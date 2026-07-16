¿Dónde ver Necaxa vs Atlante? Horario, transmisión y el histórico regreso de los Potros a la Liga MX

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    ¿Dónde ver Necaxa vs Atlante? Horario, transmisión y el histórico regreso de los Potros a la Liga MX
    Lorenzo Faravelli y Christian “Hobbit” Bermúdez aportarán experiencia y creatividad al histórico duelo entre Necaxa y Atlante. FOTOS: INSTAGRAM/GEMINI

En el arranque del Apertura 2026, los Rayos buscarán imponer su localía ante unos Potros que vuelven al Máximo Circuito después de 12 años de ausencia

El Apertura 2026 de la Liga MX levanta el telón con un partido de historia, revancha y nostalgia. Necaxa recibirá al Atlante hoy jueves, a las 7 de la noche, en el Estadio Victoria de Aguascalientes. El encuentro podrá verse por FOX y FOX One.

Los Potros de Hierro volverán a Primera División después de 12 años y ocuparán la plaza que pertenecía a Mazatlán.

Los Rayos intentarán aprovechar la localía y comenzar con tres puntos un torneo en el que Martín Varini conserva buena parte de la base anterior.

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Atlante y Necaxa protagonizan el llamado “Padre de Todos los Clásicos”. La rivalidad nació el 2 de octubre de 1927, cuando empataron 2-2 en el Campeonato de Primera Fuerza.

En 102 enfrentamientos de máxima categoría, el historial no puede ser más equilibrado: 36 triunfos por bando y 30 empates.

Su antecedente más reciente en Liga MX ocurrió el 16 de abril de 2011, en Cancún. El 1-1 de aquella noche terminó por condenar matemáticamente al Necaxa al descenso.

Sin embargo, su último partido oficial fue el 30 de abril de 2016, en la vuelta de las Semifinales del Ascenso MX: los hidrocálidos ganaron 3-2 en el Victoria, avanzaron a la Final y semanas después regresaron al Máximo Circuito.

Necaxa finalizó en el puesto 13 del Clausura 2026 y cerró con una derrota 4-1 ante Cruz Azul. En pretemporada venció 1-0 al Atlético Morelia y 6-3 a Correcaminos, además de igualar 0-0 con Atlas.

Atlante, eliminado por Tepatitlán en Cuartos de Final de la Liga de Expansión, perdió 2-0 frente a Juárez y empató con New Mexico United, Monterrey y Toluca.

La tensión subió antes del silbatazo. Alexis Peña, capitán necaxista, advirtió que “va a ser una guerra, un partido muy rígido y muy complicado”.

Miguel Herrera, quien inicia su tercera etapa con los azulgranas, fijó la Liguilla como objetivo y aseguró: “No seremos la plantilla con más talento, sí seremos la que mejor juegue”.

Los Rayos sumaron al portero Christopher Andrade, los defensas Diego Ochoa y Pedro Pedraza, el mediocampista Matías Espíndola y el delantero Juan David Valencia.

En Atlante sobresalen Óscar Jiménez, Jhojan Julio, Diogo Bagüí, Eduardo Tercero, Walter Portales, Walter Clar y el uruguayo Martín Fernández.

NECAXA VS ATLANTE: ALINEACIONES PROBABLES

La posible alineación del Necaxa sería con Luis Jiménez; Raúl Martínez, Diego Ochoa, Alexis Peña y Agustín Oliveros; Danny Leyva, Lorenzo Faravelli, Juan Pablo Torres y Matías Espíndola; Kevin Rosero y Ricardo Monreal. Julián Carranza aparece como baja confirmada.

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Atlante podría iniciar con Óscar Jiménez; Walter Portales, Nicolás Carrera, Eduardo Tercero, Diogo Bagüí y Walter Clar; Jhojan Julio, Hardy Meza y Eugenio Pizzuto; Luis Calzadilla y Luis Puente. Los onces podrán cambiar hasta minutos antes del partido.

Con el Mundial 2026 todavía en marcha, la Liga MX recupera su sitio mediante un duelo casi centenario.

Necaxa parte con la ventaja del Victoria y una racha favorable en los antecedentes recientes; Atlante llega impulsado por el regreso que su afición esperó durante más de una década.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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