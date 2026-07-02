México vs Inglaterra: Boletos en reventa para Octavos del Mundial alcanzan los 2.4 millones de pesos

La euforia por ver a la Selección Mexicana ante Inglaterra en los Octavos de Final del Mundial 2026 ya rompió la barrera deportiva y también la económica. A tres días del partido en el Estadio Ciudad de México, la reventa de boletos se disparó a niveles históricos, con entradas que en plataformas digitales superan los 2.4 millones de pesos para un duelo que puede marcar el torneo del Tricolor. El encuentro está programado para el domingo 5 de julio, a las 6 de la tarde, y será mucho más que una eliminatoria directa.

México llega con el impulso de haber vencido 2-0 a Ecuador, mientras que Inglaterra avanzó tras superar 2-1 a República Democrática del Congo. El premio será el boleto a los Cuartos de Final, pero para miles de aficionados el primer rival ya está fuera de la cancha: conseguir una entrada. De acuerdo con reportes de ESPN, en StubHub aparecieron boletos hasta en 135 mil 959 dólares, cifra cercana a 2 millones 447 mil 262 pesos mexicanos. Otros portales de reventa también muestran localidades con precios de escándalo, desde montos cercanos a los 89 mil pesos hasta cifras que rebasan los dos millones, una muestra de la demanda que generó el cruce entre el anfitrión y una de las selecciones más mediáticas del planeta. El fenómeno se explica por varios factores. México jugará en casa, en el inmueble donde inició su Mundial, ante un rival de peso mundial y en una instancia que históricamente ha sido una frontera emocional para la afición nacional.

Además, el duelo contra Inglaterra será el último partido de la Copa del Mundo 2026 en territorio mexicano, lo que convirtió la cita en una oportunidad irrepetible para quienes quieren despedir el torneo desde la tribuna. La página oficial de FIFA ya no muestra disponibilidad para este partido, por lo que la conversación se trasladó a plataformas secundarias, donde los precios cambian constantemente según la demanda, la zona del estadio y la cercanía del encuentro. Sin embargo, especialistas y medios han advertido que la compra fuera de canales oficiales puede representar riesgos de fraude, boletos duplicados o accesos inválidos.

Mientras Javier Aguirre prepara al Tri para una noche de máxima presión, la afición mexicana también vive su propia carrera contra el reloj. El México vs Inglaterra promete un ambiente mundialista de alto voltaje en la Ciudad de México, pero también confirma una realidad incómoda: el partido más esperado del Tri se convirtió en un lujo que muy pocos podrán pagar.

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