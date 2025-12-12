‘The last time is now’: John Cena dirá adiós al ring ante Gunther en Saturday Night’s Main Event de WWE

Deportes
/ 12 diciembre 2025
    ‘The last time is now’: John Cena dirá adiós al ring ante Gunther en Saturday Night’s Main Event de WWE
    John Cena vivirá este sábado su lucha de retiro ante Gunther en Saturday Night’s Main Event, poniendo punto final a una carrera histórica dentro de la WWE. FOTO: WWE

Tras casi tres décadas de carrera, el histórico luchador, 17 veces campeón de la WWE, tendrá este sábado su combate de retiro frente a Gunther

La lucha libre vivirá este sábado un momento histórico.

John Cena, una de las máximas leyendas en la historia de la WWE, disputará su lucha de retiro cuando enfrente a Gunther en el evento Saturday Night’s Main Event, marcando el cierre oficial de una carrera que se extendió por más de dos décadas y que definió a toda una generación de aficionados.

El combate representa mucho más que una despedida. Será el choque entre dos eras: la del luchador que fue rostro absoluto de la empresa durante años y la del competidor que hoy encarna el presente y futuro de la WWE.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Kurt Heyer se va de Saraperos! Saltillo refuerza su infield con la llegada de Drew Stankiewicz

DSK8aaxidFJ

Para Cena, este enfrentamiento simboliza el último capítulo de una trayectoria construida a base de títulos, rivalidades icónicas y una conexión única con el público.

JOHN CENA: UNA CARRERA QUE MARCÓ ÉPOCA EN LA WWE

John Cena debutó en la WWE a inicios de los años 2000 y rápidamente se convirtió en una figura central de la compañía.

Su carisma, disciplina y el lema “Never Give Up” lo transformaron en el estandarte de la llamada era moderna de la empresa, protagonizando eventos estelares durante más de una década.

DSK1PIbDbBq

Entre sus principales logros destacan sus 17 campeonatos mundiales, récord histórico dentro de la WWE, así como múltiples reinados como campeón de Estados Unidos y apariciones estelares en WrestleMania.

Cena fue protagonista de rivalidades inolvidables ante figuras como Randy Orton, Edge, CM Punk y The Rock, consolidándose como uno de los luchadores más influyentes de todos los tiempos.

Más allá del ring, su impacto trascendió la lucha libre. Cena se convirtió en una figura global, con una exitosa carrera en cine y televisión, además de ser ampliamente reconocido por su labor social, especialmente por su vínculo con la fundación Make-A-Wish.

DSLX6GxkZd0

2025, AÑO EN QUE CENA DIRÁ ADIÓS

El 2025 fue el año que marcó la despedida definitiva de John Cena. A lo largo de la temporada, el luchador protagonizó una gira de retiro en la que enfrentó a grandes nombres y participó en los eventos más importantes del calendario.

Uno de los momentos más destacados fue su coronación número 17 como campeón mundial, con la que selló su legado antes de colgar las botas.

Cena también tuvo apariciones especiales en funciones clave y cerró viejas rivalidades, ante Punk, AJ Styles, Orton, entre otros, ofreciendo a los aficionados un último recorrido por los momentos que definieron su carrera.

DSJA1XYEt-W

Cada combate fue presentado como una celebración de su legado y una despedida progresiva del público que lo acompañó durante años.

CENA VS GUNTHER: LA ÚLTIMA PELEA EN SATURDAY NIGHT’S MAIN EVENT

Para su lucha final, Cena se medirá ante Gunther, uno de los luchadores más dominantes de la actualidad.

El combate ha sido presentado como un duelo generacional, en el que la experiencia y la historia se enfrentan a la fuerza y el presente de la WWE.

Saturday Night’s Main Event servirá como el escenario perfecto para este adiós.

Pase lo que pase en el resultado, el legado de John Cena ya está escrito: el de un luchador que definió una era y que este sábado dirá adiós al ring como uno de los más grandes de todos los tiempos.

Temas


Lucha Libre
previa

Localizaciones


Washington D.C.

Personajes


John Cena

Organizaciones


WWE

true

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La Secretaría de Salud (SSa) de México desconocía algún caso del virus Influenza A H3N2, mejor conocida como la ‘Súper Gripe’.

‘Súper gripe’ llegó a México: Secretaría de Salud confirmó primer caso de Influenza A H3N2
Fotografía sin fecha específica de toma publicada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara Baja del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, rodeado de mujeres.

Estas son las fotografías de Trump rodeado de mujeres en la mansión de Jeffrey Epstein publicadas por los demócratas
La reforma regula las suscripciones digitales y obliga a plataformas a notificar renovaciones, permitir cancelaciones sencillas y transparentar cobros recurrentes.

Sheinbaum busca proteger a usuarios de prácticas confusas en suscripciones digitales
Las preguntas fuera de lo convencional de la prensa mexicana tomaron por sorpresa a diputados y senadores en los pasillos del Congreso de la Unión, del micrófono del youtuber ‘Proyecto Escolar’.

Youtuber ‘Proyecto escolar’ incomoda a diputados y senadores; termina expulsado
Establecen lineamientos para garantizar su acceso equitativo y sustentable en todo el país.

Nueva Ley General de Aguas ya es vigente y redefine el derecho humano al agua

La influencer Marianne Gonzaga desató especulaciones sobre una posible fuga del país tras publicar un video polémico; autoridades no han confirmado si violó su libertad condicional

Señalan presunta fuga de Marianne Gonzaga y su hija de México tras polémico video
Brian Gutiérrez arribó este viernes a Guadalajara para realizar exámenes médicos y cerrar su fichaje con Chivas rumbo al Clausura 2026.

Brian Gutiérrez llega a Guadalajara para firmar con Chivas: ‘es un sueño hecho realidad’
Trabajo. Lindsay Lohan sorprenderá a los fans al darle voz a Maggie Simpson en un episodio especial de la temporada 37, mientras su familia vuelve a estar en el ojo público.

¡Se pone amarilla! Debuta Lindsay Lohan en ‘Los Simpson’ dando voz a la pequeña Maggie