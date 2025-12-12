‘The last time is now’: John Cena dirá adiós al ring ante Gunther en Saturday Night’s Main Event de WWE

La lucha libre vivirá este sábado un momento histórico. John Cena, una de las máximas leyendas en la historia de la WWE, disputará su lucha de retiro cuando enfrente a Gunther en el evento Saturday Night’s Main Event, marcando el cierre oficial de una carrera que se extendió por más de dos décadas y que definió a toda una generación de aficionados. El combate representa mucho más que una despedida. Será el choque entre dos eras: la del luchador que fue rostro absoluto de la empresa durante años y la del competidor que hoy encarna el presente y futuro de la WWE. TE PUEDE INTERESAR: ¡Kurt Heyer se va de Saraperos! Saltillo refuerza su infield con la llegada de Drew Stankiewicz

DSK8aaxidFJ

Para Cena, este enfrentamiento simboliza el último capítulo de una trayectoria construida a base de títulos, rivalidades icónicas y una conexión única con el público. JOHN CENA: UNA CARRERA QUE MARCÓ ÉPOCA EN LA WWE John Cena debutó en la WWE a inicios de los años 2000 y rápidamente se convirtió en una figura central de la compañía. Su carisma, disciplina y el lema “Never Give Up” lo transformaron en el estandarte de la llamada era moderna de la empresa, protagonizando eventos estelares durante más de una década.

DSK1PIbDbBq

Entre sus principales logros destacan sus 17 campeonatos mundiales, récord histórico dentro de la WWE, así como múltiples reinados como campeón de Estados Unidos y apariciones estelares en WrestleMania. Cena fue protagonista de rivalidades inolvidables ante figuras como Randy Orton, Edge, CM Punk y The Rock, consolidándose como uno de los luchadores más influyentes de todos los tiempos. Más allá del ring, su impacto trascendió la lucha libre. Cena se convirtió en una figura global, con una exitosa carrera en cine y televisión, además de ser ampliamente reconocido por su labor social, especialmente por su vínculo con la fundación Make-A-Wish.

DSLX6GxkZd0

2025, AÑO EN QUE CENA DIRÁ ADIÓS El 2025 fue el año que marcó la despedida definitiva de John Cena. A lo largo de la temporada, el luchador protagonizó una gira de retiro en la que enfrentó a grandes nombres y participó en los eventos más importantes del calendario. Uno de los momentos más destacados fue su coronación número 17 como campeón mundial, con la que selló su legado antes de colgar las botas. Cena también tuvo apariciones especiales en funciones clave y cerró viejas rivalidades, ante Punk, AJ Styles, Orton, entre otros, ofreciendo a los aficionados un último recorrido por los momentos que definieron su carrera.

DSJA1XYEt-W