Selectivo Estatal de Ajedrez reúne a 111 jugadores en Saltillo rumbo a la Olimpiada Conade 2026

Este viernes, Saltillo se convierte en punto de encuentro para el ajedrez juvenil de Coahuila con el arranque del Selectivo Estatal rumbo a la Olimpiada Nacional Conade 2026. La competencia reúne a 111 jugadores y jugadoras que buscan avanzar en el proceso que definirá a la representación estatal en las siguientes fases del calendario nacional.

El selectivo es convocado por el Gobierno del Estado de Coahuila, a través de la Secretaría de Educación, en coordinación con el Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (INEDEC) y la Asociación de Ajedrez del Estado de Coahuila. La actividad se desarrolla del 30 de enero al 1 de febrero y contempla la participación de ajedrecistas de distintas regiones del estado.

La competencia está dividida en tres categorías, tanto en la rama varonil como femenil: Sub-12, Sub-16 y Sub-20. En el grupo Sub-12 compiten 47 jugadores, de los cuales 38 son varoniles y nueve femeniles. La categoría Sub-16 cuenta con 43 inscritos, mientras que la Sub-20 reúne a 21 participantes. Estas cifras reflejan el interés creciente por el ajedrez organizado en etapas formativas y juveniles.