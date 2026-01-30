Mourinho vuelve al Bernabéu en la serie Real Madrid vs Benfica de la Champions 2026: así quedaron los cruces

La UEFA Champions League 2026 entró en una etapa decisiva con el sorteo de los play-offs, y el cruce que acaparó la atención fue el que enfrentará al Real Madrid con el Benfica. No solo por el peso histórico de ambos clubes, sino por el contexto inmediato: la reciente derrota del conjunto blanco en Lisboa y el regreso de José Mourinho al Estadio Santiago Bernabéu, por primera vez desde su salida en 2013.

La eliminatoria se disputará a doble partido en febrero y tendrá un tono especial. Benfica llega con la confianza de haber superado al Madrid en la fase liga, un resultado que terminó por sacar a los españoles del top ocho y los envió al repechaje. Ese antecedente condiciona la serie y obliga al equipo madridista a plantear ajustes, sobre todo en el apartado defensivo, uno de los puntos señalados tras el duelo en Portugal.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo Soccer vuelve al Estadio Olímpico para medirse a Real San Cosme: fecha, hora y dónde ver

Para el Real Madrid, el cruce representa algo más que un trámite europeo. El equipo afronta la serie sin Xabi Alonso y con la presión de evitar una eliminación temprana, un escenario poco habitual para un club acostumbrado a llegar lejos en esta competencia. La figura de Kylian Mbappé aparece como uno de los ejes del ataque, aunque incluso el propio delantero fue autocrítico tras la caída en Lisboa al señalar la falta de continuidad en el juego colectivo.