Enrique Alfaro, exgobernador de Jalisco, será auxiliar de Guillermo Almada en el Real Valladolid de España
El exgobernador de Jalisco inicia una nueva etapa en su vida dentro del futbol profesional y se integra al cuerpo técnico del club español en la Segunda División
Enrique Alfaro Ramírez, exgobernador de Jalisco entre 2018 y 2024, fue anunciado como nuevo auxiliar técnico del Real Valladolid, equipo que milita en la Segunda División de España (LaLiga Hypermotion).
El jalisciense se unirá al cuerpo técnico encabezado por el uruguayo Guillermo Almada, en una decisión que marca un cambio radical en su carrera tras concluir su etapa en el servicio público.
El movimiento generó impacto tanto en México como en España, al tratarse de una figura reconocida en la política nacional que incursiona en el futbol profesional europeo.
Alfaro aseguró que este paso representa un proyecto personal que venía preparando desde hace varios años.
DEL CARGO EN LA POLÍTICA AL BANQUILLO DE ESPAÑA
Aunque su trayectoria pública estuvo ligada a la administración gubernamental, Alfaro sostuvo que desde hace más de dos años se preparó académicamente y en cancha para dedicarse al futbol.
Cursó un máster en Dirección de Futbol en la Universidad del Real Madrid, participó en campamentos de formación para entrenadores, completó cursos con la Asociación de Técnicos del Futbol Argentino (ATFA) y realizó prácticas profesionales en las fuerzas básicas de las Chivas, donde observó procesos de desarrollo y metodología de entrenamiento.
En palabras del propio Alfaro, su llegada al futbol europeo responde a una convicción personal: reinventarse y dedicar su tiempo a una pasión que había postergado durante décadas.
TENDRÁ RETO JUNTO A GUILLERMO ALMADA, VIEJO CONOCIDO DE LA LIGA MX
Alfaro trabajará directamente con Guillermo Almada, entrenador uruguayo con trayectoria destacada en la Liga MX y reconocido por su estilo ofensivo y de alta intensidad.
El Real Valladolid busca regresar a Primera División y considera que la llegada de personal con experiencia organizacional y liderazgo complementará el proyecto deportivo.
Su rol se centrará en apoyar la estructura técnica en el análisis de rivales, logística deportiva, comunicación y trabajo de campo. Será su primera experiencia dentro de un equipo profesional en Europa y deberá enfrentar una curva de adaptación acelerada al alto rendimiento.