dejó servida la posibilidad de barrer a su rival estatal.

El juego se definió hasta la entrada 11, cuando Ramón Ríos respondió con sencillo al jardín central para remolcar a Orlando Piña y romper el empate 4-4. Aunque Saltillo dejó corredores en base y no pudo ampliar la ventaja, el daño ya estaba hecho en una noche que tuvo tensión, ajustes de bullpen y una reacción clave en la recta final.

La victoria tomó mayor valor porque Saraperos tuvo que venir de atrás. Monclova se había adelantado en la cuarta entrada con imparable productor de Juan Mora, quien mandó al plato a Ramón Hernández y Rodolfo Amador para el 2-0. Saltillo descontó en la sexta con elevado de sacrificio de Alex D. Mejía, pero los Acereros volvieron a pegar en la séptima con cuadrangular solitario de Jacob Rhinesmith, ampliando la ventaja a 3-1.