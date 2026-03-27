Julio Ibáñez y Dani García fueron detenidos en Sudáfrica por terrorismo, revela David Faitelson

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Deportes
/ 27 marzo 2026
    Julio Ibáñez y Dani García fueron detenidos en Sudáfrica por terrorismo, revela David Faitelson
    Julio Ibáñez y Dani García fueron detenidos en Sudáfrica y acusados de terrorismo por usar un dron; quedaron libres bajo fianza y esperan audiencia VANGUARDIA

Julio Ibáñez y Dani García, enviados de Televisa, fueron detenidos en Sudáfrica tras usar un dron y ahora enfrentan acusaciones de terrorismo

El periodista deportivo David Faitelson dio a conocer que los comunicadores mexicanos Julio Ibáñez y Dani García enfrentan acusaciones de terrorismo por parte de autoridades de Sudáfrica, luego de ser detenidos durante una cobertura previa a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El caso involucra a periodistas enviados por Televisa, situación que generó inquietud en el gremio periodístico deportivo. Faitelson calificó lo ocurrido como “una verdadera vergüenza” y afirmó que los comunicadores “han pasado por una pesadilla auténtica en ese país del sur de África”.

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JULIO IBÁÑEZ Y DANI GARCÍA FUERON DETENIDOS EN SU HOTEL POR HOMBRES ARMADOS POR ‘TERRORISMO’

De acuerdo con el comentarista, antes de la detención existió un incidente relacionado con trámites migratorios que posteriormente se resolvió. Sin embargo, después de ese episodio, elementos policiales armados y encapuchados ingresaron a la habitación de hotel donde se encontraban los periodistas.

“Primero había un tema migratorio que, finalmente, se resolvió porque además fue culpa de las autoridades de ese país. Y segundo, después de arrestarlos o irrumpir en la habitación del hotel donde estaban trabajando e irrumpieron con armas largas, los acusaron de terrorismo. Hágame usted el favor”, declaró Faitelson en un video difundido en redes sociales.

USO DE DRON ORIGINÓ LA ACUSACIÓN CONTRA PERIODISTAS DEPORTIVOS MEXICANOS

Según el periodista, la acusación surgió por el uso de un dron para realizar tomas aéreas cerca de una escuela de la comunidad judía. “Terrorismo. ¿Por qué?”, cuestionó Faitelson, y explicó: “Porque aparentemente elevaron un dron para hacer unas tomas... pero cerca de donde elevaron el dron había un colegio de la comunidad judía y entonces enseguida pensaron que se trataba de un acto terrorista”.

El comentarista agregó que el uso de drones es habitual en coberturas periodísticas, especialmente para notas de color y transmisiones deportivas.

QUIÉNES SON LOS COMUNICADORES DETENIDOS

Faitelson subrayó que ambos cuentan con trayectoria reconocida. Julio Ibáñez trabaja como reportero y conductor en TUDN, donde cubre al Club América y la Liga MX. Dani García se desempeña como realizador y productor con experiencia en eventos internacionales, incluidos los Juegos Olímpicos.

El comentarista cuestionó que las autoridades no verificaran la identidad de los comunicadores. “¿No investigaron acaso quiénes son? Están siendo enviados por una empresa como Televisa, el conglomerado de medios en habla hispana más grande del mundo”, señaló.

FAITELSON SEÑALA COORDINACIÓN DE AUTORIDADES MEXICANAS

Faitelson explicó que la información no se hizo pública de inmediato por una estrategia acordada con la familia y la empresa. “Nosotros teníamos una táctica de acuerdo a lo que nos pidió la familia y la empresa de no decir nada hasta saber cómo estaba la situación”, indicó. Añadió que se mantuvo comunicación con la Secretaría de Relaciones Exteriores para dar seguimiento al caso.

Tras varios días detenidos, los periodistas obtuvieron la libertad bajo fianza, aunque deberán permanecer en Sudáfrica hasta la audiencia judicial programada para el 12 de mayo.

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FAITELSON CRITICA A AUTORIDADES SUDAFRICANAS

Faitelson expresó su desacuerdo con la imputación y cuestionó la actuación de las autoridades. “¿Terroristas? Por favor, ¿de qué hablan? ¿Dónde tienen la cabeza los sudafricanos en ese sentido?”, afirmó.

También consideró que el caso podría escalar a un tema diplomático. “Acusar de terrorismo a dos periodistas deportivos es ridículo, es absurdo... Yo creo que este tema tendría que haber escalado ya a los niveles de una situación diplomática entre ambos países”, declaró.

El periodista agregó que la situación le resulta “inverosímil” y lamentó el impacto en la familia de los comunicadores. Mientras tanto, Julio Ibáñez y Dani García permanecen en Sudáfrica bajo supervisión judicial en espera de la audiencia que definirá su situación legal previo al inicio de la Copa Mundial de la FIFA.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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