‘Se siente más como casa’... tunden a Marcelo Flores por elegir a Canadá sobre México para el Mundial

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Deportes
/ 27 marzo 2026
    ‘Se siente más como casa’... tunden a Marcelo Flores por elegir a Canadá sobre México para el Mundial
    El futbolista Marcelo Flores explicó su decisión de representar a Canadá rumbo al Mundial 2026, lo que provocó reacciones divididas entre aficionados mexicanos. VANGUARDIA/ARCHIVO

Marcelo Flores opta por Canadá para el Mundial 2026 y genera polémica en México tras revelar motivos personales y culturales

El futbolista Marcelo Flores, actual jugador de Tigres, se convirtió en tema de conversación luego de confirmar que representará a Canadá en lugar de México, una decisión que ha generado críticas y debate entre aficionados.

El extremo explicó que su elección responde a una conexión personal con el país norteamericano, donde vivió gran parte de su infancia.Se siente más como casa”, declaró al referirse a su experiencia con la selección canadiense.

Las reacciones no se hicieron esperar, especialmente entre seguidores del Tri, quienes cuestionaron el cambio, considerando su paso previo por las categorías juveniles de México.

UNA DECISIÓN MARCADA POR LA IDENTIDAD

Flores detalló que, aunque formó parte del proceso de selecciones mexicanas desde los 15 años, nunca logró adaptarse completamente al entorno.

El poco tiempo que pasé en Canadá se sintió más como estar en casa que todos esos años con México”, afirmó el jugador, al tiempo que aclaró que su decisión no responde a un conflicto con el equipo, sino a una cuestión personal.

El futbolista también recordó sus años en Canadá, país donde creció y desarrolló parte de su identidad. “Mis primeros 12 años en Canadá no los cambiaría por nada”, expresó.

ENTRE EL TRI Y LA HOJA DE MAPLE

La posibilidad de representar a más de una selección es común en el futbol moderno, especialmente en casos de jugadores con doble nacionalidad, como ocurre con Flores.

En este contexto, el jugador explicó que su decisión fue compleja, pero necesaria para su desarrollo profesional y personal.

Tomar la decisión no fue fácil, pero tienes que ir a donde te sientes bien”, comentó, subrayando que en Canadá encontró un entorno más cercano a su estilo y cultura.

EXPECTATIVA POR SU POSIBLE DEBUT

Tras completar su cambio de federación, Marcelo Flores apunta a debutar con la selección canadiense en un partido amistoso frente a Islandia, como parte de la preparación rumbo al Mundial 2026.

El encuentro representa una oportunidad para que el jugador comience a consolidarse en su nuevo equipo nacional y demostrar su nivel en el escenario internacional.

Al mismo tiempo, su caso reabre el debate sobre los procesos de selección, identidad y pertenencia en el futbol, temas cada vez más presentes en un deporte globalizado.

DATOS CURIOSOS SOBRE LA DECISIÓN DE MARCELO FLORES

• Marcelo Flores vivió sus primeros 12 años en Canadá, lo que influyó en su decisión

• Formó parte de selecciones juveniles de México desde los 15 años

• Su cambio de federación le permite aspirar a jugar el Mundial 2026

• Canadá es conocida como la selección de la Hoja de Maple

• Su posible debut sería en un amistoso ante Islandia

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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