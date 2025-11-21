Enrique Alfaro, exgobernador de Jalisco, será auxiliar de Guillermo Almada en el Real Valladolid de España

Enrique Alfaro Ramírez, exgobernador de Jalisco entre 2018 y 2024, fue anunciado como nuevo auxiliar técnico del Real Valladolid, equipo que milita en la Segunda División de España (LaLiga Hypermotion).

El jalisciense se unirá al cuerpo técnico encabezado por el uruguayo Guillermo Almada, en una decisión que marca un cambio radical en su carrera tras concluir su etapa en el servicio público.

El movimiento generó impacto tanto en México como en España, al tratarse de una figura reconocida en la política nacional que incursiona en el futbol profesional europeo.

Alfaro aseguró que este paso representa un proyecto personal que venía preparando desde hace varios años.