Mourinho vuelve al Bernabéu en la serie Real Madrid vs Benfica de la Champions 2026: así quedaron los cruces
El sorteo de los play-offs de la Champions League 2026 emparejó al Real Madrid con el Benfica en una eliminatoria marcada por el antecedente reciente en Lisboa
La UEFA Champions League 2026 entró en una etapa decisiva con el sorteo de los play-offs, y el cruce que acaparó la atención fue el que enfrentará al Real Madrid con el Benfica. No solo por el peso histórico de ambos clubes, sino por el contexto inmediato: la reciente derrota del conjunto blanco en Lisboa y el regreso de José Mourinho al Estadio Santiago Bernabéu, por primera vez desde su salida en 2013.
La eliminatoria se disputará a doble partido en febrero y tendrá un tono especial. Benfica llega con la confianza de haber superado al Madrid en la fase liga, un resultado que terminó por sacar a los españoles del top ocho y los envió al repechaje. Ese antecedente condiciona la serie y obliga al equipo madridista a plantear ajustes, sobre todo en el apartado defensivo, uno de los puntos señalados tras el duelo en Portugal.
Para el Real Madrid, el cruce representa algo más que un trámite europeo. El equipo afronta la serie sin Xabi Alonso y con la presión de evitar una eliminación temprana, un escenario poco habitual para un club acostumbrado a llegar lejos en esta competencia. La figura de Kylian Mbappé aparece como uno de los ejes del ataque, aunque incluso el propio delantero fue autocrítico tras la caída en Lisboa al señalar la falta de continuidad en el juego colectivo.
Del otro lado, Benfica encuentra en esta eliminatoria una oportunidad para reafirmar su crecimiento reciente en el plano continental. El equipo portugués, dirigido por Mourinho, combina orden táctico con transiciones rápidas, un modelo que ya dio resultados ante el Madrid. El regreso del técnico al Bernabéu añade un componente simbólico, pero el enfoque del club pasa por sostener el nivel mostrado y competir sin complejos en ambos encuentros.
El sorteo también definió otros cruces relevantes, como Atlético de Madrid frente a Brujas, PSG ante Mónaco o Qarabağ, y Juventus contra Galatasaray. Sin embargo, el Real Madrid–Benfica se mantiene como el emparejamiento más observado por el peso mediático y por lo que puede marcar en el rumbo de la temporada europea de ambos.
Los play-offs se jugarán los días 17 y 18 de febrero los partidos de ida, mientras que las vueltas están programadas para el 24 y 25 del mismo mes. Los ocho ganadores avanzarán a los octavos de final, cuyo sorteo se realizará el 27 de febrero. La final de la Champions League 2025/26 está prevista para el 30 de mayo en Budapest.
De acuerdo con el formato del sorteo, el Real Madrid, ubicado en el noveno puesto de la fase liga, quedó emparejado con uno de los equipos situados entre el lugar 23 y 24, en este caso el Benfica. La UEFA eliminó las restricciones por país, lo que permitió este cruce pese a que ambos ya se enfrentaron en la fase anterior.
Con el calendario definido, el duelo entre Real Madrid y Benfica se perfila como una serie cerrada, marcada por el antecedente reciente y por la necesidad de los blancos de responder en un escenario donde el margen de error es mínimo.