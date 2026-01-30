Selectivo Estatal de Ajedrez reúne a 111 jugadores en Saltillo rumbo a la Olimpiada Conade 2026
Más de 100 ajedrecistas participan en el Selectivo Estatal de Ajedrez que se celebra en Saltillo, competencia que definirá a los representantes de Coahuila en la etapa Macroregional
Este viernes, Saltillo se convierte en punto de encuentro para el ajedrez juvenil de Coahuila con el arranque del Selectivo Estatal rumbo a la Olimpiada Nacional Conade 2026. La competencia reúne a 111 jugadores y jugadoras que buscan avanzar en el proceso que definirá a la representación estatal en las siguientes fases del calendario nacional.
El selectivo es convocado por el Gobierno del Estado de Coahuila, a través de la Secretaría de Educación, en coordinación con el Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (INEDEC) y la Asociación de Ajedrez del Estado de Coahuila. La actividad se desarrolla del 30 de enero al 1 de febrero y contempla la participación de ajedrecistas de distintas regiones del estado.
TE PUEDE INTERESAR: Mourinho vuelve al Bernabéu en la serie Real Madrid vs Benfica de la Champions 2026: así quedaron los cruces
La competencia está dividida en tres categorías, tanto en la rama varonil como femenil: Sub-12, Sub-16 y Sub-20. En el grupo Sub-12 compiten 47 jugadores, de los cuales 38 son varoniles y nueve femeniles. La categoría Sub-16 cuenta con 43 inscritos, mientras que la Sub-20 reúne a 21 participantes. Estas cifras reflejan el interés creciente por el ajedrez organizado en etapas formativas y juveniles.
El proceso selectivo se desarrolla en dos etapas. La primera, denominada Preselección Estatal, inicia este viernes por la mañana bajo el sistema suizo a siete rondas, con partidas rápidas que permiten definir a los mejores clasificados de cada categoría y rama. Este formato busca ofrecer igualdad de oportunidades y un ritmo constante de competencia a lo largo del día.
A partir de los resultados de esta fase, los seis mejores ajedrecistas de cada grupo avanzan a la Etapa Estatal Clasificatoria. Esta segunda instancia se juega bajo el sistema round robin, con partidas de mayor duración y un control de tiempo más amplio, lo que exige un mayor nivel de concentración y preparación técnica. Las rondas se distribuyen entre la tarde del viernes, el sábado y el domingo, con horarios previamente establecidos.
La sede del evento es el Auditorio “Prof. Víctor Arámbula González”, ubicado en las instalaciones de la Secretaría de Educación, al oriente de la capital coahuilense. El espacio fue habilitado para cumplir con las condiciones reglamentarias, permitiendo el acceso únicamente a árbitros, comité organizador, prensa y personal autorizado.
Al finalizar el clasificatorio, se entregarán medallas a los tres primeros lugares de cada categoría y rama. Además, quienes ocupen el primero y segundo puesto obtendrán el derecho de representar a Coahuila en la Etapa Macroregional, dando continuidad al camino rumbo a la Olimpiada Nacional Conade 2026. La competencia se rige por la normativa vigente de la FENAMAC y la FIDE, con arbitraje designado por la asociación estatal.