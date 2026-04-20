Se viene revolución rayada: Canales pide le retiren la capitanía y su salida luce inminente

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Deportes
/ 20 abril 2026
    Se viene revolución rayada: Canales pide le retiren la capitanía y su salida luce inminente
    Dentro del terreno de juego, Canales se consolidó como uno de los futbolistas más constantes de Rayados, sumando una alta cantidad de minutos y participación ofensiva. FOTO: X/RAYADOS

Medios locales reportan el caos en el Monterrey, equipo que quedó fuera de la Liguilla y con un presente nada halagador

El presente de Rayados de Monterrey atraviesa uno de los episodios más delicados de los últimos años. Con el equipo prácticamente fuera de la Liguilla del Clausura 2026, la crisis ya no se limita al terreno de juego, sino que también ha comenzado a fracturar el vestidor, con Sergio Canales como el principal protagonista del conflicto.

De acuerdo con reportes difundidos en medios locales, el mediocampista español habría solicitado dejar de ser capitán del conjunto regiomontano, una decisión que tomó por sorpresa tanto al cuerpo técnico como a sus compañeros. La petición habría sido dirigida directamente al entrenador interino Nicolás Sánchez, quien actualmente comanda al equipo tras los recientes movimientos en el banquillo.

Esta determinación no pasó desapercibida dentro del grupo. Según las versiones, el hecho provocó una fuerte tensión interna y habría afectado la armonía del plantel, al grado de que Canales incluso habría dejado de ser considerado titular en los últimos compromisos, en medio de un ambiente cada vez más cargado.

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En lo deportivo, el golpe también amenaza con ser histórico: Rayados está cerca de cortar una racha de 17 torneos consecutivos clasificando a la fase final, algo impensable para una institución acostumbrada al protagonismo en la Liga MX. A esto se suma la incertidumbre sobre el futuro del español, cuyo contrato finaliza en junio de 2026 y, según las mismas fuentes, ni el club ni el jugador tendrían intención de renovar.

De confirmarse este escenario, el ciclo de Canales en Monterrey estaría llegando a su fin tras casi tres años como una de las figuras del equipo. Así, el desenlace podría definirse en los próximos días, con los duelos ante Puebla y Santos Laguna en el horizonte, mientras Rayados intenta recomponer el rumbo en medio de una tormenta que amenaza con dejar cicatrices profundas.

¿QUÉ HA HECHO CANALES POR LOS RAYADOS?

La historia de Sergio Canales con Rayados de Monterrey comenzó en el verano de 2023, cuando el club sorprendió al futbol mexicano al fichar al mediocampista español procedente del Real Betis. Su llegada fue considerada un golpe de autoridad por parte de la directiva regiomontana, ya que aterrizó en la Liga MX como un jugador con recorrido en Real Madrid, Valencia, Real Sociedad y con varios años como figura en LaLiga.

Desde sus primeros partidos, Canales se adueñó del mediocampo al convertirse en el principal generador de juego, destacando por su visión, precisión en los pases y capacidad para marcar diferencia con disparos de media distancia y balón parado.

El español acumuló más de 80 partidos oficiales, registrando alrededor de 15 goles y cerca de 15 asistencias, cifras que lo colocaron como uno de los mediocampistas más productivos del plantel. Además, fue pieza clave en competiciones como la Liga MX, la Concachampions y torneos internacionales, siendo recurrente en el once titular y tomando un rol determinante en los momentos donde Monterrey necesitaba control y creatividad.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

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