‘Se terminó la pesadilla’... Julio Ibáñez y su camarógrafo son liberados en Sudáfrica

La noticia fue dada a conocer por Televisa Univisión y posteriormente confirmada por diversas figuras del periodismo deportivo mexicano, entre ellas el comentarista David Faitelson. La empresa informó que las autoridades sudafricanas devolvieron los pasaportes de ambos comunicadores, permitiéndoles regresar a México para reencontrarse con sus familias.

La historia que mantuvo en vilo a colegas, familiares y aficionados al futbol tuvo un desenlace favorable. Este martes se confirmó la liberación del periodista deportivo Julio Ibáñez y de su compañero camarógrafo Daniel García , quienes permanecían bajo arresto domiciliario en Sudáfrica desde marzo pasado.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la televisora agradeció el respaldo de comunicadores, organismos del sector y aficionados que siguieron el caso desde sus inicios. Además, destacó el apoyo brindado por las autoridades mexicanas durante el proceso legal.

“SE TERMINÓ LA PESADILLA”, DICE JULIO IBÁÑEZ

Una vez recuperada su libertad, los periodistas pudieron volver a utilizar sus redes sociales y compartir sus primeras impresiones después de semanas marcadas por la incertidumbre.

“Se terminó la pesadilla. Han sido varios meses muy complicados para el buen Dani y para su servidor. Creo que hoy es el primer día en el que la vida nos hace justicia”, expresó Julio Ibáñez en un video difundido tras la resolución judicial.

Por su parte, Daniel García reconoció que el proceso fue una experiencia difícil, pero celebró la posibilidad de volver a casa. “Finalmente vamos a regresar a casa, a abrazar a nuestras familias, a descansar un poco y a prepararnos para lo que viene”, comentó.

Ibáñez también dedicó palabras de agradecimiento a colegas, directivos, abogados y personas que respaldaron su defensa durante el proceso. “Hoy fuimos un ejército en la corte”, afirmó al recordar el apoyo recibido tanto en México como en Sudáfrica.

ASÍ COMENZÓ LA ODISEA EN JOHANNESBURGO

El caso se remonta al pasado 18 de marzo, cuando ambos comunicadores realizaban labores periodísticas relacionadas con la cobertura previa de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Durante una jornada de trabajo en Johannesburgo, un dron utilizado para captar imágenes sobrevoló accidentalmente una zona restringida. Lo que parecía un incidente administrativo terminó escalando a un proceso judicial de gran complejidad.

Las autoridades locales detuvieron a los periodistas y la fiscalía presentó cargos de espionaje y terrorismo, acusaciones que sorprendieron tanto a la empresa como a organizaciones vinculadas a la libertad de prensa.

Debido a la gravedad de los señalamientos, Ibáñez y García permanecieron cinco días en prisión antes de obtener una fianza que les permitió continuar el proceso desde un hotel bajo arresto domiciliario.

LA JUSTICIA DESCARTÓ LOS CARGOS MÁS GRAVES

Conforme avanzó la investigación, la defensa logró demostrar que los comunicadores no tenían intenciones ilícitas y que el incidente se produjo durante una cobertura periodística.

Hace apenas unos días, un juez sudafricano determinó eliminar de manera definitiva los cargos de espionaje y terrorismo al concluir que no existían elementos que sustentaran dichas acusaciones.

Aunque todavía permanecían pendientes algunas infracciones relacionadas con el uso del espacio aéreo y la operación del dron, las autoridades resolvieron finalmente esos procedimientos, permitiendo el cierre total del caso.

Con ello, concluyeron 77 días de arresto domiciliario y varios meses de tensión para los dos periodistas mexicanos, quienes ahora podrán regresar a su país sin restricciones legales.

UN REGRESO ESPERADO A CASA

La liberación de Julio Ibáñez y Daniel García representa el final de uno de los episodios más complicados que ha enfrentado recientemente la cobertura deportiva mexicana en el extranjero.

Durante semanas, el caso generó atención entre periodistas, directivos y aficionados, especialmente por la magnitud de las acusaciones iniciales y las consecuencias que pudieron derivarse de ellas.

Ahora, con los pasaportes en mano y el proceso judicial concluido, ambos comunicadores se preparan para volver a México y reencontrarse con sus seres queridos después de una experiencia que marcó profundamente sus vidas.