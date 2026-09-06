NFL regresa a México en 2026: 49ers y Vikings encenderán el Estadio Azteca

La espera terminó para millones de aficionados. La NFL volverá a México en 2026 con un partido de temporada regular entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings. El duelo será el 22 de noviembre, a las 7:20 de la noche, dentro de la Semana 11 de la temporada 2026-2027. El regreso pondrá fin a cuatro años sin encuentros oficiales de la liga en territorio nacional. La última visita ocurrió en noviembre de 2022, cuando San Francisco derrotó 38-10 a los Arizona Cardinals. Después, las remodelaciones del Estadio Azteca rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 obligaron a frenar temporalmente la relación presencial entre la NFL y una de sus aficiones internacionales más numerosas.

La elección de los 49ers tiene una carga histórica. Además de ser uno de los equipos con mayor arraigo en México, protagonizaron el primer partido de temporada regular de la NFL disputado fuera de Estados Unidos. Aquel encuentro se celebró en 2005 y terminó con victoria de Arizona por 31-14. Ahora, los Gambusinos volverán como locales administrativos para enfrentar a la “Ola Púrpura”. Cinco estrellas bajo los reflectores El espectáculo tendrá como uno de sus rostros a Justin Jefferson. El receptor de Minnesota cerró 2025 con 84 recepciones y 1,048 yardas en 17 partidos, cifras que confirman su capacidad para generar separación, ganar balones divididos y castigar después de la recepción.

San Francisco responderá con Christian McCaffrey, pieza central del sistema de Kyle Shanahan. El corredor registró 311 acarreos, 1,202 yardas terrestres y 17 touchdowns totales durante 2025. Su amenaza por tierra y aire obliga a vigilarlo en cada jugada. Brock Purdy también llegará como figura. Pese a las lesiones, el quarterback lanzó para 2,167 yardas y 20 touchdowns en nueve juegos de 2025, con rating de 100.5. Del otro lado estará J.J. McCarthy, quien tomó los controles de Minnesota y acumuló 1,632 yardas y 11 pases de anotación en 10 apariciones. El quinto nombre imprescindible es George Kittle. El ala cerrada consiguió 57 recepciones, 628 yardas y siete touchdowns en 11 partidos, producción que le dio su séptima selección al Pro Bowl. Su cercanía con la cultura mexicana promete convertirlo en uno de los más ovacionados. México, territorio de alto voltaje Los antecedentes prometen puntos. En cuatro de los últimos cinco juegos de temporada regular celebrados en México, el ganador anotó al menos 24 unidades. Después del Cardinals 31-14 49ers de 2005 llegaron Raiders 27-20 Texans en 2016, Patriots 33-8 Raiders en 2017, Chiefs 24-17 Chargers en 2019 y 49ers 38-10 Cardinals en 2022. México representa el mercado más grande de la NFL fuera de Estados Unidos. Los Patriots encabezan la popularidad con 21.9 por ciento, seguidos por Steelers con 17.4 y Cowboys con 14.4. Los 49ers permanecen entre los consentidos por su legado ganador, mientras Raiders y Chiefs se disputan otro sitio privilegiado entre la nostalgia y el impacto de Patrick Mahomes.

¿Cuándo salen a la venta los boletos? La venta para Vikings vs 49ers será mediante Ticketmaster. La preventa American Express se efectuará del 14 al 16 de septiembre; la preventa Banorte, del 17 al 19; y la venta general comenzará el 22 de septiembre de 2026. El partido podrá verse en México por TUDN, Canal 5, ViX Premium, FOX Sports, ESPN y Disney+. Con estrellas e historia, la NFL cerrará el año con el rugido de una afición ansiosa por volver a casa.