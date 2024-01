Se termina para Jürgen Kloop: se va del Liverpool al final de la temporada

La principal razón por la que Jürgen sé ira a final de la temporada, es que no tiene la misma energía. Comentó que los recursos que tiene como entrenador parece ser que no son suficientes, y siente que es tiempo de tomar un descanso.

NO ACEPTARÁ NINGUNA OFERTA DE TRABAJO LA PRÓXIMA TEMPORADA

Sobre su futuro, comentó que se tomará un año sabático, lejos de las canchas y de los reflectores, argumentando que, si volverá a trabajar, pero al menos un año lo usará para descansar.

Aparte de eso, el entrenador argumento que nunca dirigiría a un club inglés, que no fuera el Liverpool, aunque se muera de hambre, nunca lo haría.

“Lo que sé al 100 % es que no dirigiré a un club en Inglaterra que no sea al Liverpool. No es posible. Mi amor por este club y mi respeto a la gente es demasiado grande. No podría ni pensar en ello durante un segundo. Esto es parte de mi vida, somos una familia y aquí me encuentro como en casa”, indicó el alemán.